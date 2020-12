در این مطلب به مقایسه‌ی دوربین گلکسی S20 فن ادیشن با آیفون ۱۲ می‌پردازیم تا ببینیم عملکرد پرچم‌دارهای مقرون به صرفه‌ی دو رقیب دیرینه یعنی سامسونگ و اپل در عکاسی چگونه است.

در بازار فعلی گوشی‌های هوشمند، قیمت پرچم‌دارها بسیار افزایش یافته، طوری که هرکسی توان خرید این گوشی‌ها را ندارد. اما شرکت‌های بزرگ نظیر سامسونگ و اپل، در کنار گوشی‌های قدرتمند خود، یک یا دو گوشی دیگر موسوم به پرچم‌دار مقرون به صرفه نیز رونمایی می‌کنند که در واقع اصلی‌ترین قابلیت‌های یک پرچم‌دار در آن‌ها وجود دارد منتها به خاطر عدم بهره‌مندی از یک سری ویژگی نه چندان مهم و ضروری، قیمت مناسب‌تری دارند.

گلکسی S20 فن ادیشن و آیفون ۱۲ نیز دقیقا همین نقش را برای سامسونگ و اپل ایفا می‌کنند. محصولاتی که قدرت یک پرچم‌دار را در ظاهری شبیه به گوشی‌های معمولی دارند. البته آیفون ۱۲ به جز یک دوربین تله‌فوتو، تفاوت چندانی از لحاظ ظاهری با دو مدل پرو ندارد منتها گلکسی S20 فن ادیشن به نسبت پرچم‌دارهای سری S20 به شکل محسوسی متفاوت‌ است.

این دو گوشی به خاطر قابلیت‌های عالی در کنار قیمت مناسبی که دارند، مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفته‌اند. آیفون ۱۲ به خاطر پشتیبانی از اینترنت ۵G، پردازنده‌ی جدید و قدرتمند A14 و ظاهری زیبا، گلکسی S20 فن ادیشن هم به خاطر ارائه‌ی قابلیت‌های پرچم‌داران سری S20 با قیمت کمتر. بنابراین تصمیم گرفتیم این دو محصول را در بخش دوربین با یکدیگر مقایسه کنیم تا ببینیم عملکرد کدام شرکت در طراحی یک پرچم‌دار مقرون به صرفه بهتر بوده؛ اپل یا سامسونگ؟

نکته: در این تست، دوربین گلکسی S20 فن ادیشن و آیفون ۱۲ در فیلم‌برداری مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. بنابراین نتیجه‌ی این بررسی فقط بیانگر توانایی دو گوشی در عکاسی است و نمی‌توان آن را به فیلم‌برداری نیز تعمیم داد. همچنین گلکسی S20 فن ادیشن استفاده شده در این مقایسه، از پردازنده‌ی اگزینوس ۹۹۰ بهره می‌برد. اگرچه یک سری تفاوت جزئی در پردازش سیگنال‌های تصویر بین این مدل و مدل مجهز به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ وجود دارد اما به طور کلی، کیفیت تصاویر بسیار مشابه است.

گلکسی S20 فن ادیشن درست مانند گلکسی S20، از سه دوربین روی پنل پشتی خود بهره می‌برد که شامل دوربین اصلی، فوق‌عریض و تله‌فوتو می‌شوند. تنها تفاوت سخت‌افزاری دوربین‌های S20 و مدل فن ادیشن، اندازه‌ی سنسور لنز تله‌فوتو است که در پرچم‌دار اصلی ۶۴ مگاپیکسلی است و در مدل فن ادیشن، ۸ مگاپیکسلی.

در طرف مقابل اما آیفون ۱۲ قرار دارد که از دو دوربین اصلی و فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد اما خبری از لنز تله‌فوتو در آن نیست. بنابراین اولین برتری مشهود نماینده‌ی سامسونگ به نسبت محصول اپل، تفاوت عملکرد آن‌ها در بزرگ‌نمایی خواهد بود. اما آیفون ۱۲ هم برای جبران این فقدان، از قابلیت فیلم‌برداری دالبی ویژن با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی می‌کند که برای اولین بار شاهد حضور آن در یک گوشی هوشمند هستیم.

قبل از پیوستن به مقایسه‌ی دوربین گلکسی S20 فن ادیشن با آیفون ۱۲ اما بهتر است نگاهی داشته باشیم به مشخصات فنی دوربین این دو محصول روی کاغذ تا ببینیم باید چه انتظاری از آن‌ها داشته باشیم.

نام گوشی آیفون ۱۲ گلکسی S20 فن ادیشن دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی – گشودگی دیافراگم f/1.6 – لنز ۲۶ میلی‌متری – اندازه پیکسل ۱.۴ میکرومتر – لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱۲ مگاپیکسلی – گشودگی دیافراگم f/1.8 – لنز ۲۶ میلی‌متری – اندازه پیکسل ۱.۸ میکرومتر – لرزشگیر اپتیکال تصویر دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی – گشودگی دیافراگم f/2.4 – لنز ۱۳ میلی‌متری – زاویه ۱۲۰ درجه‌ای ۱۲ مگاپیکسلی – گشودگی دیافراگم f/2.2 – لنز ۱۳ میلی‌متری – اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر – زاویه ۱۲۳ درجه‌ای دوربین تله‌فوتو ندارد ۸ مگاپیکسلی – گشودگی دیافراگم f/2.4 – لنز ۷۶ میلی‌متری – اندازه پیکسل ۱.۰ میکرومتر – قابلیت بزرگ‌نمایی ۳ برابری اپتیکال کیفیت فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه – FHD با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه – دالبی ویژن HDR با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه – FHD با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی – گشودگی دیافراگم f/2.2 – لنز ۲۳ میلی‌متری – در کنار حسگر سه‌بعدی جهت تشخیص چهره ۳۲ مگاپیکسلی – گشودگی دیافراگم f/2.2 – لنز ۲۶ میلی‌متری کیفیت فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه – FHD با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه – FHD با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه

مقایسه‌ی دوربین گلکسی S20 فن ادیشن با آیفون ۱۲

کاربران از دوربین گوشی خود، اغلب برای عکاسی از غذا، سلفی و یا عکاسی به شکل تصادفی از چیزی که برایشان جالب است استفاده می‌کنند. برخی دیگر نیز به عکاسی از محیط‌های زیبا، ساختمان‌ها و مواردی از این دست علاقه دارند. البته در این بررسی، دو گوشی هم درون محیط خانه و هم بیرون از آن تست می‌شوند؛ بنابراین کاربر به نتیجه‌ی خوبی در رابطه با توانایی آن‌ها دست پیدا می‌کند.

نور روز – تصویر اول

بیشترین استفاده‌ی کاربران حین عکاسی با گوشی هوشمند، از دوربین اصلی است. چون قدرتمندترین و بهترین سنسوری است که در هر گوشی تعبیه می‌شود. اما تفاوت بین دو گوشی پرچم‌دار معمولا به اندازه‌ی سنسورها و مشخصات سخت‌افزاری برنمی‌گردد. بلکه به پردازش نرم‌افزاری و البته سلیقه‌ی هر کاربر بستگی دارد.

برای مثال در تصویر بالا، می‌بینیم که آیفون ۱۲ علی‌رغم حفظ جزئیات و ثبت تصویری زیبا، ترجیح داده رنگ‌ها را گرم نشان دهد. از طرفی تمایل نماینده‌ی شرکت کره‌ای، به سردتر نمایش دادن رنگ‌هاست. البته باز هم تصویری که آیفون به ثبت رساند کمی بیشتر به واقعیت نزدیک بود. اما از طرفی S20 فن ادیشن کمی در نمایش رنگ سبز اشباع داشت. با این حال همانطور که مشاهده می‌کنید، دو تصویر کاملا متفاوت با یکدیگر به ثبت رسیده‌اند و چون کیفیت در هردوی آن‌ها بالاست، بنابراین فقط سلیقه‌ی کاربر است که می‌تواند برنده را در این بخش تعیین کند.

نور روز – تصویر دوم

اما در تصویری از یک عمارت با رنگ‌بندی مختلف، تفاوت بین عملکرد دو گوشی بیشتر هم می‌شود. اما باز هم می‌بینیم که آیفون ۱۲ توانسته به نسبت S20 فن ادیشن، در نمایش واقعی‌تر رنگ سبز عملکرد بهتری داشته باشد و تصویر واقعی‌تری را ثبت کند. این در حالی است که همچنان رنگ‌ها گرم‌تر به نمایش درآمده‌اند. از طرفی سطح جزئیات در نقاط تیره و گستره‌ی دینامیکی نیز در تصویر ثبت شده توسط نماینده‌ی اپل بیشتر است چرا که S20 ترجیح داده تصویر تیره‌تری را ثبت کند.

نور روز – دوربین فوق عریض

همانطور که مشاهده می‌کنید، تفاوت دو گوشی در دوربین فوق عریض هم دقیقا به همان اندازه‌ی دوربین اصلی مشهود است. با این حال نماینده‌ی سامسونگ با پوشش زاویه‌ی ۱۲۳ درجه‌ای خود، تصویر عریض‌تری را به ثبت رساند. اما خب تمایل آیفون به ثبت تصویر گرم‌تر و همچنین عدم سخت‌گیری در کنترل نقاط روشن است. این موضوع را می‌توان با توجه به نوری که آفتاب در بالای تصویر ایجاد کرده متوجه شد که در تصویر ثبت شده توسط گلکسی S20 فن ادیشن اصلا به نمایش درنیامد.

در واقع سطح HDR در S20 فن ادیشن به قدری بالا بوده که آسمان آبی به نظر می‌رسد و نقاط روشن تصویر تقریبا از بین رفته‌اند. این در حالی است که صحنه‌ی واقعی اصلا چیزی مانند این نبود. اگر تصویر را کراپ کنید، به خوبی متوجه از دست رفتن سطح جزئیات در تنه‌ی درخت و شاخ و برگ‌ها خواهید بود. اگرچه هر دو تصویر فوق‌العاده و بدون نقص نیستند، اما آیفون ۱۲ توانسته تصویر واقعی‌تری را به ثبت برساند و همچنین به صورت کلی، سطح جزئیات اندکی در تصویر آیفون بالاتر است.. در حالی که تصویر ثبت شده توسط S20 فن ادیشن به خاطر زیباتر نشان دادن محیط، مناسب اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی است.

عکاسی در محیط خانه

از آن جایی که دوربین اصلی آیفون ۱۲ از گشودگی دیافراگم بازتری برخوردار است، در محیط خانه که منبع نور طبیعی وجود ندارد، تصاویر روشن‌تر و باجزئیات‌تری ثبت می‌کند. همچنین در نمایش رنگ‌ها نیز دقت آیفون ۱۲ با اختلاف زیادی بهتر از رقیب بود. به وضوح می‌توانید این تفاوت را در تصاویر بالا مشاهده کنید.

کاملا مشخص است که دو گوشی رویه‌ی متفاوتی را برای نمایش رنگ‌ها دارند. از این سو سامسونگ ترجیح داده نماینده‌اش در محیط خانه تصویر تیره‌تری را ثبت کند. اما به نظر می‌رسد اپل ترجیح داده هرآنچه که به شکل واقعی وجود دارد را با رنگ گرم‌تری به تصویر بکشد. به این موضوع، باید عملکرد خوب آیفون ۱۲ در جذب نور را نیز اضافه کنیم که در نهایت باعث می‌شود این محصول تقریبا در تمام مواقع در عکاسی در محیط خانه از گلکسی S20 فن ادیشن بهتر باشد.

البته یکی از مشکلاتی که آیفون چه در محیط خانه و چه بیرون از خانه با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بیش از حد گرم نشان دادن رنگ‌هاست. با این اوصاف در این تصویر آیفون به خوبی توانست کمبود نور را با این تکنیک جبران کند و تصویر روشن و زیبایی به ثبت برساند. همچنین در نمایش جزئیات نیز نماینده‌ی اپل بهتر عمل می‌کند که البته برای متوجه شدن این موضع باید کمی روی تصاویر زوم کنید.

عکاسی در حالت پرتره

عکاسی محاسباتی مدت زمان زیادی است که وارد گوشی‌های هوشمند شده. از بهبود کیفیت تصاویر پرتره ثبت شده توسط دوربین پشت و یا جلو گرفته تا عکاسی در نور شب، ترکیب قدرت سخت‌افزار و نرم‌افزار نتیجه‌ی فوق‌العاده‌ای داشته و توانسته کیفیت تصویربرداری در گوشی‌های هوشمند را به شکل محسوسی به نسبت نسل‌های گذشته بهبود بخشد. اما خب باید دید این موضوع در S20 فن ادیشن و آیفون ۱۲ چطور نمود پیدا می‌کند و کدام یک از این دو می‌توانند عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارند.

از عکاسی پرتره با دوربین اصلی شروع می‌کنیم. جایی که عملکرد آیفون‌ها همیشه مثال‌زدنی است. هدف از ثبت تصویر زیر، مقایسه‌ی عملکرد دو گوشی در ایجاد افکت بوکه در پس‌زمینه، نمایش جزئیات صورت و شکل طبیعی رنگ‌هاست که خب همانطور که مشاهده می‌کنید، آیفون ۱۲ تصویر روشن‌تری را به نسبت رقیب به ثبت رساند. اما خب در رابطه با این تصویر یک نکته‌ی دیگر هم وجود دارد و آن هم تعادل رنگ سفید است. در هیچ کدام از این دو گوشی تعادل رنگ سفید به شکل دقیقی صورت نگرفته. آیفون ۱۲ گرم‌تر از واقعیت رنگ‌ها را به تصویر کشید، گلکسی S20 فن ادیشن نیز دقیقا برعکس، سردتر و اشباع‌شده‌تر.

اما در ایجاد افکت بوکه، گلکسی S20 توانست به شکل عجیبی خوب عمل کند. با نگاه کلی به تصاویر، هیچ تفاوتی را بین دو گوشی احساس نمی‌کنید. البته اگر دقیق به آن‌ها نگاه کنیم، عملکرد آیفون بهتر است منتها نماینده‌ی سامسونگ توانست فراتر از انتظار ظاهر شود.

وقتی از حالت پرتره دوربین سلفی استفاده کنید، تفاوت بسیار بیشتر می‌شود. این بار نماینده‌ی سامسونگ توانست در نمایش سوژه و رنگ‌بندی، عملکرد طبیعی‌تری داشته باشد و آیفون نیز مثل همیشه تصویر گرم‌تری ثبت کرد.

به طور کلی در نور روز، آیفون ۱۲ بهتر ظاهر شد. تصاویر ثبت شده توسط دوربین این گوشی بسیار زیباتر هستند و گستره‌ی دینامیکی خوبی دارند. در طرف مقابل، گلکسی S20 در نمایش رنگ‌ها عالی ظاهر شد اما میزان نویز در تصویر ثبت شده توسط دوربین این گوشی به نسبت رقیب، بالاست و جزئیات هم در برخی مواقع به خوبی به نمایش در نیامده است.

نور شب

در نور شب اما هر دو گوشی عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتند. برای ثبت تصاویری که مشاهده می‌کنید هر دو گوشی دو ثانیه نیاز داشتند که خب در نهایت، نتیجه نیز بسیار قابل قبول بود و عملکرد عالی دو گوشی در نوردهی و ثبت تصاویری شارپ به وضوح مشخص است. با این حال اگرچه عملکرد دو گوشی در این زمینه رضایت بخش بود اما به طور کلی آیفون توانسته تصویر بهتری را ثبت کند. شاید اگر نقاط تیره تا این اندازه غلیظ ثبت نمی‌شدند بهتر بود اما با این حال باز هم نتیجه، بهتر از چیزی بود که کهکشانی سامسونگ به ثبت رساند.

نور شب – دوربین فوق عریض

وقتی دوربین را به فوق عریض سوییچ کنیم، می‌بینیم که نتیجه از آنچه که در مقایسه‌ی دوربین اصلی دیدیم جالب‌تر است. اینبار گلکسی S20 فن ادیشن است که توانست گوشی برتر مقایسه باشد. تصویر ثبت شده توسط دوربین فوق عریض این گوشی نه تنها در نقاط تیره، روشن‌تر است، بلکه جزئیات بیشتری هم دارد. البته نمی‌توان گفت عملکرد آیفون ۱۲ در این بخش بد بوده. چون تصویر ثبت شده توسط این گوشی نیز بسیار خوب است. منتها به نظر می‌رسد عملکرد نماینده‌ی سامسونگ در این بخش بهتر باشد.

مقایسه‌ی دوربین گلکسی S20 فن ادیشن با آیفون ۱۲ – نتیجه

همانطور که مشاهده کردید، در اکثر مواقع، آیفون ۱۲ توانست رقیب خود یعنی گلکسی S20 فن ادیشن را شکست دهد. گاهی اوقات این برتری با اختلاف چشمگیری بدست می‌آید، گاهی اوقات هم با اختلاف کم. در برخی مواقع هم سلیقه‌ی کاربر تعیین کننده است و نمی‌توان صرفا یکی را برتر از دیگری دانست.

در نور شب، برتری‌ دو گوشی تقسیم می‌شود. با دوربین اصلی، در مجموع آیفون پیروز بود. در حالی که نقاط تیره به خوبی گلکسی S20 به نمایش در نیامده بودند. اما در دوربین فوق عریض، نماینده‌ی سامسونگ توانست پیروز باشد. با این حال در نور شب، عملکرد دو گوشی تقریبا با یکدیگر برابر است و نمی‌توان گفت قطعا یکی بر دیگری برتری دارد. چون هر دو گوشی روش‌های متفاوتی را برای نمایش رنگ‌ها و جزئیات در پیش گرفتند.

همانطور که در ابتدا به آن اشاره کردیم، عملکرد دو گوشی در بزرگ‌نمایی مورد بررسی قرار نگرفت چون S20 برنده‌ی قطعی آن است. یکی دیگر از بخش‌هایی که در مقایسه‌ی دوربین گلکسی S20 فن ادیشن با آیفون ۱۲ به آن نپرداختیم، عملکرد دو گوشی در فیلم‌برداری بود که با توجه به بررسی‌های متعدد، می‌توانیم بگوییم قطعا آیفون ۱۲ بر کهکشانی سامسونگ برتری دارد. بنابراین اگر به فیلم‌برداری بیشتر از عکاسی اهمیت می‌دهید، قطعا آیفون ۱۲ انتخاب مناسب‌تری برایتان خواهد بود. اگر هم بیشتر به عکاسی می‌پردازید، شاید گلکسی S20 فن ادیشن با بهره‌مندی از یک دوربین تله‌فوتو، بتواند انتخاب مناسب‌تری باشد و ضعف‌های ریز و درشت خود را به نسبت آیفون ۱۲ بپوشاند.

با این تفاسیر، فکر می‌کنید کدام یک از این دو گوشی می‌تواند انتخاب بهتری برای عاشقان عکاسی و فیلم‌برداری باشد؟ آیفون ۱۲ یا گلکسی S20 فن ادیشن؟

