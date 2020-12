هفته‌ی گذشته نخستین تصاویر رندر گلکسی A32 5G از طرف یکی از سازندگان قاب‌های محافظ منتشر شد که البته به دلیل وجود قاب محافظ جزئیات زیادی از طراحی این گوشی مشخص نبود. اما حالا یکی از افشاگران معروف که ید طولایی در انتشار رندر گوشی‌ها دارد، تصاویر رندر گلکسی A32 5G را منتشر کرده است و با خیال راحت می‌توانیم به جزئیات طراحی این گوشی بپردازیم.

اول از همه باید به طراحی جذاب پنل پشتی اشاره کنیم که در نگاه اول توجه را جلب می‌کند. به‌عنوان مثال برخلاف تقریبا تمام گوشی‌های جدید سامسونگ، دوربین‌های اصلی این گوشی در یک بخش مستطیل شکل جداگانه تعبیه نشده‌اند و این دوربین‌ها فقط به اندازه‌ی ۱ میلی‌متر از پنل پشتی بیرون آمده‌اند. همچنین در سمت راست سه دوربینی که به طور عمودی قرار گرفته‌اند، یک فلش LED و یک سنسور دیگر دیده می‌شود.





طبق گزارش‌ها، پنل پشتی این گوشی از جنس پلاستیک است. با توجه به اینکه در این رندرها پنل پشتی کمی براق به تصویر کشیده شده‌، احتمالا این پنل از ترکیب شیشه و پلاستیک ساخته شده است. البته باید خاطرنشان کنیم این رندرها رسمی نیستند و شاید پنل پشتی محصول نهایی براق نباشد.

از دیگر ویژگی‌های گلکسی A32 5G می‌توانیم به بهره‌گیری از فریم فلزی و نمایشگر دارای بریدگی قطره‌ای شکل اشاره کنیم. دکمه‌های تنظیم صدا و حسگر اثر انگشت در سمت راست بدنه تعبیه شده‌اند و در لبه‌ی پایینی هم شاهد حفره‌های اسپیکر، پورت USB-C و جک هدفون هستیم. به گفته‌ی این افشاگر، گلکسی A32 5G از اندازه‌ی ۱۶۴٫۲ در ۷۶٫۱ در ۹٫۱ میلی‌متر بهره می‌برد.

مقایسه‌ی گلکسی S21 اولترا با گلکسی S20 اولترا؛ بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های احتمالی

منبع: Sam Mobile

The post تصاویر رندر سامسونگ گلکسی A32 5G منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala