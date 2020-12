ایتالیا اپل را به خاطر تبلیغ نادرست مقاومت آیفون در برابر آب ۱۰ میلیون یورو (در حدود ۱۲ میلیون دلار) جریمه کرد.

به نظر می‌رسد که اداره مقابله کننده با کارهای انحصار طلبانه در ایتالیا روش تبلیغات اپل در رابطه با مقاوت آیفون در برابر آب را خلاف واقع و گمراه کننده دانسته است. این سازمان گفته است که اپل در تبلیغ خود از آیفون‌ها به عنوان گوشی‌های مقاوم در برابر آب نام می‌برد و مشخص نمی‌کند که این گوشی‌ها فقط در شرایط خاصی دارای مقاومت در برابر آب هستند.

این سازمان همچنین گفته است که اپل با سلب مسئولیت خود مشتریانش را فریب می‌دهد. اپل در رابطه با آیفون‌ها می‌گوید گوشی‌هایی که به وسیله‌ی آب یا دیگر مایعات آسیب دیده باشند شامل گارانتی نمی‌شوند. در نتیجه در صورتی که آیفون شخصی بر اثر آب یا دیگر مایعات خراب شود اپل از این مشتریان پشتیبانی نمی‌کند. با توجه به این موضوع، ادعاهای مطرح شده در رابطه با مقاومت آیفون‌ها در برابر آب گمراه کننده به نظر می‌رسد. اپل تاکنون از اظهار نظر در رابطه با این موضوع خودداری کرده است.

البته باید بگوییم که با وجود مطرح شدن این موضوع توسط این سازمان، اپل و دیگر شرکت‌های تولید کننده‌ی تلفن‌های همراه مقاوم در برابر آب، نمی‌توانند که به آسانی و با استفاده از روشی ارزان در زمان آسیب دیدن یک گوشی بر اثر آب تشخیص دهند که این اتفاق در شرایط مشخص شده برای قابلیت ضد آب توسط استاندارد‌های IP رخ داده است یا که این آسیب‌ها در اثر استفاده از گوشی در خارج از استاندارد گفته شده به وجود آمده است.

با توجه به این موضوع، می‌توان توصیه کرد که این شرکت‌ها در رابطه با این قابلیت تلفن همراه تولیدی خود اطلاع رسانی بهتری را به کاربران انجام دهند و در زمان تبلیغات به بزرگنمایی این قابلیت نپردازند. ما منتظر هستیم تا ببینم در رابطه با این موضوع مطرح شده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

