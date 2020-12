به گزارش یکی از رسانه‌های کره‌ای، سامسونگ قصد دارد گوشی‌های سری گلکسی S21 را با قیمت ارزان‌تر نسبت به سری S20 راهی بازار کند. ظاهرا گلکسی S21 با قیمت بین ۸۴۹ تا ۸۹۹ دلار راهی بازار می‌شود که این یعنی نسبت به قیمت ۹۹۹ دلاری گلکسی S20 شاهد کاهش قابل توجه قیمت این گوشی خواهیم بود.

در مورد گلکسی S21 پلاس هم می‌توانیم انتظار قیمت بین ۱۰۴۹ تا ۱۰۹۹ را داشته باشیم و برای مقایسه باید به قیمت ۱۱۹۹ دلاری S20 پلاس اشاره کنیم. در نهایت به نظر می‌رسد گلکسی S21 اولترا با قیمت ۱۲۴۹ تا ۱۲۹۹ دلار در قفسه‌ی فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد. همانطور که احتمالا می‌دانید گوشی S20 اولترا با قیمت ۱۳۹۹ دلار به دست مشتریان رسید.

در این گزارش آمده که این قیمت‌ها هنوز از طرف مدیران سامسونگ تایید نشده‌اند ولی احتمالا با همین محدوده‌ی قیمت‌ها روبرو خواهیم شد. روی هم رفته امیدواریم سامسونگ برخلاف روند چند سال گذشته‌ی خود، قیمت این گوشی‌ها را نسبت به نسل قبلی افزایش ندهد و اگر هم با کاهش قیمت روبرو شویم، این رویکرد مورد استقبال کاربران زیادی قرار می‌گیرد.

به طور کلی قیمت بسیار بالای پرچم‌داران سامسونگ با اعتراض‌های زیادی روبرو شده و به‌خصوص در مورد سری S20، برخی گزارش‌ها خبر از فروش پایین‌تر از انتظار این گوشی‌ها می‌دهند. فارغ از صحت و سقم این شایعه، طی هفته‌های آینده احتمالا گزارش‌های بیشتری در مورد قیمت گوشی‌های سری S21 منتشر خواهد شد.

مقایسه‌ی گلکسی S21 اولترا با گلکسی S20 اولترا؛ بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های احتمالی

منبع: Sam Mobile

The post گوشی‌های سری گلکسی S21 ارزان‌تر از نسل قبلی خواهند بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala