اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که اپل قصد دارد با استفاده از دوربین پریسکوپی قابلیت بزرگ‌نمایی اپتیکال آیفون‌ها را بهبود دهد.

این اطلاعات که توسط ETNews منتشر شده‌اند با استناد کردن به شرکت‌های صنعتی توسعه‌دهنده‌ای دوربین‌های آیفون می‌گوید که اپل هم اکنون به‌دنبال دوربین پریسکوپی مناسب برای آیفون‌ است و در رابطه با موضوع صحبت‌هایی را هم با تأمین کنندگان قطعات خود داشته است. اپل همچنین پتنتی را در سال ۲۰۱۴ درباره‌ی لنز‌های پریسکوپی ثبت کرده بود.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل در زمان توسعه‌ی دوربین پریسکوپی خود با مشکلاتی مواجه شده است. این مشکلات به این دلیل به وجود آمده‌اند که نمی‌توان از بسیاری از تکنولوژی‌های لازم در زمان توسعه‌ی این لنز‌ها به‌دلیل استفاده از این تکنولوژی‌ها در پتنت‌های دیگر و محافظت از آن‌ها، استفاده کرد.

رخ دادن این اتفاق باعث شده است که اپل قصد داشته باشد این لنز‌ها را به صورت مستقیم از توسعه‌دهندگان و دارندگان پتنت‌ها خریداری کند. به عنوان نمونه پتنت یک تکنولوژی به نام Ball-Type Actuator که یک تکنولوژی ضروری در زمان توسعه‌ی این لنز‌هاست در مالکیت سامسونگ الکترونیک است.

همچنین یک شرکت دیگر به نام Corephotonics هم پتنت‌های مختلفی را در رابطه با دوربین‌های چندگانه و پریسکوپی در اختیار خود دارد. از جمله این پتنت‌ها می‌توان به توع طراحی Ball-Type Actuator اشاره کرد. این شرکت در سال ۲۰۱۹ توسط سامسونگ خریداری شده است.

با توجه به این موضوع، سامسونگ هم اکنون پتنت‌های اصلی برای توسعه‌ی لنز‌های پریسکوپی را در اختیار دارد. سامسونگ از فناوری لنز‌های پریسکوپی خود در گوشی‌های هوشمندی مانند گلکسی S20 اولترا استفاده کرده است.

علاوه‌بر اطلاعات منتشر شده توسط ETNews، اطلاعات دیگری هم وجود دارند که استفاده از لنز‌های پریسکوپی توسط اپل را تأیید می‌کنند. در دیگر اطلاعات منتشر شده آمده است که اپل با استفاده از لنز‌های پریسکوپی قصد دارد تا بزرگ‌نمایی اپتیکال آیفون‌های بعدی را بهبود دهد. این گزارش همچنین حدس می‌زند که اپل به جای توسعه‌ی این لنز‌ها توسط خودش آن‌ها را از سامسونگ برای آیفون‌های بعدی تهیه خواهد کرد.

البته اطلاعات دیگری هم وجود دارند که در رابطه با همکاری اپل و سامسونگ الکترونیک یا سامسونگ الکترومکانیک در رابطه با تهیه‌ی لنز‌های پریسکوپی تردید‌هایی را دارند. برخی اعتقاد دارند که سامسونگ برای حفظ برتری گوشی‌های گلکسی در زمینه‌ی لنز‌های پریسکوپی پیشنهاد همکاری با اپل را رد خواهد کرد.

مینگ چی کو یکی از تحلیل‌گران با سابقه‌ی اپل که در رابطه با آیفون ۱۲ پرو مکس به‌درستی پیش‌بینی کرده بود که این آیفون دارای قابلیت لرزشگیر تصویر با استفاده از جا‌به‌جایی سنسور است، در اوایل امسال گفته است که در سال ۲۰۲۲ حداقل یکی از آیفون‌ها با لنز تله‌فوتوی پریسکوپی عرضه خواهد شد. البته این تحلیل‌گر گفته است که به احتمال زیاد شرکت‌های Semco و Sunny Optical وظیفه‌ی تأمین این لنز را بر عهده خواهند شد.

همانگونه که می‌دانید استفاده از لنز‌های پریسکوپی در تلفن‌های همراه باعث می‌شود که بتوان از لنزی با بزرگنمایی اپتیکال بالا در گوشی‌های هوشمند استفاده کرد. با توجه به اینکه بزرگ‌نمایی اپتیکال یک لنز با توجه به فاصله‌ی لنز و سنسور ثبت عکس مشخص می‌شود، نمی‌توان از از لنز‌هایی با بزرگ‌نمایی اپتیکال بسیار بالا در تلفن‌های همراه استفاده کرد زیرا استفاده از لنزی با ساختار عمودی باعث می‌شود که ضخامت تلفن همراه افزایش پیدا کند.

در نتیجه شرکت‌های تولید کننده‌ی تلفن همراه می‌توانند با استفاده از لنز‌های پریسکوپی بخش بسیار زیادی از لنز تله‌فوتو را به صورت افقی در بدنه‌ی تلفن همراه قرار دهند و با استفاده از آینه نور را از محیط بیرون به این لنز‌ها و سنسور ثبت عکس برسانند. استفاده از این لنز‌ها باعث می‌شود که بتوان بدون افزایش ضخامت تلفن همراه از این لنز‌هاب با بزرگ‌نمایی اپتیکال بالا در تلفن‌های همراه استفاده کرد.

البته شرکت‌های دیگری مدت‌هاست که از این تکنولوژی در تلفن‌های همراه‌شان استفاده می‌کنند. به عنوان نمونه هواوی تلفن همراه P30 پرو را با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۵ برابری عرضه کرد. لنز تله‌فوتوی استفاده شده در این تلفن همراه دارای مکانیزم پریسکوپی است.

هم اکنون در میان آیفون‌های تولیدی توسط اپل، آیفون ۱۲ پرو مکس با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۲٫۵ برابری بیشترین بزرگ‌نمایی اپتیکال را در آیفون‌ها دارد.

