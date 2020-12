سامسونگ ساعاتی قبل جدول زمان‌بندی انتشار آپدیت اندروید ۱۱ برای گوشی‌ها و تبلت‌های خود را منتشر کرد. طبق این جدول، گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰ در ماه جاری میلادی رابط کاربری One UI 3.0 مبتنی بر اندروید ۱۱ را دریافت خواهند کرد. در این لیست بیشتر از ۴۰ گوشی و تبلت سامسونگ دیده می‌شود که در این میان تعداد قابل توجهی گوشی میان‌رده و پایین‌رده توجه را جلب می‌کنند.

در کمال تعجب، نام گوشی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن که به تازگی معرفی شده، در این فهرست دیده نمی‌شود. همانطور که گفتیم، تا قبل از پایان سال جاری میلادی گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰ رابط کاربری One UI 3.0 را دریافت می‌کنند و در ژانویه ۲۰۲۱ هم اندروید ۱۱ راهی گوشی‌های سری گلکسی نوت ۲۰، گلکسی زد فولد ۲، گلکسی زد فلیپ، سری نوت ۱۰ و اس ۱۰ خواهد شد.

باید خاطرنشان کنیم این زمان‌بندی مربوط به کشور مصر است و به همین خاطر شاید برای کشورهای دیگر تغییراتی در این فهرست ایجاد شود و برخی گوشی‌ها دیرتر یا زودتر اندروید ۱۱ را دریافت کنند. در ادامه می‌توانید زمان‌بندی مربوط به انتشار اندروید ۱۱ برای گوشی‌ها و تبلت‌های سامسونگ را مشاهده کنید:

دسامبر (آذر-دی) ۲۰۲۰

گلکسی اس ۲۰

گلکسی اس ۲۰ پلاس

گلکسی اس ۲۰ اولترا

ژانویه (دی-بهمن) ۲۰۲۱

گلکسی نوت ۲۰

گلکسی نوت ۲۰ اولترا

گلکسی زد فولد ۲

گلکسی زد فلیپ

گلکسی نوت ۱۰

گلکسی نوت ۱۰ پلاس

گلکسی اس ۱۰

گلکسی اس ۱۰ پلاس

گلکسی اس ۱۰ لایت

فوریه (بهمن-اسفند) ۲۰۲۱

گلکسی فولد

مارس (اسفند-فروردین) ۲۰۲۱

گلکسی نوت ۱۰ لایت

گلکسی تب اس ۷

گلکسی A51

گلکسی M31

گلکسی M30s

گلکسی M21

آوریل (فروردین-اردیبهشت) ۲۰۲۱

گلکسی A50

گلکسی M51

مه (اردیبهشت-خرداد) ۲۰۲۱

گلکسی تب اس ۶

گلکسی تب اس ۶ لایت

گلکسی A80

گلکسی A71

گلکسی A70

گلکسی A31

گلکسی A21s

ژوئن (خرداد-تیر) ۲۰۲۱

گلکسی تب A

گلکسی A11

گلکسی A01

گلکسی A01 Core

گلکسی M11

ژوئیه (تیر-مرداد) ۲۰۲۱

گلکسی تب S5e

گلکسی A30

آگوست (مرداد-شهریور) ۲۰۲۱

گلکسی تب اکتیو پرو

گلکسی تب A 10.1

گلکسی A30s

گلکسی A20s

گلکسی A20

گلکسی A10s

گلکسی A10

