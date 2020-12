انویدیا از گرافیک RTX 3060 Ti با قیمت ۴۰۰ دلار رونمایی کرد

انویدیا روز گذشته بالاخره از گرافیک اقتصادی و البته قدرتمند سری RTX 3000 خود با نام RTX 3060 Ti رونمایی کرد. محصولی که جانشین RTX 2060 Super به حساب می‌آید و ۳۹۹ دلار قیمت دارد.

انویدیا حدودا سه ماه پیش از کارت گرافیک‌های سری RTX 3000 خود رونمایی کرد. محصولاتی که مبتنی بر معماری جدید امپر بوده و پیشرفت چشمگیری به نسبت سری RTX 2000 داشتند. اما در مراسم معارفه از این گرافیک‌ها، RTX 3070 به عنوان ارزان‌ترین مدل با قیمت ۴۹۹ دلار رونمایی شد. این قیمت برای آن دسته از کاربرانی که بودجه‌ی محدودی داشتند زیاد به نظر می‌رسید و در همین راستا، انویدیا تصمیم گرفت RTX 3060 Ti را نیز معرفی کند.

گرافیک RTX 3060 Ti که پیش‌تر هم خبرهای زیادی پیرامون آن منتشر شده بود، مانند برادران بزرگ‌تر خود مبتنی بر معماری امپر بوده و به عنوان جانشین قدرتمند RTX 2060 Super که سال قبل با همین قیمت معرفی شده بود راهی بازار شده. بنابراین می‌توان گفت نماینده‌ی مقرون به صرفه‌ی جدید انویدیا، ارزش خرید بسیار بالایی، حتی به نسبت پرچم‌داران نسل قبل دارد.

در این محصول، از همان تراشه‌ی GA104 بکار رفته در RTX 3070 استفاده شده با این تفاوت که اندکی ضعیف‌تر است. همین موضوع نیز باعث شده تعداد واحدهای SM، هسته‌های پردازشی CUDA، هسته‌های RTX و Tensor و همچنین توان عملیاتی بافت و پیکسل در گرافیک جدید کاهش پیدا کند. همچنین فرکانس تقویت شده‌ی ۱۷۳۰ مگاهرتز در RTX 3070 نیز با کاهشی جزئی، به ۱۶۶۵ مگاهرتز در RTX 3060 Ti رسیده. بدین ترتیب، نماینده‌ی ارزان قیمت و جدید انویدیا تقریبا در تمامی زمینه‌ها از برادر بزرگ‌تر خود ضعیف‌تر است.

اما اینطور که به نظر می‌رسد، این اختلاف عملکرد آنقدرها محسوس نیست و به گفته‌ی انویدیا، RTX 3060 Ti می‌تواند تقریبا ۸۰ درصد قدرت RTX 3070 را ارائه دهد. چرا که هر دو محصول از ۸ گیگابایت حافظه‌ی GDDR6 با رابط ۲۵۶ بیتی و سرعت ۱۴ گیگابیت بر ثانیه و پهنای باند ۴۴۸ گیگابایت بر ثانیه بهره می‌برند. حتی شکل ظاهری دو گرافیک نیز مشابه یکدیگر است (در مدل مرجع) و همچنان شاهد فن‌های دوگانه برای مدل جدید هستیم.

نکته‌ی هیجان‌انگیز در رابطه با گرافیک جدید، عملکرد بهتر آن در مقایسه با RTX 2080 Super است. البته این ادعایی است که انویدیا مطرح کرده که اگر بخواهیم به آن استناد کنیم، باید بگوییم عملکرد RTX 3060 Ti در واقع از دومین گرافیک قدرتمند سال گذشته نیز بهتر است و این ارزش خرید آن را با چنین قیمتی دو چندان می‌کند.

اما صرف نظر از قدرت خالصی که این گرافیک ارائه می‌دهد، باید به اکوسیستم پیرامون آن اشاره کنیم. قابلیت‌هایی که انویدیا سرمایه‌گذاری زیادی روی آن‌ها داشته که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به رهگیری پرتو یا همان Ray Tracing اشاره کرد. قابلیتی که ابتدا به همراه گرافیک‌های سری RTX 2000 انویدیا معرفی شد و به خاطر استقبال خوب کاربران، به سری جدید نیز راه یافته. RTX 3060 Ti اما به عنوان ضعیف‌ترین مدل سری جدید، می‌تواند تمام عناوینی را که از رهگیری پرتو پشتیبانی می‌کنند به راحتی اجرا کند.

برای بهبود عملکرد، این محصول از DLSS (مخفف عبارت Deep Learning Super Sampling به معنای نمونه برداری تصاویر از طریق یادگیری عمیق) نیز بهره می‌برد. قابلیتی که به کمک یادگیری ماشینی، می‌تواند به نمایش بهتر و با کیفیت‌تر جلوه‌های بصری کمک کند. این درحالی هست که به کمک هوش مصنوعی، فشار زیادی هم روی منابع سخت‌افزاری وارد نمی‌شود. از معروف‌ترین بازی‌هایی که هم از DLSS و هم از رهگیری پرتو پشتیبانی می‌کند، سایبرپانک ۲۰۷۷ است.

از قابلیت‌های خوب دیگری که این گرافیک ۳۹۹ دلاری از آن پشتیبانی می‌کند می‌توان به انویدیا برادکست (Nvidia Broadcast) برای علاقه‌مندان به استریم و کسانی که از اپلیکیشن‌های تماس تصویری استفاده می‌کنند، جیفورس اکسپرینس (Geforce Experience) برای اعمال تنظیمات مختلف درون بازی و انویدیا رفلکس (Nvidia Reflex) اشاره کرد که باعث کاهش تاخیر سیستم می‌شود.

نسخه‌ی مرجع کارت گرافیک RTX 3060 Ti از امروز در فروشگاه انویدیا برای فروش در دسترس قرار می‌گیرد. همچنین نسخه‌های سفارشی و اورکلاک شده‌ی آن از شرکت‌هایی نظیر ایسوس، کالرفول، EVGA، گلکسی، گیگابایت، MSI، زوتاک و … نیز از همین امروز در فروشگاه‌های مختلف سراسر جهان قابل خرید هستند. لازم به ذکر است کاربران برخی مناطق نیز می‌توانند به مدت یک سال از اشتراک رایگان سرویس Geforce Now بهره‌مند باشند.

