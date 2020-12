با وجود برگزاری سه رویداد جدید توسط اپل، اما این شرکت از «ایرتگز» (AirTags) پرحاشیه رونمایی نکرد. هم اکنون هم گزارش‌هایی منتشر شده است که نشان می‌دهد سامسونگ قصد دارد با رونمایی و عرضه‌ی «گلکسی اسمارت تگز» (Galaxy Smart Tags) به بازار ایرتگز اپل را شکست دهد.

در ماه آوریل (فروردین ماه) سال گذشته بود که برای اولین‌بار اطلاعاتی در رابطه با وسیله‌ای به نام ایرتگز منتشر شد. گزارش‌های منتشر شده در آن زمان نشان دادند که اپل در حال توسعه‌ی وسیله‌ای برای ردیابی و مطلع شدن از مکان وسایل مختلفی مانند کیف پول، دسته کلید و کیف است.

اطلاعات منتشر شده برای ایرتگز اپل نشان می‌دهند که کاربران در زمان استفاده از این وسیله و متصل کردن آن به وسایل مختلف می‌توانند از مکان این وسایل با استفاده از اپ Find My بر روی دستگاه‌هایی مانند آیفون، آیپد و مک مطلع شوند. با توجه به این موضوع، اپل تبی را به اپ Find My برای مطلع شدن از مکان تمامی وسایل متصل به ایرتگز‌ها قرار خواهد داد.

این اطلاعات همچنین می‌گویند که همانند ایرپادز در زمان نزدیک کردن ایرتگز به آیفون این وسیله به طور خودکار به حساب آیکلود شخص متصل می‌شود. همچنین کاربران در زمان استفاده از این وسیله و در زمان فاصله گرفتن آیفون از ایرتگز نوتیفیکشنی را در رابطه با این موضوع دریافت خواهند کرد.

برای نمونه اگر از ایرتگز متصل شده به کیف پول یا دسته کلید بسیار دور شوید نوتیفیکیشنی را در رابطه با این موضوع دریافت خواهید کرد. همچنین می‌توان در زمان استفاده از این وسیله‌ی جدید مکان‌هایی را تعریف کرد که اگر وسیله‌ی متصل به ایرتگز را در آنجا جا گذاشتید نوتیفیکیشنی را در رابطه با این موضوع دریافت نکنید.

همچنین می‌توانید در زمان استفاده ایرتگز با استفاده از اپ Find My وسیله‌ی متصل به ایرتگز را در «حالت گمشده» (Lost Mode) قرار دهید. انجام دادن این کار باعث می‌شود که دیگر کاربران اکو سیستم اپل بتوانند به اطلاعات ایرتگز برای برگرداندن وسیله‌ی گم شده به شما دسترسی داشته باشند. در زمان رخ دادن این اتفاق و دسترسی دیگر کاربران به اطلاعات ایرتگز، شما نوتیفیکیشنی را در رابطه با این موضوع دریافت خواهید کرد.

همانگونه که می‌دانید سامسونگ بیش از یک ماه است که از اپ SmartThings Find رونمایی کرده است. کاربران با استفاده از این ویژگی می‌توانند که محصولات تولیدی این شرکت مانند تلفن همراه، ایربادز و دیگر محصولات را در زمان گم شدن پیدا کنند. به‌تازگی اطلاعات توسط سام موبایل منتشر شده است که نشان می‌دهد سامسونگ به احتمال زیاد در آینده از وسیله‌ای برای ردیابی وسایل مختلف رونمایی می‌کند.

سامسونگ در کنار رونمایی از خانواده‌ی گلکسی نوت ۲۰ از SmartThings Find رونمایی کرد. سامسونگ در مراسم رونمایی گفت که کاربران با استفاده از این اپ می‌توانند که محصولات خانواده‌ی گلکسی را در زمان گم شدن با دقت بالایی پیدا کنند. بعد از رونمایی از این اپ، به‌تازگی مشخص شده است که این شرکت کره‌ای در حال کار کردن بر روی وسیله‌ای مانند ایرتگز اپل برای پیدا کردن وسایل مختلف است.

این وسیله‌ی جدید به احتمال زیاد گلکسی اسمارت تگز نام خواهد داشت و با شماره مدل EI-T5300 توانسته است گواهی شرکت Indonesian Telecom Certification را دریافت کند. با توجه به نام این وسیله می‌توان گفت که این وسیله به منظور مطلع شدن از محل وسایل مختلف طراحی شده است.

البته این اولین‌باری نیست که سامسونگ وسیله‌ای را برای مطلع شدن از محل وسایل مختلف طراحی می‌کند. این شرکت در سال ۲۰۱۸ از SmartThings با قیمت ۹۹ دلار رونمایی کرد. اما این وسیله دارای فناوری ارتباطی LTE بود و کاربران برای استفاده از آن مجبور بودند که سیم کارتی را در داخل آن قرار دهند. برخلاف SmartThings، وسیله‌های ردیابی جدید تنها با استفاده از تلفن همراه کار می‌کنند و واضح است که استفاده از این وسایل بسیار راحت‌تر است.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که ایرتگز اپل دارای فناوری ارتباطی Ultra-WideBand است تا با استفاده از آن بتوان از محل دقیق وسایل مطلع شد. اپل همچنین از Ultra-WideBand در آیفون‌های ۱۱ به بعد استفاده کرده است. علاوه‌بر آیفون‌ها، از این فناوری ارتباطی در اپل واچ سری ۶ و هوم پاد مینی هم استفاده شده است.

