آنر قرار بود گوشی‌های سری V40 خود را در ماه دسامبر معرفی کند اما اینطور که به نظر می‌رسد، این محصولات با یک تاخیر یک ماهه همراه خواهند بود و در ماه ژانویه ۲۰۲۱ رونمایی و عرضه می‌شوند.

همانطور که می‌دانید، آنر دیگر زیر مجموعه‌ی هواوی نیست. همین مسئله شاید موجب شود این شرکت دیگر نتواند به اندازه‌ی قبل بین کاربران محبوبیت داشته باشد چرا که بسیاری به خاطر هواوی به این برند و محصولاتش اعتماد داشتند. با این حال آنر کیفیت خود را طی این سال‌ها ثابت کرده و اکنون که راه آن از هواوی جدا شده، بعید به نظر می‌رسد شاهد افت عملکرد آن باشیم.

آنر همچنان به عنوان یک شرکت سازنده‌ی گوشی و گجت هوشمند فعالیت کرده و جدیدترین محصول خود را (گوشی‌های سری V40) قرار است حدودا ۱ ماه دیگر رونمایی کند. حتی گفته می‌شود برخلاف سال‌های قبل که معمولا آنر گوشی‌های سری V را در دو مدل راهی بازار می‌کرد، سال آینده، یک مدل سوم مخصوص بزرگ‌نمایی هم دو مدل دیگر را همراهی خواهد کرد.

آنر V10 و V20 در ماه دسامبر سال‌های گذشته راهی بازار شدند و برای تمام کاربران خارج از کشور چین نیز در دسترس قرار گرفتند. اما با ورود سری V30، برنامه‌های شرکت تغییر کرد و این گوشی‌ها را فقط در کشور چین شاهد بودیم. با این حال در رابطه با سری V40 و اینکه آیا وارد بازار جهانی می‌شوند یا خیر اطلاعات زیادی در اختیار نداریم اما پوستر تبلیغاتی که از این شرکت منتشر شده، شعار «آنر جدید، مسیر جدید» (New Honor, New Roads) را به نمایش می‌گذارد. بدین ترتیب باید تا یک ماه دیگر منتظر بمانیم و ببینیم مسیر جدیدی که شرکت در نظر گرفته دقیقا به چه نتیجه‌ای ختم می‌شود.

با این حال در رابطه با آنر هنوز چند سوال بدون پاسخ باقی می‌ماند که در ابتدا نیز به یکی از آن‌ها اشاره کردیم. آیا این شرکت می‌تواند بدون نام هواوی، در بازار پررقابت گوشی‌های هوشمند با شرکت‌های قدرتمندی نظیر شیائومی، سامسونگ، وان‌پلاس و … رقابت کند؟ و اینکه آیا جدا شدن از هواوی، روی برنامه‌ی عرضه‌ی گوشی‌های آنر به خارج از چین و یا حتی دریافت بروزرسانی‌های اندروید و پشتیبانی از سرویس‌ها و خدمات گوگل تاثیری می‌گذارد؟ این‌ها پرسشی است که به‌زودی به پاسخ‌شان خواهیم رسید.

منبع: GSMArena

