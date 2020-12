شیائومی در سال جاری میلادی به لطف بحران کرونا، تحریم‌های علیه هواوی و تمرکز بر بازارهای جدید، عملکرد بسیار خوبی داشته است. طبق گزارش‌ها، شیائومی در سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۰ با پشت سر گذاشتن اپل به رتبه‌ی سوم بازار موبایل رسیده و به نظر می‌رسد سال آینده هواوی را هم کنار می‌زند.

در همین زمینه، سایت Nikkei Asian Review خبر از اهداف بلندپروازانه‌ی شیائومی برای سال ۲۰۲۱ داده است. طبق این گزارش، شیائومی از تامین‌کنندگان خود خواسته که برای حدود ۲۴۰ میلیون گوشی، قطعات موردنیاز را آماده کنند. این یعنی شیائومی می‌خواهد رکورد خود را با فاصله‌ی زیادی بشکند.

ظاهرا شیائومی به برخی تامین‌کنندگان گفته که هدف داخلی آن‌ها عرضه‌ی حدود ۳۰۰ میلیون گوشی در سال ۲۰۲۱ است. برای مقایسه، باید بگوییم که سامسونگ در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۹۸ میلیون گوشی را به دست کاربران رسانده است. البته یک منبع آگاه به سایت Nikkei Asian Review گفته که عرضه‌ی ۳۰۰ میلیون گوشی احتمالا امکان‌پذیر نخواهد بود زیرا شرکت‌های مدیاتک و کوالکام نمی‌توانند چنین حجمی از تراشه‌ها را آماده کنند.

البته در همین زمینه می‌توانیم به گزارش‌هایی مبنی بر فروش تراشه‌های اگزینوس به شرکت‌های شیائومی، اوپو و ویوو اشاره کنیم. با این وجود، روشن نیست که آیا همکاری بالقوه‌ی سامسونگ با شیائومی‌ می‌تواند کسری‌های مربوط به کوالکام و مدیاتک را پوشش دهد یا نه.

در هر صورت، اگر شیائومی‌ بتواند عرضه‌ی ۲۴۰ میلیون گوشی در سال ۲۰۲۱ را عملی کند، فاصله‌ی بین این شرکت و اپل تا حد زیادی بزرگ‌تر خواهد شد. همچنین اگر تحریم‌های آمریکا علیه هواوی ادامه داشته باشند، این شرکت می‌تواند هواوی را کنار بزند و رتبه‌ی دوم بازار موبایل را از آن خود کند. در ضمن باید خاطرنشان کنیم با توجه به فروش آنر، آمار فروش گوشی‌های هواوی در سال ۲۰۲۱ با کاهش قابل توجهی روبرو خواهد شد.‌‌‌‌‌

آیا شیائومی می‌تواند جای خالی هواوی را پر کند؟

منبع: Android Authority

