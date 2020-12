به گزارش موسسه‌ی آماری Omdia، گوشی‌های‌ هوشمند با دوربین چهارگانه بیشترین محبوبیت را به نسبت سایر گوشی‌های هوشمند در بین کاربران دارند.

شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، گوشی‌های زیادی را با دوربین‌های سه یا چهارگانه روانه‌ی بازار کردند. در ابتدا به این صورت بود که گوشی‌های پایین‌رده از یک یا حداکثر دو دوربین بهره می‌بردند اما اکنون می‌توان گفت تقریبا ۹۰ درصد گوشی‌ها حداقل از سه دوربین بهره می‌برند. با این حال هنوز هم گوشی‌هایی با دوربین دوگانه یا حتی تکی (مثل آیفون SE 2020) وجود دارند اما به نظر می‌رسد تمایل مردم بیشتر به سمت مدل‌هایی با چهار دوربین است.

البته شاید بسیاری‌ از کاربران از تمام دوربین‌های یک گوشی استفاده نکنند، اما بدیهی است یک گوشی با چهار دوربین در عکاسی و فیلم‌برداری (معمولا) به نسبت محصولی هم رده با یک یا دو دوربین دست کاربر را برای ثبت تصاویری متفاوت بیشتر باز می‌گذارد. هرچند نباید فراموش کنیم که تنها در گوشی‌های پرچم‌دار است که شاید هر چهار دوربین یا در مواردی پنج دوربین واقعا برای کاربر استفاده داشته باشند. در غیر این صورت گوشی‌های میان‌رده یا پایین‌رده غالبا از دو دوربین ماکرو و سنجش عمق در کنار دوربین فوق عریض و اصلی استفاده می‌کنند که کیفیت آن‌ها نیز تعریفی ندارد و به نظر می‌رسد صرفا جهت تبلیغات درون یک گوشی قرار می‌گیرند.

سامسونگ، هواوی و شیائومی بیشترین فروش گوشی را در سه‌ماهه‌ی سوم سال ۲۰۲۰ داشته‌اند

با این اوصاف ذهن بسیاری از کاربران، به دوربین چهارگانه معطوف می‌شود و نه نوع و کیفیت آن‌ها. به همین خاطر است که با توجه به گزارش اخیر موسسه‌ی آماری Omdia، می‌بینیم در سه‌ماه سوم سال ۲۰۲۰، حدودا ۶۰ درصد گوشی‌های فروخته شده از دوربین چهارگانه بهره می‌بردند. در بین این شرکت‌ها اما اوپو و ریلمی، در سه ماه سوم سال ۲۰۲۰ اصلا محصولی مجهز به یک دوربین راهی بازار نکردند و بخش بزرگی از فروش خود را مدیون گوشی‌هایی با سه (خصوصا اوپو) و چهار دوربین هستند.

اما در این بین، تنها شرکتی که نمودار کاملا متفاوتی دارد اپل است. شرکتی که اصلا گوشی‌های‌ هوشمند با دوربین چهارگانه تولید نکرده و اتفاقا هنوز هم گوشی‌هایی با یک و دو دوربین هم در سبد محصولات خود دارد. محصول محبوب این شرکت با یک دوربین، آیفون SE 2020 است و گوشی‌هایی با دو دوربین هم آیفون ۱۱، پرفروش‌ترین گوشی اپل در سال ۲۰۲۰ که بخش بزرگی از فروش گوشی‌های این شرکت را به خود اختصاص داده‌، آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ مینی هستند.

از طرفی شیائومی که گوشی‌های میان‌رده‌ی زیادی را طی دو سال اخیر راهی بازار کرده، از هر پنج گوشی سه گوشی با دوربین چهارگانه دارد و بیش از ۸۰ درصد گوشی‌های آن نیز از چند دوربین بهره می‌برند. هواوی و ویوو هم شرکت‌هایی بودند که فروش گوشی‌های آن‌ها با سه دوربین بیشتر از گوشی‌های مجهز به چهار دوربین بود.

کاربران در دوران کرونا تمایل بیشتری به خرید گوشی‌های‌ رده‌بالا داشته‌اند

منبع: GSMArena

The post آمار و ارقام از محبوبیت بالای گوشی‌های‌ هوشمند با دوربین چهارگانه خبر می‌دهند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala