کوالکام روز گذشته از تراشه ۵ نانومتری اسنپدراگون ۸۸۸ رونمایی کرد و همان‌طور که گفته بودیم، ساعاتی قبل تمام جزئیات این تراشه رسماً اعلام شد. طبق اعلام کوالکام، نخستین گوشی‌های مبتنی بر این تراشه در اوایل ۲۰۲۱ راهی بازار خواهند شد و در ادامه به مشخصات اسنپدراگون ۸۸۸ می‌پردازیم.

پردازنده

اسنپدراگون ۸۸۸ نخستین تراشه‌ای است که از هسته‌ی Cortex-X1 بهره می‌برد. این هسته در مقایسه با A78 حدود ۳۳ عملکرد بهتری دارد و ظرفیت حافظه‌های کش L1 و L2 آن هم دو برابر شده است. همچنین سرعت آن به ۲٫۸۴ گیگاهرتز می‌رسد.

در کنار آن، یک کلاستر یا بخش مبتنی بر سه هسته‌ی Cortex-A78 با سرعت ۲٫۴ گیگاهرتز تعبیه شده است. همچنین نباید وجود ۴ هسته‌ی A55 با سرعت ۱٫۸ گیگاهرتز را از قلم بیندازیم. در ضمن کوالکام برای این پردازنده ۴ مگابایت حافظه کش L3 و ۳ مگابایت کش سیستم در نظر گرفته است. در کل، این پردازنده نسبت به اسنپدراگون ۸۶۵ حدود ۲۵ درصد عملکرد بهتری دارد و از نظر مصرف انرژی هم حدود ۲۵ درصد بهینه‌تر عمل می‌کند.

پردازنده گرافیکی

Adreno 660 به‌عنوان پردازنده گرافیکی اسنپدراگون ۸۸۸ انجام وظیفه می‌کند که نسبت به نسل قبلی ۳۵ درصد عملکرد بهتری دارد و ۲۰ درصد انرژی کمتری را مصرف می‌کند. این پردازنده‌ی گرافیکی می‌تواند اجرای بازی با سرعت ۱۴۴ فریم در ثانیه را امکان‌پذیر کند.

همچنین این پردازنده از قابلیت VRS هم پشتیبانی می‌کند که در حال حاضر بیشتر کامپیوترها و کنسول‌های جدید از آن بهره می‌برند. به زبان ساده، این قابلیت به توسعه‌دهندگان بازی اجازه می‌دهد که کنترل بیشتری بر نحوه‌ی رندر فریم‌های بازی داشته باشند. به عنوان مثال، اگر یک شیء از فوکوس خارج شده و در پس‌زمینه قرار دارد، این بخش از تصویر می‌تواند با دقت کمتری رندر شود و بیشتر توان پردازنده‌ی گرافیکی برای رندر اشیاء اصلی موجود در فریم مورد استفاده قرار بگیرد. قابلیت Game Quick Touch تأخیر لمس را تا ۲۰ درصد کاهش می‌دهد و تجربه‌ی گیمینگ بهتری را به ارمغان می‌آورد.

دوربین

اسنپدراگون ۸۸۸ از «پردازنده سیگنال تصویری» (ISP) سه‌گانه بهره می‌برد و این در حالی است که باقی تراشه‌های سری ۸۰۰ همراه با ISP دوگانه عرضه شده‌اند. این مشخصه به گوشی‌های موردنظر اجازه می‌دهد که به طور همزمان سه ویدیو ۴K HDR را ضبط یا سه عکس ۲۸ مگاپیکسلی ثبت کنند.

همچنین اگر فرض کنیم گوشی موردنظر از سه دوربین واید، اولترا واید و تله بهره می‌برد، با توجه به اختصاص ISP جداگانه برای هرکدام از آن‌ها، سوئیچ بین آن‌ها روان‌تر انجام می‌شود. اسنپدراگون ۸۸۸ ثبت عکس‌های HDR 10-bit در فرمت HEIF امکان‌پذیر می‌کند. همچنین مانند نسل قبلی از فرمت‌های HDR10+ و دالبی ویژن برای فیلم‌برداری پشتیبانی می‌کند.

حالا که صحبت از ویدیو شد، باید بگوییم که این تراشه به گوشی‌ها اجازه می‌دهد فیلم‌های ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه را ضبط و پخش کنند. در زمینه‌ی عکاسی هم باید بگوییم که اسنپدراگون ۸۸۸ قادر به ثبت ۱۲۰ عکس ۱۲ مگاپیکسلی در ثانیه است.

ارتباطات

این نخستین تراشه‌ای است که از مودم اسنپدراگون X60 استفاده می‌کند و برخلاف اسنپدراگون ۸۶۵، این مودم درون تراشه اسنپدراگون ۸۸۸ تعبیه شده است. از بین قابلیت‌های این مودم ۵G می‌توانیم به پشتیبانی از امواج میلی‌متری، فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز و حداکثر سرعت دانلود ۷.۵ گیگابیت در ثانیه اشاره کنیم.

سیستم FastConnect 6900 پشتیبانی از وای‌فای ۶ و ۶E را ارائه می‌دهد که از حداکثر سرعت دانلود ۳.۶ گیگابیت در ثانیه پشتیبانی می‌کند. در ضمن نباید بلوتوث ۵.۲ با آنتن دوگانه را از قلم بیندازیم که ارتباط بلوتوثی با تأخیر بسیار کم به ارمغان می‌آورد.

هوش مصنوعی

نسل ششم موتور عصبی کوالکام قادر به انجام ۲۶ تریلیون عملیات در ثانیه است و برای مقایسه باید بگوییم موتور عصبی اسنپدراگون ۸۶۵ در هر ثانیه می‌تواند ۱۵ تریلیون عملیات انجام دهد. علاوه بر بهبود در زمینه‌ی مصرف انرژی، عملکرد بر اساس وات هم تا ۳ برابر بهتر شده است.

سخن آخر

برای اظهارنظر در مورد ویژگی‌های این تراشه، باید منتظر اولین گوشی‌های مبتنی بر آن بمانیم که در اوایل ۲۰۲۱ عرضه می‌شوند. روی هم رفته به لطف فناوری ساخت ۵ نانومتری، مودم ۵G یکپارچه و عملکرد بهینه‌تر پردازنده، پردازنده گرافیکی و موتور عصبی، احتمالا باتری گوشی‌های مجهز به این تراشه دوام بیشتری خواهند داشت. با توجه به ادعای بهبود ۳۵ درصدی پردازنده گرافیکی، احتمالا این تراشه می‌تواند نظر گیمرهای حرفه‌ای را جلب کند.

گفته می‌شود شیائومی قصد دارد اولین گوشی مجهز به این تراشه را معرفی کند و در سال ۲۰۲۱، اسنپدراگون ۸۸۸ به‌عنوان قلب تپنده‌ی بیشتر پرچم‌داران اندرویدی انجام وظیفه خواهد کرد.

منبع: GSM Arena

