شیائومی می ۱۱ اولین گوشی با اسنپدراگون ۸۸۸ خواهد بود

اینطور که به نظر می‌رسد، شیائومی قرار است زودتر از تمام شرکت‌های دیگر، اولین گوشی مجهز به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ را تحت عنوان شیائومی می ۱۱ راهی بازار کند.

کوالکام روز گذشته از پردازنده‌ی بسیار قدرتمند و ۵ نانومتری خود با نام اسنپدراگون ۸۸۸ رونمایی کرد. پردازنده‌‌ای که قرار بود اسنپدراگون ۸۷۵ نام داشته باشد اما بنا به دلایلی این اتفاق رخ نداد و شرکت تصمیم گرفت آن را اسنپدراگون ۸۸۸ نام‌گذاری کند.

اما نکته‌ی مهم‌تر، معرفی یک محصول با اسنپدراگون ۸۸۸ است که می‌تواند بازار پررقابت گوشی‌های هوشمند را وارد فاز جدیدی کند. پیش‌تر شنیده بودیم شیائومی قصد دارد یک ماه زودتر از برنامه، یعنی در ماه ژانویه از پرچم‌دارهای سری می ۱۱ خود با پردازنده‌ی جدید کوالکام رونمایی کند. اما گفته می‌شد سامسونگ زودتر از شرکت چینی سری گلکسی S21 خود را معرفی می‌کند که خب ظاهرا این اتفاق رخ نخواهد داد.

شیائومی می ۱۱ به احتمال زیاد دی ماه امسال راهی بازار می‌شود

لی جون، هم‌بنیان‌گذار شرکت شیائومی، در مراسم معرافه‌ی اسنپدراگون ۸۸۸، در رابطه با همکاری خود با کوالکام صحبت‌هایی انجام داد چرا که این دو شرکت روابط بسیار خوبی با یکدیگر دارند و معمولا پرچم‌دارهای سری می شیائومی هم جز اولین گوشی‌هایی هستند که با پردازنده‌ی پرچم‌دار کوالکام راهی بازار می‌شوند. اما اگر قرار باشد می ۱۱ اولین گوشی با این پردازنده باشد، بنابراین باید در اولین روزهای سال ۲۰۲۱، شاهد رونمایی از آن‌ها باشیم چون سامسونگ اواسط ژانویه (دی ماه) از گوشی‌های سری گلکسی S21 خود با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ رونمایی می‌کند.

در همین حال، تصاویری هم در شبکه‌ی اجتماعی ویبو از گوشی شیائومی می ۱۱ منتشر شده که سه دوربین را روی پنل پشتی آن و در ماژولی عجیب نشان می‌دهد. دو دوربین این گوشی نسبتا بزرگ و یکی از آن‌ها بسیار کوچک، به اندازه‌ی فلش گوشی است. با این حال این تصاویر بعد از مدتی از صفحه‌ی آن کاربر حذف شدند تا به این نتیجه‌ برسیم آنچه که به نمایش درآمد احتمالا معتبر نبود و می ۱۱ طراحی متفاوتی خواهد داشت.

اما علاوه بر پرچم‌دارهای سری می ۱۱، احتمالا گوشی‌های سری K40 ردمی نیز بین اولین گوشی‌های پرچم‌دار مجهز به اسنپدراگون ۸۸۸ حضور خواهند داشت. این خبری بود که لو ویبینگ، مدیرعامل ردمی در ویبو منتشر کرد اما خب جزئیاتی در این رابطه منتشر نشد و نمی‌دانیم دقیقا در چه تاریخی باید منتظر پرچم‌دارهای جدید این برند محبوب باشیم.

خوشبختانه تا فرا رسیدن سال جدید میلادی مدت زمان زیادی باقی نمانده و از آن جایی که مشخصات فنی گوشی‌ها چند هفته قبل از رونمایی منتشر می‌شود، انتظار داریم در هفته‌‌های پیش رو خبرهای بیشتری در رابطه با پرچم‌دارهای مورد انتظار شیائومی و ردمی بشنویم.

شیائومی می‌خواهد در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۴۰ میلیون گوشی راهی بازار کند

