اولین تصاویر سامسونگ گلکسی بادز پرو منتشر شد

به‌تازگی تصاویر جدیدی توسط یکی از افشاکنندگان اطلاعات به نام Evan Blass منتشر شده است که طراحی و شکل ایربادز جدید و بدون سیم سامسونگ به نام گلکسی بادز پرو را نشان می‌دهد.

این تصاویر منتشر شده نشان می‌دهند که برخلاف گلکسی بادز لایو، طراحی گلکسی بادز پرو به‌گونه‌ای است که در داخل گوش کاربر قرار بگیرد و سامسونگ در این ایربادز از قسمت‌هایی لاستیکی مانند برای قرار گیری بهتر این ایربادز در گوش استفاده کرده است.

این تصاویر همچنین نشان می‌دهند که محفظه‌ی شارژ گلکسی بادز لایو و گلکسی بادز پرو به طور کامل شبیه به یکدیگر هستند و طراحی مشابهی را دارند.

با توجه به این تصاویر و اطلاعات منتشر شده توسط سام موبایل می‌توانیم بگوییم که سامسونگ در گلکسی بادز پرو از قابلیت حذف نویز محیط به صورت فعال و باتری با ظرفیت بیشتر در مقایسه با گلکسی بادز لایو استفاده کرده است.

این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که انتظار می‌رود سامسونگ از گلکسی بادز پرو در اوایل سال آینده‌ میلادی همراه با گلکسی S21 رونمایی کند. انتظار داریم که سامسونگ از این ایربادز و گوشی هوشمند در ۱۴ ژانویه (۲۵ دی ماه) یا در ماه فوریه (بهمن ماه) رونمایی کند.

برای مقایسه باید بگویم که گلکسی بادز لایو دارای باتری با ظرفیت ۴۷۲ میلی آمپر ساعتی است که می‌توان از آن در حدود ۱۹ ساعت همراه با خاموش کردن قابلیت حذف نویز محیط استفاده کرد. در زمان روشن بود قابلیت حذف نویز محیط می‌توان از این ایربادز به مدت ۱۷ ساعت استفاده کرد. البته این ارقام در حالتی بدست می‌آیند که در صورت استفاده نکردن از گلکسی بادز لایو آن‌ها را در محفظه‌ی شارژر قرار دهید تا شارژ شوند.

با توجه به اینکه اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند سامسونگ گلکسی بادز پرو دارای باتری با ظرفیت بیشتری است، انتظار داریم که کاربران مدت بیشتری را بتوانند از گلکسی بادز پرو در مقایسه با گلکسی بادز لایو استفاده کنند. همچنین برای مقایسه باید بگوییم که گلکسی بادز لایو به تنهایی و بدون استفاده از محفظه‌ی شارژر دارای عمر باتری در حدود ۴٫۵ تا ۵٫۵ ساعت است و قیمتی ۱۶۹ دلاری دارد.

علاوه‌بر این‌ها، شکل ظاهری گلکسی بادز لایو به گونه‌ای است که در گوش بعصی از افراد به شکل درستی قرار نمی‌گیرد. با توجه به شکل ظاهری گلکسی بادز پرو و طراحی آن برای بهتر قرار گرفتن در گوش، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که گلکسی بادز پرو بتواند نظر بسیاری از افراد را به خود جلب کند.

در نهایت انتظار داریم که همانند گلکسی بادز لایو، سامسونگ در گلکسی بادز پرو هم از کنترل‌های لمسی برای انجام برخی کارها مانند توقف پخش آهنگ و پشتیبانی از دستیار صوتی بیکسبی استفاده کرده باشد.

