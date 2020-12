به گفته‌ی لی جانگ‌مین، یکی از مدیران ارشد سامسونگ، نسل آینده‌ی گوشی‌های تاشوی این شرکت قرار است باریک‌تر و سبک‌تر از آنچه که اکنون شاهد هستیم باشند.

گوشی‌های تاشو به‌تازگی وارد دنیای گوشی‌های هوشمند شده‌اند و قرار است تغییری انقلابی را در این بخش پدید بیاورند. البته فعلا سامسونگ است که محصولات متعددی را با این شکل راهی بازار کرده و باقی شرکت‌ها (جز هواوی) هنوز به صورت رسمی از محصولی تاشو مثل گوشی‌های سامسونگ رونمایی نکرده‌اند.

با توجه به استقبال کاربران از این گوشی‌ها، به نظر می‌رسد آینده‌ی درخشانی در انتظار آن‌ها باشد. بنابراین بدیهی است شاهد اعمال تغییرات گسترده‌ای در آن‌ها باشیم. گوشی‌های تاشوی کنونی از لحاظ مقاومت نمایشگر تاشونده اصلا وضعیت خوبی ندارند. از طرفی ضخامت زیادی داشته و سنگین هستند. البته از آن جایی که این فناوری در ابتدای مسیر قرار دارد، اینگونه موارد کاملا طبیعی است.

اما اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قرار است در آینده، تغییرات زیادی را در طراحی این محصولات اعمال کند. چرا که این محصولات به‌زودی مانند گوشی‌های کنونی، بخشی از زندگی آینده‌ی ما را تشکیل خواهند داد و باید به گونه‌ای بهینه شوند که بتوان به راحتی از آن‌ها استفاده کرد.

گلکسی Z Flip 3 با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی و حاشیه‌ی باریک‌تر راهی بازار می‌شود

هدف سامسونگ نیز دقیقا همین است. غول کره‌ای قصد دارد نسل آینده‌ی گوشی‌های تاشوی خود را باریک‌تر و در نتیجه سبک‌تر از آنچه که اکنون شاهد آن هستیم طراحی کند. این در حالی است که نمایشگر آن به همین اندازه باقی خواهد ماند و کوچک‌تر نمی‌شود. این ادعا را جانگ‌مین، از مدیران ارشد بخش موبایل سامسونگ، در کنفرانس سرمایه‌گذاران روز گذشته‌ی شرکت مطرح کرد.

در حال حاضر گلکسی Z Fold 2 که پرچم‌دار گوشی‌های تاشوی سامسونگ به حساب می‌آید، ۲۸۲ گرم وزن داشته و ضخامت آن به ۱۶.۸ میلی‌متر می‌رسد. البته این ضخامت در صورتی است که گوشی را تا کنید که خب باز هم زیاد است و همین مسئله قرار دادن آن را درون جیب بسیار سخت می‌کند. بعد از مقاومت کم نمایشگر تاشونده، این شاید تنها دلیلی باشد که کاربران را از خرید چنین گوشی‌هایی منصرف می‌کند.

جانگ‌مین همچنین در رابطه با بهبودی‌های فراوانی که گلکسی Z Fold 2 به نسبت نسخه‌ی اولیه‌ی گوشی تاشوی سامسونگ داشت صحبت‌هایی را مطرح کرد. از جمله مهم‌ترین تغییرات می‌توان به شیشه‌ی تاشونده مقاوم‌تر، لولاهای ضد گرد و غبار، نمایشگر بزرگ‌تر، بهبود تجربه‌ی کاربری و مولتی تسکینگ با نرم‌افزارهای بهینه، طراحی بهبود یافته‌ی لولاها، حالت فلکس (باز کردن گوشی در زوایای مختلف مثل لپ‌تاپ)، دوربین سلفی حفره‌ای، دوربین‌های بهبود یافته روی پنل پشتی و مواردی از این دست اشاره کرد.

بدیهی است این تغییرات که فقط در طول یک سال صورت گرفتند، بسیار بیشتر از آن چیزی بود که انتظار داشتیم و به همین خاطر بی‌صبرانه منتظریم ببینیم گلکسی Z Fold 3 یا هر گوشی تاشوی دیگری که در سال آینده راهی بازار می‌شود چه تغییرات مثبتی را با خود به همراه خواهد داشت.

در حال حاضر در رابطه با گلکسی Z Fold 3 خبرهای زیادی مطرح شده که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به پشتیبانی از قلم S-Pen و بهره‌مندی از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ اشاره کرد. با این حال باید منتظر ماند و دید در آینده چه خبرهای بیشتری در این رابطه منتشر خواهد شد.

گلکسی زد فولد ۳ احتمالا با دوربین سلفی زیر نمایشگر راهی بازار می‌شود

