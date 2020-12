روزبه‌روز به تعداد گزارش‌های مربوط به مرگ گوشی‌های سری گلکسی نوت افزوده می‌شود. به تازگی، خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ آخرین عضو سری نوت خواهند بود. گفته می‌شود سامسونگ قصد دارد تمرکز خود را بیش از پیش به ساخت گوشی‌های تاشو معطوف کند. همچنین قرار است نسل جدید گوشی‌های تاشو سامسونگ با قابلیت پشتیبانی از قلم S Pen راهی بازار شوند.

سال‌ها قبل، اولین نسل گلکسی نوت با ویژگی‌های جذابی که داشت توانست صنعت موبایل را با تغییرات مختلفی روبرو کند و تأثیر این سری را می‌توان بر تقریباً تمام گوشی‌های جدید مشاهده کرد. اما حالا با توجه به افزایش گزارش‌های مربوط به مرگ سری گلکسی نوت، موافقان و مخالفان این تصمیم دلایل مختلفی را مطرح می‌کنند که در ادامه به تعدادی از این نظرات می‌پردازیم.

نظرات مخالفان مرگ گلکسی نوت

نماد وضعیت. گوشی‌های گلکسی نوت برای سال‌های متمادی نقطه‌ای اوج طراحی و تکنولوژی گوشی‌های اندرویدی محسوب می‌شدند. استفاده از این گوشی این پیام را مخابره می‌کرد که فرد موردنظر بهترین و قدرتمندترین گوشی اندرویدی را خریداری کرده است. به همین خاطر افرادی که استطاعت مالی خرید سری گلکسی نوت را دارند و علاقه‌مند به استفاده از آن هستند، مطمئناً نمی‌خواهند سری گلکسی نوت را از دست بدهند.

پشتیبانی از قلم استایلوس. پشتیبانی از قلم استایلوس، همچنان یک ویژگی نادر بین گوشی‌های هوشمند به حساب می‌آید. در حالی که تعداد محدودی از گوشی‌های میان‌رده شرکت‌هایی مانند موتورولا و ال‌جی از این قابلیت بهره می‌برند، اما قابلیت پشتیبانی قلم از بلوتوث بسیار کم دیده می‌شود. قلم S Pen به‌خصوص برای کاربران حرفه‌ای اهمیت زیادی دارد. طبق گزارش‌ها، قلم S Pen به یک وسیله‌ی جانبی اختیاری برای گوشی‌های تاشو تبدیل خواهد شد که این یعنی با اتخاذ رویکرد متفاوتی نسبت به گوشی‌های گلکسی نوت مواجه خواهیم شد.

بستری برای ویژگی‌های جذاب. سامسونگ اغلب اوقات برای گوشی‌های سری نوت بهترین ویژگی‌ها و امکانات را ارائه کرده است. به‌عنوان مثال می‌توانیم به بهره‌گیری از قدرتمندترین تراشه‌ها و بهترین دوربین‌ها اشاره کنیم که به لطف نرم‌افزار عالی، بخش‌های مختلف تجربه‌ی کاربری جذابی را ارائه می‌دهند. روی هم رفته گوشی‌های نوت معمولاً در هر سال در بین ۱۰ گوشی برتر قرار می‌گیرند.

گوشی‌های تاشو جایگزین گلکسی نوت نمی‌شوند. گلکسی زد فولد ۲ یک گوشی بسیار جذاب است که از امکانات متعددی بهره می‌برد اما در نهایت مبتنی بر شکل و شمایل کاملاً متفاوت نسبت به گوشی‌های سری گلکسی نوت است. مطمئناً تمام کاربران سری نوت خواستار استفاده از گوشی‌های تاشو نیستند و در ضمن گلکسی زد فولد ۲ با قیمت ۲۰۰۰ دلار راهی بازار شده است. همچنین برای پشتیبانی نسل بعدی این گوشی از قلم S Pen، نمایشگر آن باید تا حدی تغییر پیدا کند که این یعنی هزینه‌ی تولید بیشتر هم خواهد شد.

نظرات موافقان مرگ گلکسی نوت‌

شباهت گسترده به سری گلکسی اس. زمانی که سامسونگ عرضه‌ی مدل‌های مختلف گلکسی اس با اندازه‌های متنوع را آغاز کرد، تمایز بین سری گلکسی اس و گلکسی نوت کاهش پیدا کرد. به‌عنوان مثال، گلکسی اس ۲۰ اولترا با نمایشگر ۶.۷ اینچی تقریباً هم‌اندازه‌ی نوت ۲۰ اولترا دارای نمایشگر ۶.۹ اینچی محسوب می‌شود. علاوه بر این، تراشه‌ها و بسیاری از ویژگی‌های دوربین اس ۲۰ به نوت ۲۰ راه پیدا کرد. به همین خاطر عملاً به غیر از قلم S Pen، تفاوت گسترده‌ای بین این دو سری دیده نمی‌شود.

چه کسی واقعاً به قلم استایلوس نیاز دارد؟ یکی از سؤالات بسیار مهم این است که چه تعداد از کاربران گلکسی نوت واقعاً به قلم S Pen نیاز دارند. طبق نظرسنجی‌های انجام شده، به نظر می‌رسد تعداد استفاده‌کنندگان از این قلم چندان بالا نیست و اگر کمتر کسی از آن استفاده می‌کند، پس دلیلی برای ادامه دادن به ساخت گوشی‌های سری گلکسی نوت وجود ندارد. مطمئناً سامسونگ از داده‌های موردنیاز برای اتخاذ این تصمیم بهره می‌برد. به همین خاطر، ظاهراً سامسونگ تصمیم گرفته قلم S Pen را به‌عنوان یک وسیله‌ی جانبی اختیاری برای تعدادی از گوشی‌های خود ارائه کند.

قیمت بسیار بالا. گوشی‌های سری گلکسی نوت‌ همواره قیمت بسیار بالایی داشته‌اند. در چند سال گذشته، قیمت این گوشی‌ها بیشتر هم شده و مثلاً برخی مدل‌های این سری با قیمت ۱۶۰۰ دلار راهی بازار شده‌اند. در زمان شیوع کرونا و بحران اقتصادی، تقاضا برای گوشی‌های بسیار گران‌قیمت کمتر از گذشته شده است.

کاهش اهمیت. زمانی که اندازه‌ی بزرگ گوشی‌ها مد شد، دیگر شرکت‌ها هم خیلی زود به این روند پیوستند. حالا، بازار موبایل سرشار از گوشی‌های غول‌پیکر دارای باتری‌های بزرگ و قابلیت‌های متنوع جذاب است. علاوه بر این، شرکت‌هایی مانند شیائومی، اوپو، هواوی و دیگران برای شاخص‌تر گوشی‌های خود، بر ارائه‌ی قابلیت‌هایی مانند دوربین‌های نوآورانه و افزایش سرعت شارژ تمرکز کرده‌اند. از طرف دیگر نوت ۲۰ اولترا اگرچه گوشی بسیار خوبی است، اما در مقایسه با نسل‌های قبلی سری نوت، توجهات کمتری را جلب کرد و بیشتر مانند مدل جدیدی از سری گلکسی اس بود. از این مهم‌تر، گوشی گلکسی نوت‌ ۲۰ علی‌رغم قیمت بسیار بالایی که دارد، عملاً از ویژگی پر سروصدا و جذابی بهره نمی‌برد.

آینده از آن گوشی‌های تاشو است. نمایشگر گوشی‌های هوشمند تا حد زیادی به قله‌ی خود نزدیک شده‌اند. حالا بسیاری از پرچم‌داران از نمایشگرهای ۱۲۰ هرتز بهره می‌برند و از قابلیت پخش محتوای HDR پشتیبانی می‌کنند. نمایشگرهای تاشو مرحله‌ی بعدی این تکنولوژی محسوب می‌شوند و سامسونگ در این حوزه از فضای زیادی برای نوآوری بهره می‌برد. به‌عنوان مثال، گلکسی زد فولد ۲ نسبت به نسل قبلی گوشی بسیار جذاب‌تری است که پیشرفت سامسونگ در این حوزه را به خوبی نشان می‌دهد. اگر سامسونگ بتواند ضخامت و اندازه‌ی کلی زد فولد ۳ را کاهش دهد، احتمالاً جایگزین مناسبی برای سری گلکسی نوت‌ خواهد بود.

در نهایت به نظر شما سامسونگ آیا باید سری گلکسی نوت را کنار بگذارد یا اینکه به ساخت آن‌ها ادامه دهد؟ فارغ از دیدگاهی که دارید، نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

