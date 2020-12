با شروع سال ۲۰۲۱، شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند محصولات متعددی را با قابلیت‌های گوناگون راهی بازار خواهند کرد. از سامسونگ با گوشی‌های تاشو گرفته تا ال‌جی و نماینده‌ی عجیبش با نمایشگر رول شونده. در این مطلب اما تصمیم گرفتیم نگاهی داشته باشیم به تمام گوشی‌های مورد انتظار سال ۲۰۲۱ تا ببینیم باید چه انتظاری از این سال ظاهرا هیجان‌انگیز داشته باشیم.

بالاخره بعد از فراز و نشیب‌های فراوان، سال ۲۰۲۰ نیز در حال پایان یافتن است و باید به تدریج خود را برای سالی جدید با اتفاقاتی هیجان‌انگیز آماده کنیم. اما برای علاقه‌مندان به دنیای گوشی‌ها و گجت‌های هوشمند، هیچ چیز به اندازه‌ی معرفی این محصولات با قابلیت‌های عجیب و جالب، هیجان‌انگیزتر نیست. با توجه به گوشی‌هایی که در سال ۲۰۲۰ روانه‌ی بازار شدند، می‌توان به وضوح دید که چه آینده‌ی جذابی در انتظارمان است.

سال آینده که تا شروع آن کمتر از یک ماه زمان باقی مانده، برای اولین بار یک شرکت (سامسونگ) را شاهد خواهیم بود که گوشی‌هایی با نمایشگر تاشو را به خط تولید اصلی خود می‌آورد؛ یک شرکت دیگر (ال‌جی) از گوشی جدید خود با نمایشگر رول شونده رونمایی می‌کند و بسیاری از اتفاقات جذاب و مهیج دیگر.

گوشی‌های مورد انتظار سال ۲۰۲۱ احتمالا همگی از اینترنت ۵G بهره خواهند برد، برخی از آن‌ها با دوربین سلفی زیر نمایشگر راهی بازار می‌شوند، حواشی دور نمایشگر آن‌ها کاهش پیدا می‌کند، شاهد افزایش طول عمر باتری خواهیم بود و بسیاری از بهبودی‌های دیگر که نه تنها انتظار داریم بلکه حتی مطمئن هستیم سال آینده اتفاق خواهند افتاد.

در این مطلب اما تصمیم گرفتیم نگاهی داشته باشیم به گوشی‌های محبوبی که فکر می‌کنیم قرار است در سال جدید راهی بازار شوند. البته در بین این گوشی‌ها، هستند محصولاتی که از امکان رونمایی آن‌ها در سال میلادی پیش رو بی‌خبریم. منتها تلاش کردیم بر اساس آخرین خبرها و شایعات پیرامون آن‌ها، لیستی از محتمل‌ترین‌ها را تهیه کنیم.

گوشی‌هایی که در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شوند

سری گلکسی S21 سامسونگ

سری هواوی P50

وان‌پلاس ۹ و وان‌پلاس ۹ پرو

گوشی ال‌جی با نمایشگر رول شونده

سامسونگ گلکسی Z Flip 3

گوگل پیکسل ۵a

سونی اکسپریا ۱ مارک ۳

گوشی‌هایی که در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شوند

سامسونگ گلکسی Z Fold 3

سامسونگ گلکسی نوت ۲۱

سری آیفون ۱۳

موتورولا موتو ریزر ۲۰۲۱

وان‌پلاس ۹T

گوگل پیکسل ۶

گوشی‌های مورد انتظار سال ۲۰۲۱ – نیمه‌ی اول

سری گلکسی S21 – تاریخ رونمایی احتمالی؛ ژانویه – فوریه ۲۰۲۱

همانطور که بارها شنیده‌ایم، سری گلکسی S21 قرار است شش هفته زودتر از زمان معمول رونمایی شوند. بنابراین این تاریخ از فوریه به ژانویه‌ی ۲۰۲۱ خواهد آمد (دی ماه یا بهمن ماه). گوشی‌های این سری شامل گلکسی S21، گلکسی S21 پلاس و S21 اولترا می‌شوند و همگی آن‌ها از پردازنده‌ی قدرتمند اسنپدراگون ۸۸۸ به عنوان قلب تپنده‌ی خود بهره می‌برند. البته این پردازنده برای مدل‌های ارسالی به بازار آمریکا و چین استفاده می‌شود و کاربران کره و دیگر نقاط جهان از مدل‌های مجهز به اگزینوس ۲۱۰۰ بهره خواهند برد که گفته می‌شود قدرتی مشابه همتای خود یعنی اسنپدراگون ۸۸۸ خواهد داشت.

در رابطه با این گوشی‌ها، خبرهای متعددی منتشر شده که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به نمایشگر ۶.۲ اینچی برای مدل استاندارد، ۶.۷ اینچی برای مدل پلاس و ۶.۹ اینچی برای مدل اولترا اشاره کرد. با این حال این جزئیات فعلا در حد یک شایعه‌ی بسیار محتمل هستند و نمی‌توان به طور حتم گفت اطلاعات منتشر شده صحیح است.

علاوه بر این‌ها، گفته می‌شود مدل گلکسی S21 اولترا قرار است به بزرگ‌ترین باتری در بین این سری و همچنین قلم S-Pen مجهز شود. اتفاقی که اگر رخ دهد، احتمال عرضه نشدن سری گلکسی نوت ۲۱ بسیار بیشتر از قبل می‌شود. چون از ابتدا قرار بود در صورت حذف سری گلکسی نوت، پشتیبانی از قلم S-Pen به عنوان لوازم جانبی، به گلکسی S21 اولترا بیاید. هرچند پیش‌تر خبری منتشر شده بود مبنی براینکه پشتیبانی از این قلم محبوب به گوشی‌های بیشتری از سامسونگ هم خواهد آمد.

گوشی‌های سری گلکسی S21 ارزان‌تر از نسل قبلی خواهند بود

سری هواوی P50 – تاریخ رونمایی احتمالی: سه ماه اول سال ۲۰۲۱

اگرچه هواوی اکنون شدیدا تحت تحریم دولت آمریکا قرار دارد، اما باید سری پرچم‌دارهای P50 را از گوشی‌های مورد انتظار سال ۲۰۲۱ بدانیم. به نظر می‌رسد این گوشی‌ها نیز نتوانند از سرویس‌ها و خدمات گوگل استفاده کنند و قلب تپنده‌ی آن‌ها را آخرین تراشه‌ی ۵ نانومتری شرکت چینی یعنی کرین ۹۰۰۰ تشکیل خواهد داد. هواوی حتی برای همکاری با شرکت‌های سازنده‌ی تراشه هم به مشکل برخورده چرا که دولت آمریکا این همکاری را به دریافت مجوز از وزارت بازرگانی مشروط کرده که تاکنون تلاش بسیاری از شرکت‌ها جهت دریافت این مجوز نتیجه‌ی مطلوبی را در پی نداشته.

با این حال مثل هر سال شاهد رونمایی از نماینده‌های جدید هواوی خواهیم بود که به احتمال بسیار فراوان شامل هواوی P50، هواوی P50 پرو، P50 پرو پلاس و شاید هم P50 لایت خواهند شد تا آن دسته از کاربرانی که در محدودیت بودجه قرار دارند بتوانند از یک محصول باکیفیت بهره‌مند شوند. البته هواوی در سری میت ۴۰، گوشی مقرون به صرفه‌ی خود را میت ۴۰E نام‌گذاری کرد. بنابراین شاید بتوان گفت پرچم‌دار مقرون به صرفه‌ی بعدی، P50E خواهد بود. این گوشی‌ها به احتمال بسیار فراوان در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ و به طور دقیق‌تر، در سه ماه اول رونمایی و راهی بازار خواهند شد.

هواوی P50 با تراشه کایرین ۹۰۰۰ نیمه‌ی نخست ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شود

سری وان‌پلاس ۹ – تاریخ رونمایی احتمالی: سه ماه اول/دوم سال ۲۰۲۱

به احتمال بسیار فراوان، وان‌پلاس گوشی‌های سری وان‌پلاس ۹ را اواخر سه ماه اول یا اوایل سه ماه دوم سال ۲۰۲۱ راهی بازار می‌کند. با این حال چون شرکت‌های رقیب نظیر سامسونگ و شیائومی زودتر از انتظار گوشی‌های خود را راهی بازار می‌کنند، شاید این تاریخ نیز دستخوش تغییراتی شود. هرچند از این بابت هنوز مطمئن نیستیم. در رابطه با وان‌پلاس ۹ خبرهای زیادی منتشر شده که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به بهره‌مندی از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸، نمایشگر ۱۲۰ هرتزی، نمایشگر ۶.۸ اینچی OLED، شارژر فوق سریع و دوربین‌های قدرتمند اشاره کرد.

با توجه به قیمتی که معمولا برای پرچم‌دار استاندارد وان‌پلاس در نظر گرفته می‌شود، به نظر می‌رسد وان‌پلاس ۹ یکی از ارزشمندترین پرچم‌دارانی باشد که در سال ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شود. چون معمولا کمتر شرکتی پرچم‌داران خود را با چنین قدرتی، با قیمت معقول راهی بازار می‌کند.

وان‌پلاس ۹ با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شود

گوشی ال‌جی با نمایشگر رول شونده – تاریخ رونمایی احتمالی: سه ماه اول/دوم سال ۲۰۲۱

اینطور که به نظر می‌رسد، ال‌جی هم قصد دارد سال آینده را با قدرت آغاز کند. اما ظاهرا ۲۰۲۱ سال عادی برای شرکت کره‌ای نخواهد بود چون گفته می‌شود ال‌جی می‌خواهد از گوشی جدید خود با نمایشگر رول شونده رونمایی کند. اگر این اتفاق رخ دهد، ال‌جی اولین شرکتی خواهد بود که چنین محصولی را راهی بازار می‌کند و باید دید رقابت بین این محصول و گوشی‌های تاشو چگونه خواهد بود. چون هم سامسونگ و دیگر شرکت‌ها در ساخت گوشی‌های تاشو به اندازه‌ی کافی منابع و تجربه در اختیار دارند هم ال‌جی در ساخت محصولاتی با نمایشگر رول شونده مهارت دارد. در رابطه با گوشی ال‌جی با نمایشگر رول شونده فعلا خبر زیادی در اختیار نداریم چون فعلا همه چیز در این رابطه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

گلکسی Z Flip 3 – تاریخ رونمایی احتمالی: سه ماه دوم سال ۲۰۲۱

در رابطه با گلکسی Z Flip 3 و اینکه در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شود تقریبا مطمئن هستیم. چرا که اطلاعات پیرامون این محصول از طریق افشاگران معروفی منتشر شده. البته نکته‌ی جالب در این رابطه، تغییر نام آن است. در حالی که سامسونگ اصلا از محصولی با نام گلکسی Z Flip 2 رونمایی نکرد، اما قرار است گوشی بعدی این سری را Z Flip 3 بنامد.

البته برای این کار دو دلیل وجود دارد. یک اینکه در حال حاضر دو گوشی از این سری با سخت‌افزار متفاوت راهی بازار شده‌اند و به همین خاطر شاید سامسونگ بخواهد سومین نسل را اینگونه نام‌گذاری کند. دلیل دوم هم Z Fold 3 است. گوشی تاشوی دیگری که به صورت افقی تا می‌شود. احتمالا سامسونگ می‌خواهد این دو گوشی را از لحاظ شماره‌گذاری در یک ردیف قرار دهد و به همین دلیل می‌توان به نوعی این تغییر نام را منطقی دانست.

اما گلکسی Z Flip 3 قرار است با نمایشگری ۱۲۰ هرتزی، پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸، بلندگوهای استریو، طراحی زیباتر با حواشی کمتر نمایشگر و بدنه‌ای باریک‌تر و همچنین شیشه‌ی محافظ مقاوم‌تری راهی بازار شود. گفته می‌شود این محصول ۶.۷ اینچی خواهد بود و درست مانند مدل‌های کنونی از این سری، به صورت عمودی و به کمک یک لولا تا می‌شود. این گوشی احتمالا در سه ماه دوم سال آینده رونمایی می‌شود.

گوگل پیکسل ۵a – تاریخ رونمایی احتمالی: سه ماه دوم سال ۲۰۲۱

گوگل در سال ۲۰۲۰ از گوشی پیکسل ۵ به عنوان پرچم‌دار خود رونمایی کرد. اما خب این محصول صرفا قدرتمندترین گوشی خود گوگل به حساب می‌آمد و نه یک گوشی در حد و اندازه‌های پرچم‌دارهای دیگر شرکت‌ها. چرا که از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۶۵G بهره می‌برد که فاصله‌ی زیادی از لحاظ پردازشی و گرافیکی با اسنپدراگون ۸۶۵ داشت.

اما به احتمال بسیار فراوان، درست مانند پرچم‌داران سری ۴، پیکسل ۵ نیز مدل ارزان‌قیمت‌تری خواهد داشت که با توجه به سیاست گوگل در نام‌گذاری آن‌ها، احتمالا پیکسل ۵a نام خواهد داشت. با این حال پیکسل ۵ به خودی خود یک میان‌رده به حساب می‌آید و به همین خاطر اصلا مشخص نیست پیکسل ۵a قرار است به خاطر حذف چه قابلیتی، نسخه‌ی ارزان ‌قیمت این گوشی به حساب بیاید و در عین حال تفاوت منطقی با پیکسل ۴a 5G داشته باشد.

با این حال اگر قرار به ساخت و عرضه‌ی چنین محصولی در سال ۲۰۲۱ باشد، باید ماه مه (اردیبهشت) را به عنوان محتمل‌ترین تاریخ رونمایی از آن در نظر داشته باشیم. همچنین انتظار می‌رود پیکسل ۵a درست مانند ۴a در دو اندازه راهی بازار شود.

سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ – تاریخ رونمایی احتمالی: سه ماه دوم سال ۲۰۲۱

یکی دیگر از پرچم‌دارانی که قرار است در سه ماه دوم سال ۲۰۲۱ راهی بازار شود، سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ نام دارد. البته با توجه به گزارشات مختلفی که پیرامون شرکت کهنه‌کار ژاپنی منتشر شده، ظاهرا سونی قصد دارد پرچم‌داران آینده‌ی خود را در سه اندازه‌ی کوچک (کامپکت)، متوسط و بزرگ طراحی کند تا بدین ترتیب بتواند با آیفون‌ها و کهکشانی‌های سامسونگ که هر سال در اندازه‌های مختلفی راهی بازار می‌شوند رقابت تنگاتنگی داشته باشد.

اما قدرتمندترین پرچم‌دار این شرکت برای سال آینده، اکسپریا ۱ مارک ۳ (Xperia 1 III) نام خواهد داشت که با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸، طراحی بروز و زیبا و دوربین سه‌گانه راهی بازار می‌شود. با توجه به سیاست سونی در قبال رونمایی از پرچم‌داران این سری، به نظر می‌رسد ماه فوریه (بهمن) یا در دیرترین حالت ماه مارس (اسفند – فروردین)، محتمل‌ترین زمان برای معرفی اکسپریا ۱ مارک ۳ باشند.

گوشی‌های مورد انتظار سال ۲۰۲۱ – نیمه‌ی دوم

سامسونگ گلکسی Z Fold 3 – تاریخ رونمایی احتمالی: سه ماه سوم سال ۲۰۲۱

با در نظر گرفتن بهبودی‌های فراوانی که گلکسی Z Fold 2 به نسبت نسل اول با خود به همراه داشت، پیش‌بینی می‌شود گلکسی Z Fold 3 بسیار بهتر از آنچه که انتظار داریم باشد. در واقع این گوشی هم می‌تواند به صعود سامسونگ در این زمینه کمک کند، هم می‌تواند این شرکت را مدت‌ها از رقابت دور نگه دارد.

از این جهت که گلکسی Z Fold 2 اولین محصولی بود که نقاط ضعف گوناگون نسل اول را پوشاند و اگر با توجه به فناوری‌های فوق‌العاده‌ای که سامسونگ در حال حاضر در حال کار روی آن است، این پیشرفت با نسل سوم هم تداوم داشته باشد، اعتماد کاربران بسیار بیشتر خواهد شد. از طرفی اگر این نسل با مشکل مواجه شود، شاید سامسونگ با چالش بزرگی مواجه شود.

به نظر می‌رسد گلکسی Z Fold 3 با بدنه‌ای باریک‌تر و با پشتیبانی از قلم S-Pen در ماه سوم سال ۲۰۲۱ و به جای گوشی‌های محبوب سری گلکسی نوت ۲۱ راهی بازار شود. قابلیت‌هایی که باعث می‌شوند این گوشی، از جذاب‌ترین محصولاتی باشد که در سال ۲۰۲۱ شاهد حضور آن در بازار خواهیم بود.

نسل آینده‌ی گوشی‌های تاشوی سامسونگ باریک‌تر و سبک‌تر خواهند بود

سری گلکسی نوت ۲۱ – تاریخ رونمایی احتمالی: سه ماه سوم سال ۲۰۲۱

در رابطه با گوشی‌های گلکسی نوت ۲۱ خبرهای زیادی شنیده‌ایم که تقریبا تمام آن‌ها روی عدم عرضه‌ی این سری در سال ۲۰۲۱ اتفاق نظر داشته‌اند. با این حال هستند منابعی که معتقدند سامسونگ امسال گلکسی نوت ۲۱ را به عنوان آخرین سری از پرچم‌داران نوت راهی بازار خواهد کرد. یکی از همین منابع، راس‌یانگ، بنیان‌گذار شرکت DSCC است که در یکی از پست‌های اخیر خود در توییتر مدعی شده بود سامسونگ احتمالا سری گلکسی نوت ۲۱ را راهی بازار خواهد کرد.

سامسونگ اگر سری گلکسی نوت ۲۱ را راهی بازار کند، با ترافیک پرچم‌دار در سال ۲۰۲۱ مواجه خواهد شد و این امکان وجود دارد که گوشی‌های این شرکت مانع فروش یکدیگر شوند. از طرفی اگر قیمت پرچم‌داران تاشو بیشتر از انتظار باشد و یا مشکل فنی گریبان‌گیر آن‌ها شود، سامسونگ به سری گلکسی نوت ۲۱ نیاز خواهد داشت. دلیل اینکه خبرهای ضد و نقیضی در این رابطه منتشر می‌شود همین است. با این حال اگر قرار باشد سری گلکسی نوت ۲۱ رونمایی شوند، مثل همیشه این اتفاق باید در ماه آگوست (۱۱ مرداد) رخ دهد.

سری آیفون ۱۳ – تاریخ رونمایی احتمالی: سه ماه سوم سال ۲۰۲۱

یکی دیگر از گوشی‌های مورد انتظار سال ۲۰۲۱ آیفون ۱۳ است. اپل معمولا پرچم‌داران خود را در سه ماه سوم هر سال و در ماه سپتامبر (شهریور – مهر) رونمایی می‌کرد اما بنا به دلایلی، که شیوع ویروس کرونا نیز بخشی از آن‌هاست، امسال این اتفاق با یک ماه تاخیر مواجه شد. با این حال بعید به نظر می‌رسد باز هم اپل در سه ماه چهارم از پرچم‌داران خود رونمایی کند. هرچند باز هم چیزی به طور حتم مشخص نیست.

به اعتقاد مینگ چی‌گو، از تحلیل‌گران نام آشنای اپل، سری آیفون ۱۳ از لحاظ تعداد و اندازه‌ی نمایشگر مشابه آیفون ۱۲ خواهند بود. این یعنی شاهد چهار گوشی با نام‌های آیفون ۱۳ مینی (با نمایشگر ۵.۴ اینچی)، آیفون ۱۳ (با نمایشگر ۶.۱ اینچی)، آیفون ۱۳ پرو (با نمایشگر ۶.۱ اینچی) و آیفون ۱۳ پرو مکس (با نمایشگر ۶.۷ اینچی) خواهیم بود. مینگ چی کو معتقد است از لحاظ طراحی، تفاوت چشمگیری بین این دو سری وجود نخواهد داشت و به جای آن، شرکت کوپرتینویی تمرکز خود را روی بهبود کیفیت دوربین، خصوصا در مدل‌های پرو معطوف خواهد کرد.

گفته می‌شود مدل آیفون ۱۳ پرو و پرو مکس از دوربین‌های فوق عریض با لنز ۶P، گشودگی دیافراگم f/1.8 و پشتیبانی از قابلیت فوکوس خودکار بهره می‌برند. اینطور که به نظر می‌رسد، این قابلیت در مدل‌های استاندارد و مینی وجود نخواهد داشت تا بدین ترتیب قیمت این گوشی‌ها نیز در محدوده‌ی معقولی باقی بماند.

موتورولا موتو ریزر ۲۰۲۱ – تاریخ رونمایی احتمالی: نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱

با در نظر گرفتن مشکلاتی که گریبان‌گیر موتو ریزر ۵G شد، به نظر می‌رسد شاید موتورولا نسخه‌ی دوم این محصول را تولید نکند. خبرهای کمی در این رابطه منتشر شده که موتورولا قصد دارد نسخه‌ی بعدی گوشی‌های تاشوی خود را تولید کند اما خب با توجه به پیشرفت شرکت‌های مختلف در این زمینه، بعید به نظر می‌رسد موتورولا به این زودی‌ها از ساخت چنین محصولاتی دست بکشد. بنابراین می‌توان انتظار داشت در ماه سپتامبر (شهریور – مهر)، یعنی همان ماهی که نسخه‌ی ۲۰۲۰ موتو ریزر رونمایی شد، شاهد معرفی از نسخه ۲۰۲۱ آن باشیم.

سری وان‌پلاس ۹T – تاریخ رونمایی احتمالی: سه ماه چهارم سال ۲۰۲۱

وان‌پلاس معمولا یک نسخه‌ی T از پرچم‌داران خود را در فصل پاییز راهی بازار می‌کند. با توجه به وان‌پلاس ۸T، احتمالا ۹T با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ راهی بازار می‌شود. جز این، خبر بیشتری در رابطه با پرچم‌دار وان‌پلاس منتشر نشده چرا که تا پاییز سال بعد حدودا یک سال زمان باقی مانده و بدیهی است الان خبر خاصی در رابطه با آن نشنویم.

گوگل پیکسل ۶ – تاریخ رونمایی احتمالی: سه ماه چهارم سال ۲۰۲۱

اگرچه گوگل در سال ۲۰۲۰ یک گوشی میان‌رده را به عنوان پرچم‌دار خود راهی بازار کرد، اما بعید به نظر می‌رسد سال ۲۰۲۱ هم این اتفاق رخ دهد. طبق خبرهای منتشر شده‌ی اخیر، احتمالا پرچم‌دار گوگل، پیکسل ۶ نام خواهد داشت که در سه ماه چهارم سال آینده راهی بازار می‌شود. اینکه این محصول چه قابلیت‌هایی خواهد داشت هنوز مشخص نیست.

گوگل پیکسل ۶ احتمالا زودتر از انتظار راهی بازار خواهد شد

منبع: PhoneArena

