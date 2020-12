اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد دارد محصول جدیدی را تحت عنوان گلکسی F62 به میان‌رده‌های سری F خود اضافه کند. محصولی که به‌تازگی و با پردازنده‌ی اگزینوس ۹۸۲۵ در گیک‌بنچ دیده شده.

سامسونگ چندی پیش تصمیم گرفت سری جدیدی را با پسوند F به میان‌رده‌های خود اضافه کند. قرار بود این گوشی‌ها با تمرکز روی دوربین راهی بازار شوند اما گلکسی F42، اولین گوشی منتشر شده از این سری، تفاوت خاصی با میان‌رده‌های سری M و A نداشت.

با این حال سامسونگ قصد دارد گلکسی F62 را نیز به عنوان میان‌رده‌ی جدید خود راهی بازار کند. محصولی که به‌تازگی و با پردازنده‌ی اگزینوس ۹۸۲۵ به همراه ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم، در گیک‌بنچ دیده شده و توانسته در بخش تک و چند هسته‌ای، امتیاز ۷۶۳ و ۱۹۵۲ را کسب کند.

اگزینوس ۹۸۲۵ همان پردازنده‌‌ای است که سامسونگ برای گلکسی نوت ۱۰ در نظر گرفته که توانایی خوبی در امور پردازشی دارد و می‌تواند در یک گوشی میان‌رده عملکرد بسیار رضایت‌بخشی از خود به نمایش بگذارد. در کنار این پردازنده اما از ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم هم استفاده شده اما نمی‌دانیم این تنها ترکیب سخت‌افزاری برای این محصول است یا خیر.

هدفون بی‌سیم جدید سامسونگ گلکسی بادز پرو نام خواهد داشت

همانطور که انتظار می‌رفت، گلکسی F62 با اندروید ۱۱ راهی بازار خواهد شد و اگر سیاست سه سال بروزرسانی نرم‌افزاری سامسونگ شامل حال این گوشی هم شود، کاربران می‌توانند اندروید ۱۴ را نیز با این گوشی تجربه کنند.

متاسفانه در رابطه با جزئیات بیشتر این محصول هیچ اطلاعات دیگری منتشر نشده و از این موضوع که گلکسی F62 چه زمانی راهی بازار می‌شود هم بی‌خبریم. با این حال اینکه شاهد حضور آن در گیک‌بنچ هستیم، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی این باشد که میان‌رده‌ی مورد انتظار شرکت کره‌ای به‌زودی راهی بازار خواهد شد.

سامسونگ معمولا سری F و M از پرچم‌دارهای خود را برای بازار هند طراحی می‌کند. اما دیدیم که سری M وارد بازارهای مختلف از جمله کشور ما نیز شده‌اند. با این حال گلکسی F42 هنوز از بازار هند خارج نشده و این احتمال هم وجود دارد که برای F62 نیز همین سیاست در پیش گرفته شود. با این حال برای مطلع شدن از این موضوع باید کمی منتظر مانیم.

تصاویر رندر سامسونگ گلکسی A32 5G منتشر شد

منبع: GSMArena

