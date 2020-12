اپل در روز ۸ دسامبر از یک محصول شگفت انگیز رونمایی خواهد کرد!

در اواسط ماه گذشته، یکی از افشاگران حوزه فناوری در توییتر با نام L0vetodream از تلاش اپل برای تدارک یک سورپرایز در تعطیلات زمستانی سال نو میلادی خبر داد. با توجه به این که به فصل زمستان اشاره شده، پس نمی‌توان آیفون ۱۲ و خانواده‌اش را همان غافل‌گیری بزرگ در نظر گرفت.

البته در این میان بعضی از جنبه طنز به این شایعه نگاه کرده‌اند و ارسال پستی یک شارژر برای خریداران سری آیفون ۱۲ را همان سورپرایز دانسته‌اند. کنایه‌ای به حذف آداپتورهای شارژر و ایرپادها در جعبه آیفون‌های جدید که طبق ادعای اپل به دلیل حفظ محیط زیست انجام شده!

اما آیا اپل در هفته‌های پیش رو قرار است محصول سخت افزاری جدیدی را معرفی کند؟

طبق شایعات جدید، ممکن است به‌زودی شاهد معرفی یک محصول جدید باشیم. منظور ما از به‌زودی، آینده‌ بسیار بسیار نزدیک است؛ یعنی همین هفته پیش رو!

MacRumors در گزارش جدید خود مدعی شده سندی را از طریق یک منبع موثق در بخش AppleCare به‌دست آورده است که به آمدن یک تغییر بزرگ اشاره دارد. طبق آنچه در این سند ذکر شده، خدمات دهندگان اپل، از جمله تکنسین‌های این شرکت، باید برای یک تغییر بزرگ آماده شوند که در ساعت ۸:۳۰ صبح روز ۸ دسامبر به‌وقت محلی رخ می‌دهد.

اپل گفته است در این روز بارکدهای جدید، مشخصات محصولات جدید/ به‌روز شده و قیمت آن‌ها را مشخص خواهد کرد. با یک بار خواندن این جمله می‌توان متوجه شد که اپل قصد معرفی یک محصول جدید را دارد.

پیش از معرفی آیفون ۱۲ که در روز ۱۳ سپتامبر انجام شد، اپل چنین یادداشتی را برای تکنسین‌های خود فرستاده بود تا در حدود ساعت ۱۰ صبح برای تغییرات آماده باشند.

حال که فهمیدیم قرار است با یک محصول جدید مواجه شویم، سوال اصلی این است که اپل قصد دارد چه چیز جدیدی را معرفی کند؟ آیا این محصول نسخه‌ای جدید از محصولات فعلی این شرکت است؟ یا با دسته بندی جدید و محصولی کاملا متفاوت و تازه وارد آشنا خواهیم شد؟

با توجه به اینکه به ساعت ۸:۳۰ صبح اشاره شده است، احتمالا قرار است یک محصول مهم رونمایی شود که ارزش یک رویداد مجازی جداگانه را دارد. البته نباید انتظار معرفی اپل Glass یا آیفون تاشو را داشته باشیم؛ چون با توجه به وسواس خاصی که اپل برای اعمال ترندهای جدید روی محصولات خود دارد، بعید است به این زودی چنین محصولات مهمی را معرفی کند.

پیش‌تر در خبرها اعلام شده بود که در روز ۸ دسامبر از iOS 14.3 و سرویس جدید +Apple Fitness رونمایی خواهد شد، اما هیچ‌یک از این دو محصول نرم افزاری به بخش AppleCare که مسئولیت بیمه دستگاه‌های اپل را بر عهده دارد مربوط نمی‌شوند.

ممکن است کوپرتینویی‌ها در این رویداد از اپل تگز (Tags) رونمایی کنند که البته ارتباط آن با زمستان را درک نمی‌کنیم. همچنین، ممکن است محصول مهم این شرکت همان AirPods Studio باشد که یک هدفون مجهز به نویز کنسلینگ است. تنها چیزی که درباره ارتباط این محصول با زمستان به‌ ذهن ما می‌رسد این است که ایرپادز استدیو می‌تواند در سرمای زمستان گوش‌های ما را گرم نگه دارد!

با وجود تمام این تفاسیر، باید همچنان منتظر خبرهای تکمیلی بمانیم تا ببینیم اپل در آخرین روزهای سال ۲۰۲۰ قصد معرفی چه محصولی را دارد که می‌تواند کاربران را در تعطیلات زمستانی سال نو شگفت‌زده کند. نظر شما درباره محصول یا محصولاتی که احتمالا در روز ۸ دسامبر معرفی خواهند شد چیست؟

منبع: Phone Arena

