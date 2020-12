سامسونگ در سال ۲۰۲۱ از سه مدل گوشی تاشو رونمایی خواهد کرد

سامسونگ یکی از اولین شرکت‌هایی بود که از گوشی تاشو خود رونمایی کرد و از آن زمان تا کنون، چند مدل تاشو دیگر را به خانواده گلکسی اضافه کرده است. انتظار می‌رود این روند در سال ۲۰۲۱ نیز همچنان ادامه داشته باشد و در این سال بهبودهای چشمگیری را در محصولات این شرکت ببینیم.

بر اساس آنچه موسسه تحقیقاتی UBI Research اعلام کرده است، کره‌ای‌ها در حال آماده‌سازی سه پنل OLED مختلف برای سه مدل گوشی تاشو هستند که در سال آینده از آن‌ها رونمایی خواهد شد.

با توجه به این منبع، سه مدل مذکور شامل گلکسی Z Flip 2، گلکسی Z Fold 3 و گلکسی Z Fold Lite خواهد بود و سامسونگ در تولید هر سه مدل از فناوری شیشه فوق باریک خود به عنوان محافظ نمایشگر کمک خواهد گرفت.

با توجه به مشخصات ذکر شده، گلکسی Z Flip 2 به نمایشگر داخلی ۶.۷ اینچی و نمایشگر بیرونی ۳ اینچی مجهز خواهد شد. ابعاد نمایشگر داخلی این دستگاه مشابه نمایشگر اصلی گلکسی Z Flip است که در سال جاری معرفی شد، اما نسل اول به نمایگشر بیرونی ۱.۱ اینچی مجهز بود که کاربردهای محدودی داشت. با افزایش ابعاد نمایشگر بیرونی Z Flip 2، انتظار داریم کاربردهای جدیدی نیز برای آن در نظر گرفته شود. طبق اعلام UBI، طراحی نمایشگر اصلی دستگاه در این دو نسل هیچ‌ تفاوتی با یکدیگر ندارد.

گفته می‌شود گلکسی Z Fold 3 در حالت بسته یک نمایشگر ۴ اینچی خواهد داشت و نمایشگر اصلی آن که در هنگام باز کردن دستگاه فعال می‌شود، از نوع ۷ اینچی خواهد بود. ظاهرا نمایشگر بیرونی Z Fold 3 در مقایسه با Z Fold 2 که نمایشگری ۶.۲ اینچی داشت، کاهش چشمگیری خواهد داشت.

اما این گوشی یک ویژگی خاص دارد. سامسونگ گلکسی Z Fold 3 اولین گوشی این کمپانی خواهد بود که از دوربین زیر نمایشگر بهره می‌گیرد و علاوه بر آن، از قلم S-Pen نیز پشتیبانی می‌کند.

نمایشگر این دستگاه به لایه‌های پلی کریستالین اکسید کم دما و TFT مجهز شده است که در مصرف بهینه انرژی تاثیر مثبت خواهد داشت.

اما سومین مدل یا همان گلکسی Z Fold Lite، همانطور که از نامش پیداست، نسبت به گلکسی Z Fold 3 مشخصات ضعیف‌تری خواهد داشت. این گوشی در بخش نمایشگر مانند Z Fold 3 به نمایشگر بیرونی ۴ اینچی و نمایشگر اصلی ۷ اینچی مجهز خواهد شد.

طبق اعلام UBI، گلکسی Z Fold Lite در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ وارد بازار خواهد شد، اما گلکسی Z Flip 2 و گلکسی Z Fold 3 در سه ماهه سوم سال عرضه خواهند شد. هر سه گوشی تاشو جدید کره‌ای‌ها مانند نسل‌های قبلی خود به سمت داخل خم می‌شوند.

با توجه به این گزارش، سامسونگ برای امکان استفاده از قلم هوشمندش به همراه گلکسی Z Fold 3، ضخامت لایه حفاظتی شیشه فوق باریک خود را به ۶۰ یا ۱۰۰ میکرومتر رسانده است. این میزان نسبت به شیشه فوق باریک استفاده شده در گوشی‌های تاشو امسال این شرکت که همگی ۳۰ میکرومتر ضخامت داشتند، بسیار بیشتر شده است.

مشکل اصلی شیشه فوق باریک ۳۰ میکرومتری سامسونگ این است که با وجود مقاومت مناسب در مقابل تا شدن، اما نمی‌تواند فشار قلم روی نمایشگر را تحمل کند و پس از لمس نمایشگر توسط قلم، رد آن روی صفحه باقی خواهد ماند.

اما از سوی دیگر، شیشه فوق باریک ۶۰ میکرومتری با وجود مقاومت در مقابل قلم، در مقابل تا شدن انعطاف کمتری دارد. به همین دلیل، سامسونگ برای افزایش انعطاف محل تا خوردگی نمایشگر گوشی خود با شرکت LPKF آلمان وارد همکاری شده است.

