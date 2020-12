دوربین ۳۰۰ مگاپیکسلی کانن EOS R5S در سه ماه اول ۲۰۲۱ رونمایی خواهد شد

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که دوربین کانن EOS R5S با سنسور ۹۰ مگاپیکسلی عرضه خواهد شد که می‌تواند با استفاده از قابلیت «پیکسل شیفت» (Pixel Shift) عکس‌های ۳۰۰ مگاپیکسلی را هم ثبت کند. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که این دوربین با قیمتی مشابه دوربین کانن EOS R5 عرضه خواهد شد.

اطلاعات منتشر شده در قبل نشان می‌دادند که کانن قصد دارد دوربین کانن EOS R5S (البته این نامی غیر‌رسمی برای این دوربین است که براساس دوربین کانن EOS R5 بر روی این دوربین گذاشته شده است، همچنین برخی گزارش‌ها نام این دوربین را کانن EOS RS عنوان می‌کنند.) دارای سنسور ۹۰ مگاپیکسلی است و هم اکنون توسعه‌ی آن تمام شده و در حال گذراندن آزمایش‌های رسمی است.

با این وجود، اما به‌تازگی اطلاعاتی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند کانن در این دوربین از سیستم لرزشگیر تصویر داخل بدنه استفاده کرده است که با استفاده از آن می‌توان عکس‌هایی را با رزولوشن ۳۰۰ تا ۳۰۶ مگاپیکسل ثبت کرد. با توجه به این موضوع، به نظر می‌رسد که این لرزشگیر تصویر داخل بدنه‌ی این دوربین متفاوت با لرزشگیر تصویری باشد که کانن هم اکنون در داخل بدنه دو دوربین کانن EOS R5 و کانن EOS R6 از آن استفاده کرده است.

این گزارش جدید همچنین نشان می‌دهد که شکل ظاهری این دوربین جدید مشابه با دوربین کانن EOS R5 خواهد بود و به احتمال زیاد با قیمتی مشابه این دوربین تازه معرفی شده هم عرضه خواهد شد. به نظر می‌رسد که تمرکز اصلی کانن در زمان توسعه‌ی این دوربین بر روی قابلیت‌های عکاسی باشد. در نتیجه کاربران باید خود تصمیم بگیرند که دوربین دارای رزولوشن ۹۰ یا ۳۰۰ مگاپیکسلی را انتخاب کنند یا که سراغ دوربین کانن EOS R5 با قابلیت فیلم‌بردای با رزولوشن ۸K بروند.

این اطلاعات جدید که توسط سایت Canon Rumors منتشر شده است همچنین عنوان می‌کند که کانن قصد دارد از این دوربین جدید در سه ماه‌ی اول سال ۲۰۲۱ رونمایی کند. البته باید بگوییم که به دلیل همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ و بحران جهانی موجود، ممکن است تاریخ رونمایی از این دوربین تغییر کند.

در ۸ سپتامبر (۱۸ شهریور) بود که اطلاعاتی در رابطه با این دوربین پرحاشیه و بالا رزولوشن بالا در خانواده‌ی دوربین‌های سری R کانن منتشر شد. این اطلاعات نشان می‌دادند که توسعه‌ی این دوربین به پایان رسیده و کانن نمونه‌های اولیه‌ای از این دوربین را تولید کرده است که در حال گذراندن مراحل آزمایشی خود هستند. در این اطلاعات همچنین عنوان شده بود که این دوربین دارای سنسوری با رزولوشن ۹۰ مگاپیکسل است.

از زمان رونمایی از دوربین کانن EOS R شایعه‌هایی در رابطه با دوربینی با رزولوشن بالا به نام کانن EOS RS منتشر شدند. در آن زمان تصور می‌شد که کانن در حال توسعه‌ی مدل‌های معادل دوربین‌های DSLR خود در دوربین‌های سری R است. با توجه به این موضوع تصور می‌شد که بتوانیم حتی معادل دوربین‌های DSLR سری کانن EOS 1D X را هم در دوربین‌های بدون آینه سری R ببینیم. همچنین ممکن است که این شرکت از یک دوربین با رزولوشن بالا و معادل دوربین DSLR کانن EOS 5DS/R هم در سری R خود رونمایی کند.

در آن زمان بود که از نام غیر رسمی کانن EOS RS‌ برای نام بردن از این دوربین استفاده شد. این نام با توجه به نام دوربین‌های DSLR با رزولشون بالای کانن برای این دوربین انتخاب شده است تا نشان دهنده‌ی رزولوشن بالای سنسور این دوربین در دوربین‌های بدون آینه سری R باشد.

همچنین شایعه‌های اولیه نشان دادند که کانن قصد دارد این دوربین را با سنسوری با رزولوشن ۷۵ تا ۱۰۰ مگاپیکسل عرضه کند. اما بعد‌ها اطلاعات جدیدی منتشر شدند که نشان می‌دادند کانن در این دوربین از سنسوری ۹۰ مگاپیکسلی استفاده کرده است.

آخرین اطلاعات منتشر شده از این دوربین نشان دادند که کانن در این دوربین عکاسی با رزولوشن بالا از منظره‌یاب الکترونیکی با رزولوشن بالاتر هم نسبت به دوربین کانن EOS R5 استفاده کرده است. انتظار داریم که علاوه‌بر رزولوشن بیشتر، این منظره‌یاب الکترونیکی جدید از لحاظ ابعاد فیزیکی هم بزرگ‌تر باشد.

سایت Canon Rumors‌ همچنین مدعی شده است که برخی از عکاسان در حال بررسی عملکرد این دوربین هستند و این دوربین در حال گذراندن مراحل اولیه‌ی آزمایش‌های خود به عنوان محصول نهایی است. این سایت همچنین مدعی شده است که کانن با دو برابر کردن رزولوشن دوربین کانن EOS R5 از سنسوری با رزولوشن ۹۰ مگاپیکسل در این دوربین استفاده کرده است.

علاوه‌بر رزولوشن بالاتر سنسور، انتظار می‌رود که کانن از منظره‌یاب الکترونیکی بزرگ‌تر و با رزولوشن بالاتر در مقایسه با دوربین کانن EOS R5، در این دوربین استفاده کرده باشد. استفاده از سنسور و منظره‌یاب الکترونیکی با رزولوشن بالا باعث می‌شود که دوربین کانن EOS RS به دوربین مناسب برای عکاسی منظره، عکاسی از محصول، عکاسی در استودیو و هر جا که لازم به تهیه عکس‌هایی با رزولوشن بالا باشد تبدیل شود.

با توجه به اینکه بیشتر عکاسان این سبک‌های عکاسی گفته شده در هنگام عکاسی از سه پایه استفاده می‌کنند، استفاده از لرزشگیر تصویر در داخل بدنه‌ی این دوربین سوال‌هایی را برای ما به وجود می‌آورد. این سوال‌ها این است که آیا دوربین کانن EOS RS به این قابلیت احتیاج دارد یا نه و اینکه بعد از رونمایی از این دوربین ۹۰ مگاپیکسلی آیا کانن قابلیت پیکسل شیفت را به دوربین‌های کانن EOS R5 و کانن EOS R6 اضافه خواهد کرد یا نه.

در نهایت باید بگوییم که تمامی این اطلاعات حدس و گمان‌هایی است که در رابطه با این دوربین مطرح می‌کنیم. به‌طور حتم اگر این دوربین در حال گذراندن مراحل آزمایشی خود در دست عکاس‌ها باشد اطلاعات بیشتری از این دوربین در آینده منتشر خواهد شد.

