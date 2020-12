حاشیه‌ی نمایشگر‌های استفاده شده در دستگاه‌های مختلفی مانند آیفون و مک محل قرارگیری سنسور‌ها و مدار‌های الکترونیکی مختلفی هستند. با توجه به این موضوع، نمی‌توان که این حاشیه‌ها را از حد بیشتری کاهش داد. اما به نظر می‌رسد که اپل به دنبال راهی برای کاهش بیشتر حاشیه‌ی نمایشگر‌های استفاده شده در دستگاه‌های مختلف خود است.

به طور حتم دلیلی وجود دارد که اپل تاکنون نتوانسته است از نمایشگر‌های بدون هیچ حاشیه‌ای در دستگاه‌های تولیدی خودش از اپل واچ تا مک استفاده کند. با وجود اینکه استفاده از تکنولوژی‌های مختلف در زمان ساخت یک نمایشگر بر روی حاشیه‌های یک نمایشگر تأثیر می‌گذارد، اما تمامی نمایشگر‌ها نیازمند مدار‌های الکترونیکی یا سنسور‌هایی هستند که باید در اطراف نمایشگر قرار بگیرد.

به نظر می‌رسد که اپل راه‌ حلی را برای ساخت نمایشگر بدون هیچ حاشیه‌ای ندارد اما اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که این شرکت به دنبال راهی است تا حاشیه‌های اطراف نمایشگر را کوچک‌تر از مقدار واقعیشان در زمان استفاده به کاربران نمایش دهد.

اپل به تازگی پتنتی تحت عنوان «سیستم اپتیکال و روشی برای نمایش نمایشگر به صورت بدون حاشیه» را ثبت کرده است. در این پتنت نام شش مخترع به چشم می‌خورد که از میان آن‌ها می‌توان به معاون بخش مهندسی سخت افزار اپل «جان ترنوس» (John Ternus) اشاره کرد.

در این پتنت آمده است که نمایشگر‌های الکترونیکی به طور معمول دارای حاشیه‌هایی در اطراف خود هستند که از این حاشیه‌ها برای مخفی کردن مدار‌های الکترونیکی لازم برای کارکرد نمایشگر استفاده می‌شود. در بخش دیگری از این پتنت عبارت «وجود این حاشیه‌های در اطراف نمایشگر باعث می‌شود که فضای اختصاص یافته به نمایش محتوا در نمایشگر کاهش پیدا کند.» به کار برده شده است.

اپل در این پتنت پیشنهاد می‌کند که «با استفاده از سیستمی و با کاهش تأثیر حاشیه‌های اطراف نمایشگر می‌توان فضای اختصاص یافته به نمایش محتوا در نمایشگر را افزایش داد.» با وجود اینکه اپل در این پتنت از ۷۰۰۰ کلمه استفاده کرده است تا بتواند نوع‌های مختلفی از این سیستم‌های دارای تفاوت‌های جزئی را شرح بدهد، اما هسته‌ی تمامی این سیستم‌ها از دو ایده‌ای کلی تشکیل شده است.

ایده‌‌ی اول این است که حاشیه‌های اطراف نمایشگر را می‌توان با قسمت خنثی نمایشگر پوشش داد. انجام دادن این کار باعث می‌شود که بخشی از نمایشگر قرار گرفته در حاشیه‌ها دارای تمامی ویژگی‌های اصلی نمایشگر مانند پشتیبانی از لمس نباشد، اما با استفاده از لوله‌ای نورانی در اطراف نمایشگر می‌توان از این حاشیه‌ها برای نمایش تصویر هم استفاده کرد.

در واقع وظیفه‌ی این لوله‌ی نورانی این است که نور را از پیکسل‌های تشکیل دهنده‌ی نمایشگر به حاشیه‌ها پخش یا منتقل کند. در واقع این لوله‌ی نورانی با منتقل کردن نور به حاشیه‌ها که محل قرارگیری مدار‌های الکترونیکی هستند، باعث می‌شوند که این ناحیه‌ها به عنوان ناحیه‌هایی از نمایشگر به نظر برسند.

ایده‌ای دوم این است که فاصله‌ی پیکسل‌های تشکیل دهنده‌ی حاشیه‌ی نمایشگر در مقایسه با دیگر پیکسل‌های تشکیل دهنده‌ی نمایشگر از یکدیگر بیشتر باشد. انجام این کار باعث می‌شود که بتوان از پیکسل‌ها برای نمایش تصویر در حاشیه‌های نمایشگر که محل قرارگیری مدار‌های الکترونیکی هستند، استفاده کرد.

در هنگام انجام این کار پیکسل‌های قرار گرفته در حاشیه‌ی نمایشگر در مقایسه با پیکسل‌های قرار گرفته در قسمت فعال نمایشگر، دارای فاصله‌ی بیشتری از یکدیگر هستند. انجام این کار باعث می‌شود که پیکسل‌های قرمز، سبز و آبی نمایشگر در میان مدار‌های الکترونیکی قرار گرفته در حاشیه‌ها قرار بگیرند.

علاوه بر ترنوس، نام Paul Stephen Drzaic‌ هم در میان مخترعین این پتنت به چشم می‌خورد. این شخص تا قبل از منتشر شدن این پتنت جدید، پتنتی را در رابطه با یک بخش اضافی از نمایشگر که حتی بعد از بستن یک دستگاه تاشو هم قابل دیدن باشد ثبت کرده است.

