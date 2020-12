تصاویری از گوشی اسرارآمیز گوگل پیکسل SE منتشر شد

گوگل امسال از هیچ گوشی پرچم‌داری رونمایی نکرد. در عوض، شاهد رونمایی از پیکسل ۵ با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۶۵G و ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم بودیم که چون قدرتمندترین گوشی گوگل بود، به عنوان پرچم‌دار این شرکت نیز شناخته می‌شود. اما اینطور که به نظر می‌رسد، این شرکت قصد دارد سری جدیدی از محصولات خود را با پسوند SE راهی بازار کند و گوگل پیکسل SE نیز اولین عضو این مجموعه خواهد بود.

به‌تازگی خبرهای زیادی در رابطه با گوشی پیکسل SE می‌شنویم. محصولی که مشخص نیست قرار است با چه قابلیت‌ها و امکاناتی راهی بازار شود و اینکه چه بخشی از بازار را هدف قرار داده. گوگل در سال ۲۰۲۰ و با معرفی چند گوشی میان‌رده با قیمت مناسب، به وضوح نشان داده که به این زودی‌ها قصد تسلیم شدن در بازار گوشی‌های هوشمند را ندارد و اتفاقا تازه اول مسیر قرار دارد.

شنیده بودیم غول آمریکایی به دنبال این است تا در سال ۲۰۲۱، از چند محصول که شامل پرچم‌دار هم می‌شود رونمایی کند. اما ابتدا باید توجه کاربران به گوشی‌های میان‌رده‌ی این شرکت جلب شود. به همین خاطر به نظر می‌رسد عضو جدید این دسته، گوگل پیکسل SE نام داشته باشد. محصولی که می‌تواند نماینده‌ی گوگل برای رقابت با سری SE اپل باشد.

تا به این لحظه اطلاعات نسبتا خوبی از پیکسل SE به دستمان رسیده. اگر این گوشی قرار است رسما رونمایی شود، باید بگوییم از یک پردازنده‌ی هشت هسته‌ای بهره خواهد برد و از دو سیم کارت و NFC نیز پشتیبانی می‌کند. تصاویری هم که از آن منتشر شده، نشان دهنده‌ی تعبیه‌ی یک حفره در بخش بالایی نمایشگر برای دوربین سلفی است.

البته این امکان هم وجود دارد که تصاویر منتشر شده معتبر نباشند. چرا که فعلا خبرهای کاملی در این رابطه وجود ندارد و منابع خبری هم آنقدرها موثق نیستند. مثلا در سال ۲۰۱۸ یکی از افشاگران نه چندان معروف اطلاعاتی در رابطه با پیکسل اولترا به عنوان پرچم‌دار گوگل منتشر کرد. محصولی که هیچوقت رونمایی نشد. با این حال می‌توان به وجود این گوشی تا حدودی امیدوار بود اما در رابطه با قدرت سخت‌افزاری آن احتمالا چیز هیجان‌انگیزی وجود نخواهد داشت.

گوشی‌های هیجان‌انگیزی که سال ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شوند

گوگل از سال ۲۰۱۶ تا سال ۲۰۱۹ در گوشی‌های پرچم‌دار خود از پردازنده‌های سری ۸۰۰ کوالکام استفاده کرد. سری پیکسل ۴ که آخرین پرچم‌داران واقعی گوگل به حساب می‌آمدند، با تعدادی قابلیت جذاب نظیر تشخیص چهره (مشابه آنچه که در گوشی‌های آیفون وجود دارد) راهی بازار شدند که به کمک سنسور تشخیص حرکت (Motion Sensor)، می‌توانست وقتی که کاربر به گوشی نزدیک می‌شد، قابلیت تشخیص چهره را فعال کند تا در این صورت وقت کمتری صرف بازگشایی و آماده به کار شدن گوشی شود.

با این حال این سنسور نتوانست جز یک سری موارد نه چندان کاربردی، کار خاص دیگری انجام دهد و به نظر می‌رسید صرفا جنبه‌ی تبلیغاتی داشته باشد. این مسئله در کنار قیمت بسیار بالای این سری باعث شد پیکسل‌های سری ۴ با آن دوربین‌های قدرتمند و خارق‌العاده‌ی خود هیچگاه نتوانند با پرچم‌دارهای اپل و دیگر شرکت‌های اندرویدی رقابت کنند. دقیقا به همین خاطر بود که شرکت به این فکر افتاد که ابتدا به جذب کاربر بیندیشد و سپس یک پرچم‌دار همه فن حریف را راهی بازار کند. پیکسل ۵ نیز یکی از محصولاتی است که برای تحقق این هدف بلند مدت و جاه‌طلبانه‌ی گوگل راهی بازار شد و حالا به نظر می‌رسد پیکسل SE نیز قرار است عضو دیگری از این مجموعه باشد.

با این حال گوگل نباید فراموش کند که بسیاری از کاربران اندروید تمایل دارند گوشی‌ آن‌ها سخت‌افزار قدرتمندی داشته باشد. اینکه این شرکت تاکنون توانسته بخش اعظمی از فروش خود را مدیون نرم‌افزار باشد غیرقابل انکار است. اما این موضوع نمی‌تواند تا همیشه عامل موفقیت نه چندان چشمگیر این شرکت باشد. به همین خاطر امیدواریم اگر گوگل پیکسل SE قرار است واقعا راهی بازار شود، هر بخشی را که هدف قرار داده، با یک جهش سخت‌افزاری محسوس همراه باشد؛ نه صرفا یک محصول معمولی که شرکت‌های دیگر چندین نسخه مشابه آن را پیش‌تر تولید کرده‌اند.

مقایسه‌ی گوگل پیکسل ۴a 5G با گلکسی A51 5G

