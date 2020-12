اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ در حال کار روی یک سنسور ۶۰۰ مگاپیکسلی است و احتمالا در آینده‌ای نزدیک نیز از آن رونمایی خواهد کرد.

سامسونگ در زمینه‌ی دوربین گوشی، یکی از بهترین شرکت‌‌هاست و گوشی‌های این شرکت معمولا در جمع قدرتمندترین محصولات بازار در بخش عکاسی و فیلم‌برداری حضور دارند. در حال حاضر، پرچم‌دارهای این شرکت از دوربین‌ اصلی با سنسور ۱۰۸ مگاپیکسل بهره می‌برند اما به نظر می‌رسد غول کره‌ای در آینده‌ای نزدیک (البته نامشخص) از سنسور ۶۰۰ مگاپیکسلی خود نیز رونمایی خواهد کرد.

این خبر اما از طریق یک افشاگر منتشر شده اما دلیلی که برای باور به آن داریم این است که اطلاعات مربوط به سنسور غول پیکر سامسونگ به نظر می‌رسد بخشی از اسناد داخلی مربوط به آن باشد. خوشبختانه این صفحه اطلاعات زیادی را در این رابطه به ما می‌دهد.

با توجه به آنچه که منتشر شده، سنسور جدید به این خاطر در دست ساخت قرار دارد که به‌زودی ضبط ویدیو‌های ۴K و ۸K به یک قابلیت اصلی و جدانشدنی در پرچم‌دارها تبدیل خواهد شد و با توجه به کیفیت این ویدیوها، کاربران نیز به آن تمایل زیادی نشان خواهند داد. برای اینکه گوشی بتواند به‌ راحتی به این سطح از کیفیت دست پیدا کند، سامسونگ ساخت سنسور ۶۰۰ مگاپیکسلی را به عنوان راه حل در نظر دارد تا از این طریق کیفیت ویدیو‌ها تحت هیچ شرایطی کاهش پیدا نکند. البته وجود این سنسور قطعا تنها منجر به افزایش کیفیت ویدیو‌ها نخواهد شد و در عکاسی نیز احتمالا پیشرفتی انقلابی را شاهد خواهیم بود.

با این حال به نظر می‌رسد حداقل امسال یا حتی سال بعد شاهد رونمایی از این سنسور نخواهیم بود. چرا که سنسوری به بزرگی ۶۰۰ مگاپیکسل قطعا به فضای زیادی برای تعبیه نیاز دارد و سامسونگ باید در ابتدا مشکل مربوط به آن را حل کند. سنسوری با اندازه‌ی ۱/۰.۵۷ اینچ، حدودا ۱۲ درصد از پنل پشتی گوشی را اشغال خواهد کرد و باعث می‌شود ضخامت آن قسمت به ۲۲ میلی‌متر برسد که برای یک گوشی هوشمند بسیار زیاد است.

اگر سامسونگ بتواند این مشکل را حل کند، قطعا وجود یک سنسور ۶۰۰ مگاپیکسلی درون پرچم‌دارهای آینده‌ی این شرکت می‌تواند پیشرفت چشمگیری را در بخش عکاسی و فیلم‌برداری رقم بزند و شاید این موضوع سامسونگ را به صدر جدول بهترین دوربین گوشی برساند.

با این حال در رابطه با این سنسور اطلاعات بیشتری در اختیار نداریم و اصلا مشخص نیست در چه تاریخی شاهد رونمایی از آن خواهیم بود یا اینکه کدام سری از پرچم‌دارهای سامسونگ قرار است میزبان آن باشند. اما از آن جایی که غول کره‌ای در حال کار روی آن است، به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک خبرهای بیشتری در رابطه با آن منتشر شود.

