بعد از بررسی‌ دوباره‌ی دوربین آیفون ۱۱ با پروتکل جدید وب‌سایت DxOMark، این گوشی توانست امتیاز خوب ۱۱۹ را کسب کند و به رتبه‌ی بیست و یکم برسد.

وب‌سایت DxOMark اخیرا اعلام کرده که پروتکل تست دوربین‌های خود را تغییر داده و اکنون با نسخه‌ی چهارم آن، به بررسی دوربین‌ گوشی‌های هوشمند می‌پردازند و این یعنی عملکرد دوربین گوشی‌های هوشمندی که پیش‌تر مورد بررسی این وب‌سایت قرار گرفته بودند با تغییراتی همراه خواهد بود که در نتیجه باعث افزایش یا کاهش امتیاز کلی می‌شود.

البته نباید این موضوع را هم فراموش کرد که گاهی اوقات، بعد از گذشت یکی دو سال و ارائه‌ی بروزرسانی‌های مختلف از سوی شرکت‌های سازنده، ممکن است عملکرد دوربین گوشی‌ها با بهبودی‌هایی همراه باشد. با این حال هرچه که بوده، مواردی از این دست باعث شد در بررسی دوباره، امتیاز دوربین آیفون ۱۱ بیشتر از آن چیزی باشد که پیش‌تر شاهد بودیم.

پرچم‌دار کوچک اپل در سال ۲۰۱۹ و در بررسی‌ اولیه‌ی DxOMark موفق شد امتیاز ۱۰۹ را کسب کند. اما اکنون و با بررسی دوباره، توانست با ۱۰ امتیاز بیشتر به رده‌ی بیست و یکم صعول کند. با این افزایش امتیاز چشمگیر، آیفون ۱۱ توانست گوشی‌هایی نظیر گلکسی S20 پلاس و وان‌پلاس ۸ پرو را که امتیاز بیشتری به نسبت نماینده‌ی اپل داشتند پشت سر بگذارد. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که گلکسی S20 پلاس با پروتکل قدیمی DxOMark مورد بررسی قرار گرفته و باید منتظر بررسی دوباره‌ی آن باشیم.

امتیاز خوبی که نماینده‌ی کوچک و البته قدرتمند اپل در بررسی دوباره‌ی DxOMark بدست آورد می‌تواند دلگرمی برای علاقه‌مندان به محصولات اپل باشد. چرا که برخی از آن‌ها گمان می‌کنند گوشی آیفون ۱۱ شاید نتواند در عکاسی و فیلم‌برداری به خوبی پرچم‌دارهای جدید باشد و بنابراین آن‌ها مجبور خواهند بود برای بهبود تجربه‌ی عکاسی حتما به گوشی‌های جدیدتر و البته گران‌ قیمت‌تر کوچ کنند. اما اینطور که به نظر می‌رسد، این تفکر اشتباه است. شاید آیفون ۱۱ از پردازنده‌ی قدرتمند A14 بهره نبرد و از اینترنت ۵G پشتیبانی نکند، اما همچنان با قیمت مناسبی که دارد، یکی از بهترین گوشی‌هایی است که کاربران می‌توانند خریداری کنند.

البته آیفون ۱۱ در بزرگ‌نمایی عملکرد رضایت بخشی ندارد و این موضوع کاملا طبیعی و قابل دفاع است. این گوشی و حتی آیفون ۱۲ و ۱۲ مینی از لنز تله‌فوتو بهره نمی‌برند تا قیمت آن‌ها در محدوده‌ی قابل قبولی قرار بگیرد. به همین خاطر نباید آنقدرها روی توانایی بزرگ‌نمایی آن‌ها حساب کرد. در بخش ویدیو هم یک سری مشکلات وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به لرزش محسوس حین راه‌ رفتن، مشکل در تعادل رنگ سفید و نوردهی حین عکاسی در محیط درون خانه اشاره کرد که خب از یک گوشی با این قیمت انتظار بیشتر از این هم نداریم.

نظر شما در رابطه با آیفون ۱۱ و عملکرد خوب دوربین آن چیست؟ آیا خرید این گوشی را به برادران جدیدتر یعنی آیفون ۱۲ مینی و آیفون ۱۲ ترجیح می‌دهید؟

