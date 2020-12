اپل با رونمایی و استفاده از تراشه‌ی M1 در مک‌ها تکان شدیدی را در صنعت پردازنده‌های کامپیوتر ایجاد کرد. همان‌گونه که می‌دانید تراشه‌ی M1 اپل با وجود قدرت بسیار بالا مصرف انرژی بسیار کمی را دارد. با توجه به این موضوع آیا پردازنده‌ی ARM دیگری وجود دارد که بتواند با این تراشه‌ی ساخت اپل رقابت کند؟

به‌تازگی شایعه‌هایی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند پردازنده‌ی ARM جدید AMD برای رقابت با این تراشه‌ی جدید اپل آماده است. این اطلاعات توسط یکی از افشاگران اطلاعات مربوط به سخت افزار به نام Mauri QHD در توییتر منتشر شده است.

این شخص همچنین مدعی شده است که AMD در حال توسعه‌ی دو نسخه از این پردازنده‌ی جدید است. یک نسخه دارای حافظه‌ی رم داخلی و نسخه‌ی دیگر بدون حافظه‌ی رم داخلی. همچنین به نظر می‌رسد که نمونه‌های اولیه از این پردازنده آماده هستند.

در گذشته شرکت AMD در رابطه با امکان تولید پردازنده‌های ARM هم تحقیقاتی را انجام داده است. برای نمونه در سال ۲۰۱۴ خبر‌هایی منتشر شدند که نشان می‌دادند این شرکت در حال توسعه‌ی پردازنده‌‌ی ۶۴ بیت ARMv8 با اسم رمز K12 است. این شرکت در سال ۲۰۱۶ از پردازنده‌ی K12 Core رونمایی کرد.

در آن زمان به نظر می‌رسید که هدایت این پروژه توسط طراح پردازنده‌های AMD یعنی «جیم کلر» (Jim Keller) انجام می‌شد. اما بعد‌ها توسعه‌‌ای این پروژه متوقف شد. در ماه می (اردیبهشت ماه) امسال یکی از افشاگران اطلاعات به نام Komachi Ensaka برنامه‌ی آینده شرکت AMD درباره‌ی پردازنده‌هایش را منتشر کرد. در این اطلاعات جدید پردازنده‌ی ARM به نام K12 FFX به چشم می‌خورد که تاریخ رونمایی از آن در بازه‌‌ی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ در نظر گرفته شده است.

جالب است بدانید که مدیر عامل AMD یعنی «لیسا سو» (Lisa Su) در ماه ژانویه (دی ماه) در CES 2021 حاضر خواهد شد و اطلاعاتی را درباره‌ی پردازنده‌های Zen 3 رایزن ۵۰۰۰ برای دستگاه‌های قابل حمل، پردازنده‌های دارای واحد گرافیکی با اسم رمز Cezanne، پردازنده‌های سرور Epyc Milan و به احتمال زیاد واحد گرافیکی RDNA-2 برای دستگاه‌های قابل حمل ارائه خواهد داد. به نظر می‌رسد که تا زمان برگزاری این رویداد باید صبر کنیم تا ببینیم در آن زمان صحبتی از پردازنده‌ی K12 خواهد شد یا نه.

البته هنوز زود است که بخواهیم این شایعه تازه منتشر شده را جدی بگیریم. اما با توجه به سابقه‌ی AMD در تولید پردازنده‌ی K12 Core و قدرت ثابت شده‌ی مک‌های جدید دارای چیپست M1 می‌توانیم انتظار داشته باشیم که شایعه‌های منتشر شده درباره‌‌ی این پردازنده‌ی ARM حقیقت داشته باشند.

همان‌گونه که می‌دانید AMD با رونمایی از پردازنده‌های جدید و رقابت با اینتل توانسته است بر سلطه‌ی این شرکت در تولید پردازنده‌های کامپیوتر پایان دهد. همچنین نتایج نظرسنجی استیم نشان می‌دهد که در حدود %۲۵ کاربران از پردازنده‌های ساخت AMD استفاده می‌کنند. با توجه به این موضوع، رونمایی از یک پردازنده‌ی ARM توسط AMD می‌تواند اقدام زیرکانه‌ای توسط این شرکت باشد.

