مشخصات گوشی نوکیا ۵.۴ لو رفت

گوشی نوکیا ۵.۴ به زودی راهی بازار می‌شود و مدتی قبل گواهی مربوط به کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا موسوم به FCC را دریافت کرد. اگرچه شرکت HMD هنوز تاریخ معرفی این گوشی را اعلام نکرده، ولی حالا به لطف افشای مشخصات این گوشی، می‌توانیم به ویژگی‌های آن بپردازیم.

طبق گزارش‌های منتشر شده، نوکیا ۵.۴ از تراشه اسنپدراگون ۶۶۲ بهره می‌برد و در کنار آن، ۴ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی انجام وظیفه می‌کنند. در ضمن کاربران می‌توانند از کارت حافظه microSD با حداکثر ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت برای این گوشی استفاده کنند.

در پنل جلویی این گوشی نمایشگر ۶٫۳۹ اینچی LCD با رزولوشن ۷۲۰p تعبیه شده است. همچنین باید به دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی هم اشاره کنیم که طبق یکی از شایعات، ظاهرا در حفره‌ی نمایشگر قرار گرفته است. در پنل پشتی هم با ۴ دوربین سروکار داریم که دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۴۸ مگاپیکسلی است. دوربین اولترا واید ۵ مگاپیکسلی و دو سنسور ۲ مگاپیکسلی هم دوربین اصلی را همراهی می‌کنند.

انرژی نوکیا ۵.۴ از طرف باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که از سرعت شارژ ۱۸ وات پشتیبانی می‌کند. در ضمن نباید وجود پورت USB-C و جک هدفون را از قلم بیندازیم.

