در زمینه‌های تراشه‌های پرچم‌دار، ۴ شرکت اپل، کوالکام، هواوی و سامسونگ نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند که در این میان، سه شرکت اپل، کوالکام و هواوی از جدیدترین تراشه‌ی پرچم‌دار خود رونمایی کرده‌اند. با توجه به اینکه اسنپدراگون ۸۸۸ به تازگی معرفی شده، در این مطلب قصد داریم آن را با دو رقیب مهم خود یعنی A14 اپل و کایرین ۹۰۰۰ هواوی مقایسه کنیم.

انتظارات از عملکرد تراشه‌های نسل جدید

با وجود اینکه هر سه تراشه مبتنی بر فناوری ساخت ۵ نانومتری هستند، اما تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. اپل مطابق معمول از هسته‌های پردازشی انحصاری خود استفاده کرده ولی کوالکام و هواوی از هسته‌های طراحی شده توسط شرکت Arm بهره برده‌اند. با این حال، اسنپدراگون ۸۸۸ از هسته‌های تازه‌نفس Cortex-X1 و Cortex-A78 استفاده می‌کند ولی هواوی برای تراشه‌ی پرچم‌دار خود از هسته‌ی قدیمی Cortex-A77 استفاده کرده است.

اپل طی سال‌های گذشته توانسته در زمینه‌ی عملکرد تک هسته‌ای پردازنده، فاصله‌ی خود را با رقبا حفظ کند. A14 از ۲۱ درصد عملکرد بهتری نسبت به A13 بهره می‌برد و پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ در مقایسه با اسنپدراگون ۸۶۵ حدود ۲۵ درصد عملکرد بهتری را به ارمغان می‌آورد. در این میان، هواوی مدعی شده که کایرین ۹۰۰۰ حدود ۱۰ درصد عملکرد بهتری نسبت به اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس ارائه می‌دهد.

با توجه به این ادعاها، به نظر می‌رسد A14 در زمینه‌ی تک‌هسته‌ای همچنان حرف اول را می‌زند. اما در رابطه با عملکرد چند هسته‌ای، به لطف تقسیم‌بندی هسته‌های مختلف تراشه‌های کوالکام و هواوی، این دو احتمالاً رقیب قدری برای A14 محسوب می‌شوند.

در رابطه با عملکرد گرافیک و گیمینگ هم امسال شاهد رقابت نزدیک‌تری خواهیم بود. اپل از بهبود ۸ درصدی گرافیک A14 نسبت به A13 خبر داده ولی کوالکام وعده‌ی بهبود ۳۵ درصدی عملکرد گرافیک اسنپدراگون ۸۸۸ را می‌دهد. هواوی هم مدعی شده پردازنده‌ی گرافیکی کایرین ۹۰۰۰ نسبت به اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس قادر به ارائه‌ی ۵۲ درصد عملکرد بهتری است ولی این ادعای هواوی در بنچمارک‌ها نمود نداشته است.

البته برای اظهارنظر دقیق، باید بنچمارک‌های متعددی انجام شود ولی در هر صورت به نظر می‌رسد تراشه‌های جدید در زمینه‌ی گیمینگ حرف زیادی برای گفتن دارند و رضایت گیمرها را جلب می‌کنند.

اسنپ‌دراگون ۸۸۸ در برابر رقبا؛ نتایج بنچمارک اولیه

هنوز هیچ گوشی مبتنی بر اسنپدراگون ۸۸۸ راهی بازار نشده اما بنچمارک‌های آیفون ۱۲ و هواوی میت ۴۰ به خوبی توان تراشه‌های ۵ نانومتری را نشان می‌دهند. برای این مقایسه، تراشه‌های موردنظر با بنچمارک Speed Test G مورد آزمایش قرار گرفته‌اند که عملکرد آن‌ها را در شرایط واقعی نشان می‌دهد. همچنین با توجه به ادعاهای مطرح شده در مورد اسنپدراگون ۸۸۸، تخمین عملکرد آن در نمودار قرار گرفته است.

روی هم رفته کایرین ۹۰۰۰ نسبت به نسل قبلی با پیشرفت قابل توجهی روبرو شده است. به‌عنوان مثال پردازنده‌ی گرافیکی نه‌چندان خوب کایرین ۹۹۰ حالا جای خود را یک پردازنده‌ی گرافیکی قدرتمند داده است. با این وجود، جدیدترین تراشه‌ی هواوی را فقط می‌توان رقیب مناسبی برای اسنپدراگون ۸۶۵ در نظر گرفت.

روی هم رفته، مقام بهترین تراشه‌ی ۵ نانومتری به اپل یا کوالکام تعلق می‌گیرد مگر اینکه سامسونگ با جدیدترین تراشه‌ی پرچم‌دار خود همه را غافلگیر کند. در حال حاضر، A14 سریع‌ترین تراشه‌ی موبایل محسوب می‌شود ولی اگر ادعاهای کوالکام صحت داشته باشد، اسنپدراگون ۸۸۸ تا حدی نسبت به A14 عملکرد بهتری ارائه خواهد کرد.

فراتر از عملکرد پردازنده و پردازنده گرافیکی

دیگر مانند گذشته نمی‌توان عملکرد کلی تراشه‌ها را فقط بر اساس عملکرد پردازنده و پردازنده گرافیکی قضاوت کرد. سرعت حافظه، پردازش تصویر، یادگیری ماشینی و دیگر موارد برای عملکرد کلی گوشی و عمر باتری آن‌ها اهمیت زیادی دارند.

به عنوان مثال، پشتیبانی اسنپدراگون ۸۸۸ و کایرین ۹۰۰۰ از رم LPDDR5 نه‌تنها به معنای سرعت بیشتر نسبت به گوشی‌های مبتنی بر رم LPDDR4X است، بلکه این ویژگی منجر به کاهش مصرف انرژی هم می‌شود. همچنین توان پردازشی مربوط به هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی هم برای ویژگی‌های نرم‌افزاری اهمیت زیادی دارد که روزبه‌روز تراشه‌ها در این زمینه بهبود پیدا می‌کنند.

قابلیت‌های پردازش تصویر هم یکی دیگر از ویژگی‌های حائز اهمیت تراشه‌ها محسوب می‌شود. پشتیبانی از دوربین چندگانه با رزولوشن بالا، امکان پردازش چندین فریم و پشتیبانی از رزولوشن بالا برای فیلمبرداری از جمله قابلیت‌هایی هستند که برای بسیاری از کاربران اهمیت زیادی دارند. به عنوان مثال، اسنپدراگون ۸۸۸ و کایرین ۹۰۰۰ از قابلیت ضبط ویدیوی HDR با نوردهی‌های مختلف و همچنین امکانات پیشرفته‌ی کاهش نویز در تصاویر و ویدیوها بهره می‌برند.

از دیگر امکانات اسنپدراگون ۸۸۸ می‌توانیم به امکان ثبت عکس‌های ۱۰ بیتی HEIF و همچنین پردازش همزمان خروجی ۳ دوربین اشاره کنیم. در عین حال، تراشه‌ی A14 اپل هم ویرایش ProRAW و فیلمبرداری ویدیوهای مبتنی بر سرعت ۶۰ فریم در ثانیه با فرمت دالبی ویژن را امکان‌پذیر کرده است.

هر سه تراشه روی هم رفته در زمینه‌ی قابلیت‌های عکاسی و فیلمبرداری حرف زیادی برای گفتن دارند که در نهایت این ویژگی‌ها باید با بهبود کیفیت عکس‌ها نمود پیدا کند. روی هم رفته، امروزه به غیر از کیفیت سنسور دوربین و لنزهای مورد استفاده، قدرت پردازشی تراشه و الگوریتم‌های نرم‌افزاری هم نقش مهمی را برای کیفیت عکس‌ها ایفا می‌کنند.

نقش مهم مودم‌های ۵G یکپارچه

یکی از تفاوت‌های مهم تراشه‌ی A14 نسبت به اسنپدراگون ۸۸۸ و کایرین ۹۰۰۰ این است که A14 از مودم ۵G جداگانه بهره می‌برد ولی دو تراشه‌ی دیگر مبتنی بر مودم ۵G داخلی هستند. اپل حدود یک سال دیرتر از رقبای خود وارد حوزه‌ی ۵G شده و از تکنولوژی هم یک نسل عقب مانده است.

از بین مزیت‌های مودم ۵G یکپارچه با تراشه می‌توانیم به بهبود عمر باتری و سهولت توسعه اشاره کنیم. اما در نهایت با توجه به وضعیت فعلی شبکه‌های ۵G، کاربران به احتمال زیاد متوجه تفاوت سرعت اینترنت ۵G بین این تراشه‌ها نخواهند شد.

برنده‌ی نهایی تراشه‌های ۵ نانومتری

حرکت به سمت فناوری ساخت ۵ نانومتری علاوه بر بهبود مصرف انرژی، به معنای افزایش تراکم ترانزیستورها است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد امکانات تراشه‌های موردنظر را افزایش بدهند. همانطور که انتظار داشتیم، هر سه تراشه از امکانات جذابی برای گوشی‌های پرچم‌دار بهره می‌برند.

اپل به لطف معماری انحصاری پردازنده و پردازنده گرافیکی تراشه‌ی خود، در برخی بنچمارک‌ها توانسته رتبه‌ی اول را در بخش عملکرد تک هسته‌ای به دست بیاورد. با این حال، هواوی و کوالکام تلاش خود را برای بهبود پردازش گرافیک دوچندان کرده‌اند. با توجه به اینکه هنوز بنچمارک‌های رسمی مربوط به اسنپدراگون ۸۸۸ منتشر نشده، هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت در مورد جایگاه این تراشه نسبت به رقبای آن صحبت کنیم.

از دیگر رویکردهای مشابه هر سه تراشه، می‌توانیم به افزایش توجه برای پردازش تصویر و یادگیری ماشینی اشاره کنیم. چنین قابلیت‌هایی منجر به بهبود کیفیت تصاویر و بهره‌گیری از قابلیت‌های پیشرفته‌ی مربوط به هوش مصنوعی می‌شود. با این حال، در این زمینه معیار واضح و روشنی وجود ندارد و به همین خاطر نمی‌توانیم به طور مستقیم و دقیق هر سه تراشه را در این زمینه مقایسه کنیم.

اما در نهایت گوشی‌های مبتنی بر این تراشه‌ها بیشترین اهمیت را دارند. اپل و هواوی به دلیل اینکه از تراشه‌هایشان در گوشی‌های ساخت خود استفاده می‌کنند، می‌توانند از این مزیت برای بهبود عملکرد گوشی‌های موردنظر بهره ببرند. از طرف دیگر، کوالکام تراشه‌های خود را به شرکت‌های مختلفی می‌فروشد و نمی‌تواند بهره‌گیری از تمام قابلیت‌های اسنپدراگون ۸۸۸ را اجباری کند.

باید ببینیم در سال ۲۰۲۱ گوشی‌های مبتنی بر این تراشه‌ی اسنپدراگون چه امکاناتی را به ارمغان می‌آورند. البته همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم، سامسونگ هنوز از جدیدترین تراشه‌ی پرچم‌دار اگزینوس که قرار است در گوشی‌های گلکسی S21 استفاده شود، رونمایی نکرده است. روی هم رفته، نبرد تراشه‌های موبایل روزبه‌روز داغ‌تر می‌شود و در نهایت کاربران برنده‌ی نهایی این نبرد خواهند بود.

