طبق گزارش جدید خبرگزاری بلومبرگ، اپل مشغول توسعه‌ی پردازنده‌های Arm مبتنی بر حداکثر ۳۲ هسته‌ی پردازشی است که احتمالا مک‌های مبتنی بر این پردازنده‌ها در اواخر ۲۰۲۱ راهی بازار خواهند شد. همچنین به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۲ مک پرو با نصف اندازه‌ی مدل فعلی به همراه این پردازنده‌ها راهی بازار خواهد شد.

همچنین اپل در حال آماده‌سازی پردازنده‌های دارای حداکثر ۱۶ هسته‌ی پردازشی قدرتمند و ۴ هسته‌ی کم مصرف برای نسخه‌های جدید مک‌بوک پرو و آی‌مک است. مک‌های مبتنی بر این پردازنده‌ها هم احتمالا در بهار ۲۰۲۱ به دست مشتریان می‌رسند. طبق این گزارش، اپل برای پردازنده‌های گرافیکی خود هم می‌خواهد از حداکثر ۱۲۸ هسته‌ی پردازشی استفاده کند.

اخبار مربوط به پردازنده‌های جدید اپل در حالی منتشر می‌شود که این شرکت به تازگی اولین مک‌های مبتنی بر تراشه‌ی M1 را راهی بازار کرده است. پردازنده‌ی موجود در این تراشه از ۴ هسته با کارایی بالا و چهار هسته‌ی کم‌مصرف بهره می‌برد. با این حال، هنوز مک‌های رده‌بالا مانند مک پرو از تراشه‌های اختصاصی اپل استفاده نمی‌کنند و کماکان همراه با تراشه‌های اینتل عرضه می‌شوند. اپل ماه‌ها قبل اعلام کرد که روند مهاجرت به سمت تراشه‌های ساخت این شرکت حدود ۲ سال طول می‌کشد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اپل در کنار افزایش تعداد هسته‌های پردازنده می‌خواهد تعداد هسته‌های پردازنده‌های گرافیکی را نیز افزایش بدهد. تراشه M1 از پردازنده گرافیکی مبتنی بر ۸ هسته بهره می‌برد ولی اپل در حال آزمایش پردازنده‌های گرافیکی مجهز به ۱۶ و ۳۲ هسته است و می‌خواهد تا اواخر سال ۲۰۲۱، پردازنده‌های گرافیکی دارای حداکثر ۱۲۸ هسته را آماده کند.

با توجه به اینکه اپل‌ می‌خواهد برای تمام کامپیوترهای خود از تراشه‌های اختصاصی استفاده کند، پس توسعه‌ی تراشه‌های قدرتمندتر یک اقدام قابل انتظار محسوب می‌شود. نخستین مک‌های مبتنی بر تراشه M1 به لطف مصرف انرژی پایین و عملکرد فوق‌العاده، با استقبال گسترده‌ی کاربران مواجه شده‌اند. حالا باید ببینیم تراشه‌های اپل‌ در مک‌های حرفه‌ای‌تر مانند مک پرو نسبت به تراشه‌های اینتل چه حرفی برای گفتن خواهند داشت.

