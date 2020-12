اولین تصویر واقعی از ماژول دوربین گلکسی S21 پلاس و S21 اولترا منتشر شد

یکی از کانال‌های یوتیوب ساعاتی قبل اولین تصویر واقعی از ماژول دوربین گوشی‌های گلکسی S21 پلاس و S21 اولترا را منتشر کرد. این تصاویر با رندرهای منتشر شده مطابقت دارند و جزییات ماژول دوربین این دو گوشی را به خوبی نشان می‌دهند.

گلکسی S21 پلاس ماژول دوربین کوچک‌تری دارد و به همین خاطر فلش LED در بیرون ماژول تعبیه شده است. اما گلکسی S21 اولترا از ماژول دوربین غول‌پیکری بهره می‌برد که درون آن ۴ دوربین، یک فلش LED و ظاهرا یک سیستم فوکوس لیزری مشابه گلکسی نوت ۲۰ اولترا تعبیه شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، گلکسی S21 اولترا‌ مجهز به دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، اولترا‌ واید ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین پریسکوپی با زوم ۱۰ برابری و دوربین تله‌فوتو است که در مورد رزولوشن این دو دوربین هنوز اطلاعات موثقی فاش نشده است. در رابطه با گلکسی S21 پلاس هم می‌توانیم انتظار دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، اولترا‌ واید ۱۲ مگاپیکسلی و تله‌فوتو ۶۴ مگاپیکسلی را داشته باشیم.

برخی منابع اعلام کرده‌اند که دوربین‌های مدل استاندارد گلکسی S21 همان دوربین‌های مدل پلاس است ولی احتمالا اندازه‌ی ماژول دوربین آن‌ها یکسان نخواهد بود. طبق گزارش‌های مختلف، گوشی‌های سری گلکسی S21 اواسط ماه ژانویه یعنی حدود یک ماه دیگر رسما معرفی خواهند شد.

منبع: Sam Mobile

