به طور حتم یکی از خبر‌های مهم این روز‌هایی دنیای تکنولوژی صحبت از به پایان رسیدن عمر گوشی‌های سری گلکسی نوت سامسونگ است. این خبر شوکه کننده اولین‌بار توسط یک رسانه‌ی کره‌ای در ماه نوامبر (آبان ماه) منتشر شد.

بعد از منتشر شدن خبر اولیه، چند روز پیش رویترز خبر مرگ گوشی‌های سری گلکسی نوت سامسونگ را تأیید کرد. با وجود اینکه سامسونگ تاکنون واکنشی را در رابطه با این موضوع نشان نداده است، اما به نظر می‌رسد که سری گلکسی نوت در حال سپری کردن آخرین روز‌های عمر خود است.

اما دلیل این موضوع چیست؟ چرا سامسونگ می‌خواهد به عمر سری محبوب گلکسی نوت خاتمه دهد در حالی که این گوشی یکی از گوشی‌های پرفروش و سود آور برای این شرکت است. گوشی که میلیون‌ها آدم طرفدار آن هستند.

تولید گلکسی نوت به عنوان یک خانواده‌ی مجزا بی‌معنی است

به زمان رونمایی از اولین گوشی نوت در سال ۲۰۱۱ برگردیم در حدود ۱۰ سال پیش. زمانی که تکنولوژی هنوز به قدر کافی پیشرفت نکرده بود و هنوز در سال‌های تاریک خودش به سر می‌برد. در آن زمان گوشی گلکسی نوت یک گوشی واقعا نوآورانه بود. البته منظور از نوآورانه افزایش تعداد دوربین در یک گوشی جدید نیست، در آن زمان وقتی برای اولین‌بار این گوشی غول پیکر را می‌دیدید واقعا نوآورانه به نظر می‌رسید.

در آن سال‌ها با وجود اینکه آیفون‌ها با نمایشگر ۳٫۵ اینچی عرضه می‌شدند، اما سامسونگ با استفاده از نمایشگر غول پیکر ۵٫۳ اینچی تمامی معادلات حاکم بر دنیای گوشی‌های هوشمند را به هم ریخت.

در آن زمان تمامی افراد تقریبا عکس العمل مشابهی را نسبت به گوشی گلکسی نوت داشتند. در واقع تمامی افراد دنبال کننده‌ی دنیای تکنولوژی بعد از رونمایی از این گوشی توسط سامسونگ شوکه شده بودند. این گوشی آنقدر بزرگ بود که در مقاله‌ی منتشر شده در سایت PhoneArena هنگام بررسی این تلفن همراه با عبارت «تنها افرادی که دارای دست‌های بسیار بزرگی هستند می‌توانند به‌راحتی با این گوشی کار کنند، اما تعداد افراد کمی وجود دارند که دارای دست‌هایی به این بزرگی باشند.» رو‌به‌‌رو می‌شویم.

داستان گلکسی نوت سامسونگ از کجا شروع شد؟

رونمایی از این گوشی همچنین باعث به وجود آمدن تفرقه در دنیای تکنولوژی شد. در واقع گلکسی نوت باعث شد که افرادی این گوشی و اندازه‌ی نمایشگر آن را مناسب بدانند و گروهی دیگر از افراد نظری به طور کامل مخالف با این موضوع را داشته باشند. در آن زمان این گوشی به‌دلیل اندازه‌ی بزرگش به سرعت می‌توانست که نظر همه‌ی افراد، چه موافق و چه مخالف را، به خود جلب کند.

اما با گذشت زمان مشخص شد که همه‌ی افراد حتی مرحوم استیو جابز هم در رابطه با اندازه‌ی نمایشگر تلفن‌های همراه اشتباه می‌کردند. البته انسان از اشتباهاتش درس می‌گیرد و امروزه بسیاری از ما و میلیون‌ها انسان در سراسر دنیا به گوشی‌های دارای نمایشگر‌های بزرگ عادت کرده‌ایم. همچنین بسیاری از ما از وجود گوشی‌های هوشمند با نمایشگر‌های بسیار بزرگ و وزن‌های بالا در دنیای تکنولوژی بسیار خوشحالیم.

بعد از سفری در گذشته و یاداوری روز‌هایی رونمایی از اولین گلکسی نوت حالا می‌خواهیم به اواخر سال ۲۰۲۰ برگردیم. در این سال‌ها پیشرفت تکنولوژی و دسترسی به اینترنت و سایت‌های گوناگون باعث شده است که بسیاری از کاربران از جزئی‌ترین تفاوت‌ها میان گوشی گلکسی S20 اولترا با گلکسی نوت ۲۰ اولترا آگاه باشند.

با توجه به این موضوع، به نظر می‌رسد که به جز قلم S Pen و مقداری تفاوت در طراحی ظاهری هیچ تفاوت قابل توجه دیگری میان گوشی‌های سری گلکسی S و سری گلکسی نوت وجود نداشته باشد. در واقع گوشی‌های سری گلکسی نوت همان گوشی‌های سری گلکسی S سامسونگ هستند که تنها با قلم S Pen و تفاوت‌های ظاهری عرضه می‌شوند. با توجه به این موضوع، به نظر می‌رسد که تولید گوشی‌های سری گلکسی نوت کاری بی‌معنی باشد.

آیا می‌دانستید؛ مشتریان نخستین گلکسی نوت را تمسخر می‌کردند

اما تکلیف قلم S Pen چه می‌شود؟

البته باید بگوییم که قلم S Pen یکی از ویژگی‌های گوشی‌های سری گلکسی نوت است که بسیاری از کاربران آن را دوست دارند. کاربران عادی، هنرمندان، معمار‌ها و مهندسان افراد مختلفی هستند که از این قلم استفاده می‌کنند و عاشق این قلم و ویژگی‌های آن هستند.

به طور حتم سامسونگ از این موضوع مطلع است و به همین دلیل است که سامسونگ با وجود خاتمه دادن به عمر گوشی‌های سری نوت قصد ندارد که به عمر قلم S Pen خاتمه دهد.

شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که سامسونگ قصد دارد گوشی گلکسی S21 را با قابلیت پشتیبانی از قلم S Pen عرضه کند. اگر این اتفاق بیفتد تلفن همراه گلکسی S21 اولین گوشی از خانواده‌ی سری گلکسی S خواهد بود که با پشتیبانی از قلم S Pen عرضه شده است.

البته به نظر می‌رسد که برخلاف خانواده‌ی نوت، سامسونگ قصد ندارد از این قلم در بدنه‌ی این تلفن همراه استفاده کند و قصد دارد که از این فضای داخلی برای استفاده از باتری بزرگ‌تر یا ماژول دوربین متفاوت‌تر استفاده کند. با توجه به این موضوع، انتظار داریم که قلم S Pen برای سری‌ گوشی‌های گلکسی S سامسونگ به عنوان جزئی از قاب محافظ گوشی عرضه شود.

البته باید بگوییم که هنوز شکل ظاهری و جزئیات قاب دارای قلم S Pen مخصوص گوشی گلکسی S21 مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد که استفاده از این قاب راه حلی مناسبی برای رفع این مشکل باشد. زیرا بسیاری از افراد از قاب برای محافظت بیشتر از گوشیشان استفاده می‌کنند. علاوه‌بر این، این قاب خاص دارای محفظه‌ا‌ی برای نگهداری از قلم S Pen است تا کاربران بتوانند در زمان نیاز به آن دسترسی داشته باشند.

آیا پشتیبانی گلکسی S21 اولترا از قلم S Pen تصمیم هوشمندانه‌ای است؟

استفاده از این قاب محافظ دارای محفظه برای قرار گیری قلم S Pen همچنین باعث می‌شود که کاربران بعد از استفاده از این قلم آن را در جای مخصوص آن در کنار گوشی قرار دهند که در نهایت باعث می‌شود مشکلاتی مانند گم شدن این قلم پیش نیاید. اگر مجبور بودید از این قلم بدون وجود داشتن محفظه‌ی در قاب گوشی خود استفاده کنید به طور حتم احتمال گم شدن این قلم افزایش پیدا می‌کرد.

قلم S Pen برای استفاده در نمایشگر‌های بزرگ مناسب است

اگر از کاربران علاقه‌مند به قلم S Pen درباره‌ی محدودیت اصلی این قلم در زمان استفاده بپرسید به احتمال زیاد بسیاری از این افراد بزرگ‌ترین محدودیت این قلم را اندازه‌ی کوچک نمایشگر گلکسی نوت برای انجام کارهایی مانند طراحی، نوشتن و متصل کردن متن‌ها به یکدیگر عنوان می‌کنند.

بسیاری از کارهایی که می‌توان با قلم S Pen انجام داد به‌گونه‌ای هستند که نیاز به داشتن نمایشگری بزرگ‌تر از نمایشگر‌های به کار رفته در گوشی‌های هوشمند امروزی را دارند.

به طور حتم سامسونگ از این موضوع مطلع است و به همین دلیل این شرکت در حال توسعه‌ی بزرگ‌ترین گوشی خود به‌گونه‌ای است که از قلم S Pen پشتیبانی کند. در واقع این شرکت کره‌ای قصد دارد که نسل بعدی گوشی گلکسی Z Fold را با استفاده از شیشه‌ای با مقاومت بیشتر برای نمایشگر آن به‌گونه‌ای توسعه دهد تا کاربران بتوانند از قلم S Pen بر روی این تلفن همراه استفاده کنند.

اتمام عمر سری گلکسی نوت احتمالا به نفع قلم S Pen تمام می‌شود

البته هنوز مشخص نیست که گوشی گلکسی Z Fold بعدی دارای محفظه‌ای برای قلم S Pen در خود گوشی هست یا نه. اما ما مطمئن هستیم که سامسونگ قصد دارد این گوشی را با پشتیبانی از قلم S Pen عرضه کند.

آیا سامسونگ باید به تولید گوشی‌های سری گلکسی نوت ادامه دهد؟

خودتان را به جای شرکت سامسونگ بگذارید. در یک سمت این شرکت دارای تکنولوژی جدیدی برای تولید گوشی‌های تاشوی است که به طور حتم کاربران می‌توانند در هنگام استفاده از آن با استفاده از قلم S Pen تجربه‌ی بهتری را داشته باشند و در طرف دیگر گوشی‌های موفق گلکسی نوت وجود دارند. گوشی‌هایی که حتی بعد از تجربه‌ی بد این شرکت در رابطه با باتری‌ استفاده شده در گلکسی نوت ۷ که باعث انفجار این گوشی‌ها می‌شد، دوباره توسط سامسونگ احیا شدند.

شما اگر به جای سامسونگ بودید چه تصمیمی را می‌گرفتید؟ آیا تنها برای حفظ سود به تولید این گوشی‌ها با همین نام نوت ادامه می‌دادید؟ یا شما به استقبال آینده می‌روید و آن را با گوشی بهتری که سال‌هاست در حال کار کردن بر روی آن هستید جایگزین می‌کردید؟

البته به نظر می‌رسد که سامسونگ در حال آماده شدن برای استقبال از آینده است و من فکر می‌کنم که این بهترین و شجاعانه‌ترین کاری است که این شرکت در این سال‌ها انجام داده است. ایده‌ی نوت اکنون به تکامل خود رسیده است و وقت آن است که سری گوشی‌های تاشوی گلکسی Fold موفقیت آن را ادامه دهند.

مخالفان و موافقان مرگ گوشی‌های سری گلکسی نوت چه می‌گویند؟

