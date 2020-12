به‌تازگی تصاویری از دو گوشی شیائومی می ۱۱ و می‌ ۱۱ پرو در فضای مجازی منتشر شده که نمای پشتی آن‌ها را به طور کامل به نمایش می‌گذارد. این در حالی است که تا معرفی از آن‌ها حدودا یک ماه دیگر زمان باقی مانده.

شیائومی قصد دارد در اولین ماه از سال ۲۰۲۱ از پرچم‌دارهای سری می ۱۱ خود رونمایی کند که به نظر می‌رسد شامل دو گوشی (مدل استاندارد و پرو) می‌شوند. از آن جایی که این دو محصول به‌زودی رونمایی می‌شوند، خبرهای زیادی در رابطه با آن‌ها منتشر می‌شود که از جمله مهم‌ترین آن‌ها امروز در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شد.

در حالی که شیائومی می ۱۱ و برادر بزرگ‌ترش قرار است تا یک ماه دیگر رونمایی شوند، امروز شاهد انتشار تصاویری بودیم که نمای پشتی آن‌ها را به طور کامل به نمایش می‌گذارد. اگر این تصاویر با آنچه که شیائومی در نظر دارد مطابقت داشته باشد، باید بگوییم با توجه به ماژول دوربین، می ۱۱ شباهت بسیار زیاد و عجیبی به آیفون ۱۲ دارد. اما می ۱۱ پرو نه تنها به آیفون بلکه حتی به گوشی‌های خود شیائومی نیز شبیه نیست. البته عدم شباهت فقط به خاطر ماژول دوربین منحصر بفرد نماینده‌ی شیائومی است. چون در غیر این صورت می ۱۱ پرو یک پرچم‌دار معمولی به حساب می‌آید.

شیائومی می ۱۱ اولین گوشی با اسنپدراگون ۸۸۸ خواهد بود

همانطور که از تصاویر بالا پیداست، ظاهرا می ۱۱ با سه دوربین راهی بازار خواهد شد که این سه درون ماژولی بسیار شبیه به ماژول آیفون ۱۲ تعبیه شده‌اند. مدل پرو اما از یک ماژول مستطیل شکل بهره می‌برد که در آن، ۴ دوربین قرار گرفته که یکی از آن‌ها با توجه به خبرها و شایعات متعدد پیرامون این گوشی، لنز پریسکوپی خواهد بود.

علاوه بر این‌ها، اخیرا اطلاعاتی از باتری این محصول نیز منتشر شد که به نظر می‌رسد از لیست ۳C برداشته شده و افشاگر معروف چینی، DigitalChatStation، آن را به اشتراک گذاشته. طبق این لیست، می ۱۱ پرو با باتری ۲۴۸۵ میلی‌آمپر ساعتی و می ۱۱ هم با یک باتری ۲۳۹۰ میلی‌آمپر ساعتی راهی بازار خواهند شد. البته باید به این نکته هم توجه کنیم که این ظرفیت تنها مربوط به یک سلول باتری است.

شرکت چینی قرار است یک شارژر ۵۵ واتی را به همراه این دو محصول راهی بازار کند و این یعنی باتری دو گوشی به دو بخش تقسیم خواهد شد. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم باتری آن‌ها برای مدل پرو و استاندارد به ترتیب ۴۷۸۰ و ۴۹۷۰ میلی‌آمپر ساعت باشد که البته در نهایت، ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت اعلام خواهد شد. به گفته‌ی این افشاگر، با در نظر گرفتن فناوری کنونی، باتری پرظرفیت این دو محصول با شارژر ۵۵ واتی در مدت زمان ۳۵ دقیقه از ۰ به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

شیائومی می ۱۱ به احتمال زیاد دی ماه امسال راهی بازار می‌شود

