داده‌های جمع‌آوری شده توسط بانک JP Morgan نشان می‌دهد که میزان تقاضا برای گوشی‌های آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس بیشتر از عرضه‌ی آن‌ها است.

طبق این گزارش، زمان انتظار برای خرید این دو گوشی همچنان رو به افزایش است. زمان انتظار، تعداد روزهایی است که کاربر بعد از خرید یک محصول برای دریافت آن باید منتظر بماند. گفته می‌شود زمان انتظار برای خرید آیفون ۱۲ پرو و ۱۲ پرو مکس در مناطق مختلف جهان به میانگین ۲۷ و ۲۳ روز رسیده است. از آنجایی که این دو گوشی هفته‌ها قبل راهی بازار شده‌اند، این آمار نشان‌دهنده‌ی تقاضای بسیار بالای گوشی‌های موردنظر است.

از طرف دیگر، کاربران برای خرید گوشی‌های ارزان‌تر آیفون ۱۲ مینی و آیفون ۱۲ زمان کمتری منتظر می‌مانند که نشان می‌دهد عرضه و تقاضای آن‌ها به هماهنگی رسیده‌اند. در حال حاضر، رسیدن این گوشی‌ها به مشتریان فقط ۳ روز طول می‌کشد.۳۵ درصد از کل فروش آیفون‌ها مربوط به بازار آمریکا است و در این بازار، کاربران برای دریافت گوشی‌های آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس باید به ترتیب ۳۳ و ۲۵ روز منتظر بمانند.

در همین رابطه سایت Digitimes مدتی قبل گزارش داد که فاکس‌کان، مهم‌ترین سازنده‌ی مدل‌های مختلف آیفون، در ماه نوامبر درآمد بسیار بالایی را کسب کرده که منابع آگاه این موضوع را به تقاضای زیاد برای خانواده‌ی آیفون ۱۲ نسبت داده‌اند. گفته می‌شود این تقاضای بسیار بالا تا سه ماه نخست سال آینده‌ی میلادی ادامه پیدا می‌کند.

منبع: Phone Arena

