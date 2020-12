سامسونگ به‌زودی از گوشی‌های سری گلکسی S21 رونمایی می‌کند. پرچم‌دارهایی که قرار است شش هفته زودتر از انتظار راهی بازار شوند و آغازی باشند بر دوره‌ی جدید سامسونگ. اما در فاصله‌ی حدودا یک ماه مانده به معرفی این گوشی‌ها، تصاویری از آن‌ها منتشر شده که پنل جلو و پشت این سه محصول را به تصویر می‌کشد.

در رابطه با پرچم‌دارهای سری گلکسی S21 خبرهای زیادی منتشر شده. از لو رفتن مشخصات سخت‌افزاری آن‌ها گرفته تا انتشار تصاویری از هر سه‌ی آن‌ها. اما رندرهای امروز، به شکل متفاوت‌تری این پرچم‌دارها را به تصویر می‌کشد. همانطور که احتمالا می‌دانید، LetsGoDigital با همکاری یک سری افراد، با توجه به خبرها و شایعات، تلاش می‌کند شکل نهایی گوشی‌ها را طراحی کند. رندرهای اخیر نیز در نتیجه‌ی همین همکاری منتشر شده تا شکل نهایی پرچم‌دارهای مورد انتظار سامسونگ را به نمایش بگذارند.

البته این رندر بسیار زیباتر و رویایی‌تر از آنچه که معمولا می‌بینیم گوشی‌ها را به نمایش گذاشته ولی با این حال بعید به نظر می‌رسد محصول نهایی به طور کلی تفاوت زیادی با این تصاویر داشته باشد. شما عزیزان می‌توانید تصاویر این سه گوشی را در زیر مشاهده کنید.

سامسونگ در حال کار روی یک سنسور ۶۰۰ مگاپیکسلی است

همانطور که مشاهده می‌کنید، تقریبا تمام آنچه که در این رندر وجود دارد، همان چیزی است که در ماه اکتبر امسال و در تصاویر منتشر شده از این سه گوشی دیده بودیم. یعنی ماژول بسیار بزرگ دوربین با ظاهری جالب و منحصر بفرد در سمت چپ-بالای پنل پشتی، که در مدل استاندارد و پلاس میزبان سه دوربین و در مدل اولترا نیز احتمالا میزبان ۴ دوربین به علاوه‌ی یک سنسور خواهد بود. طبق شنیده‌ها، دوربین بکار رفته در مدل‌های پلاس و استاندارد همان دوربین‌هایی هستند که سامسونگ در مدل‌های مشابه سری S20 استفاده کرد. بنابراین نباید انتظار پیشرفت چشمگیری در این زمینه داشته باشیم.

در رابطه با گلکسی S20 اولترا اما داستان متفاوت است. هنوز نمی‌دانیم کیفیت عکاسی در این گوشی قرار است چقدر بهتر از قبل باشد اما به گفته‌ی افشاگران معروفی چون Ice Universe، دوربین اصلی این محصول سنسوری به بزرگی ۱۰۸ مگاپیکسل خواهد داشت که از نوع ISOCELL HM3 خواهد بود و گفته می‌شود حدودا ۱۲ درصد در جذب نور عملکرد بهتری از نسل‌های قبل خود دارد.

با توجه به خبرهای اخیر، به نظر می‌رسد چهار سنسور دیگر این محصول به ترتیب فوق عریض، تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی ۳ برابری اپتیکال، پریسکوپی با بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری و یک سنسور فوکوس خودکار لیزری باشند. هر سه‌ی این گوشی‌ها از فلش LED نیز بهره می‌برند با این تفاوت که در دو مدل پلاس و استاندارد این فلش خارج از ماژول قرار گرفته ولی در مدل اولترا، درون ماژول شاهد حضور آن هستیم.

مقایسه‌ی گلکسی S21 اولترا با گلکسی S20 اولترا؛ بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های احتمالی

اما در رابطه با پنل جلویی این گوشی‌ها نیز باید بگوییم که اینبار طراحی بسیار زیباتر از سری‌های قبل است. اگرچه همچنان همان حفره‌ی کوچک را در بالای نمایشگر برای تعبیه‌ی دوربین سلفی می‌بینیم، اما حواشی دور نمایشگر به یک اندازه شده‌اند تا گوشی ظاهری یک دست به خود بگیرد. معمولا این یکدستی حواشی را در گوشی‌های پیکسل و آیفون (صرف نظر از ناچ بزرگ آن) دیده بودیم اما اگر این رندرها درست باشند، ظاهرا باید منتظر نماینده‌های زیبای سامسونگ نیز باشیم. خصوصا اینکه به نظر می‌رسد حواشی گوشی‌های این شرکت از نماینده‌های شرکت‌های رقیب کمتر نیز هست.

در رابطه با اندازه‌ی نمایشگر گوشی‌های سری گلکسی S21 هم تاکنون خبرهای زیادی منتشر شده که با توجه به آن‌ها می‌دانیم این گوشی‌ها به ترتیب از مدل استاندارد تا اولترا به نمایشگرهای ۶.۲ اینجی، ۶.۷ اینچی و ۶.۹ اینچی مجهز خواهند شد. با این تفاوت که گوشه‌های نمایشگر در مدل اولترا خمیده و در مدل‌های دیگر تخت است. در حالی که سامسونگ قبل از معرفی سری گلکسی نوت ۲۰، تمام پرچم‌داران خود را با نمایشگرهای خمیده راهی بازار می‌کرد اما با سری نوت ۲۰، دیدیم که این طراحی ظاهرا فقط مختص پرچم‌دارها خواهد بود.

همچنین به نظر می‌رسد وضوح تصویر +QHD هم صرفا برای مدل اولترا در نظر گرفته می‌شود و برای دو مدل دیگر، احتمالا برای جلوگیری از افزایش قیمت، وضوح نمایشگر +FHD است. اما خب همه‌ی آن‌ها از نمایشگری با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی خواهند کرد تا تجربه‌ی بی‌نظیری از گشت و گذار در منوهای مختلف گوشی در اختیار کاربر قرار دهند. اما در گلکسی S21 اولترا، این رفرش‌ریت روی نمایشگری با فناوری LTPO قرار خواهد گرفت که باعث می‌شود رفرش‌ریت در شرایط متفاوت، متغیر باشد تا بدین ترتیب از مصرف بالای انرژی جلوگیری شود.

در نهایت می‌رسیم به قیمت گوشی‌های سری گلکسی S21 که به نظر می‌رسد افزایش زیادی به نسبت قبل نداشته باشد. این در حالی است که سامسونگ قصد دارد در آن‌ها از پردازنده‌ی گران قیمت و جدید کوالکام یعنی اسنپدراگون ۸۸۸ استفاده کند که مبتنی بر لیتوگرافی ۵ نانومتری است. برای مدل‌های بین المللی نیز پردازنده‌های ۵ نانومتری اگزینوس ۲۱۰۰ استفاده خواهد شد. با این حال، قیمتی که اعلام شده به نسبت سال گذشته بسیار معقول‌تر است.

گلکسی S21: با قیمت ۸۵۰-۸۹۹ دلار برای رنگ‌های بنفش، سفید و خاکستری

گلکسی S21 پلاس: با قیمت ۱۰۵۰-۱۰۹۹ دلار برای رنگ‌های بنفش، مشکی و نقره‌ای

گلکسی S21 اولترا: با قیمت ۱۲۵۰-۱۲۹۹ دلار برای رنگ‌های مشکی و نقره‌ای

اگر این قیمت‌ها درست باشد، به نظر می‌رسد سامسونگ از شکست سنگینی که در فروش سری گلکسی S20 با آن قیمت عجیب و غریب برای دو مدل استاندارد و پلاس متحمل شده بود درس خوبی گرفت و اینبار نمی‌خواهد با سری S21 نیز همین شکست را تجربه کند. خصوصا زمانی که احتمالا این گوشی‌ها تنها پرچم‌داران معمولی این شرکت هستند که کاربران می‌توانند در سال ۲۰۲۱ خریداری کنند.

همانطور که می‌دانید، گفته می‌شود دیگر خبری از پرچم‌دارهای سری نوت نخواهد بود و موفقیت سامسونگ به پرچم‌دارهای سری S و گوشی‌های تاشو بستگی دارد. بنابراین یک سیاست اشتباه از غول کره‌ای می‌تواند این شرکت را در شرایط سختی قرار دهد. آن هم در بازاری که رقبای سرسختی نظیر اپل و شیائومی در آن حضور دارند.

گلکسی S21 با اسنپدراگون ۸۸۸ و ۸ گیگابایت رم در گیک‌بنچ دیده شد

منبع: PhoneArena

The post گوشی‌های سری گلکسی S21 را در این رندرهای زیبا و جذاب تماشا کنید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala