گوشی‌های گلکسی S21 به‌تازگی تاییدیه‌ی آژانس مخابراتی برزیل (ANATEL) را دریافت کردند که با توجه به آن، باید بگوییم این محصولات هنگام عرضه از شارژر درون جعبه بهره نمی‌برند.

در سال ۲۰۲۰، گوشی‌های زیادی راهی بازار شدند که درون جعبه‌ی همه‌ی آن‌ها یک شارژر نیز وجود داشت. اما حدودا دو ما قبل بود که اپل آغازگر یک دوره‌ی جدید در دنیای گوشی‌های هوشمند شد و سری آیفون ۱۲ را بدون شارژر و حتی هندزفری راهی بازار کرد تا بدین ترتیب اندازه‌ی جعبه و در نتیجه تاثیرات مخرب زیست محیطی کاهش پیدا کند.

در ابتدا شرکت‌های زیادی از جمله شیائومی و البته خود سامسونگ اپل را به خاطر این اقدام مورد تمسخر قرار داده و در تبلیغات گوشی‌های خود به این نکته نیز اشاره داشتند که در جعبه‌ی گوشی‌های ما شارژر نیز وجود دارد. اما به نظر می‌رسید قبل از اینکه تاثیرات زیست محیطی کاهش پیدا کند، آمار فروش هدفون‌های اپل افزایش پیدا کرد. از طرفی دیگر قیمت گوشی‌های این شرکت نیز با وجود عدم بهره‌مندی از دو لوازم جانبی گران‌قیمت کاهشی نداشت. بنابراین اقدامی که اپل انجام داد در واقع سود بسیار زیادی را برای شرکت در پی داشت.

به همین خاطر به نظر می‌رسد سامسونگ نیز قصد دارد همین نقشه را پیاده کند و پرچم‌داران آینده‌ی خود را بدون شارژر راهی بازار کند. این خبری بوده که با توجه به لیست گواهی آژانس مخابراتی برزیل (ANATEL) منتشر شده. شرکتی که سه گوشی گلکسی S21 و دو مدل پلاس و اولترا با شماره مدل‌‌های SM-G996B/DS ،SM-G991B/DS و SM-G998B/DS موفق به اخذ گواهی از آن شدند.

اما در این لیست، خبر بدی نهفته و آن هم عدم بهره‌مندی پرچم‌داران یاد شده از شارژر درون جعبه است. همانطور که اشاره شد، در ظاهر این حرکت برای حفظ محیط زیست انجام می‌شود اما در باطن، کمتر کسی است که نداند شرکت‌ها این کار را برای افزایش سود خود انجام می‌دهند.

گلکسی S21 احتمالا از قابلیت آنلاک با صدای کاربر بهره می‌برد

خبرهایی هم که پیش‌تر منتشر شده بود از این موضوع حکایت داشتند که غول کره‌ای حتی هدفون‌های سیمی را هم از درون جعبه حذف می‌کند. اینکه قرار است اصلا درون جعبه هدفونی وجود نداشته باشد مشخص نیست اما چند ماه پیش این خبر نیز سر زبان‌ها افتاده بود که سامسونگ درون جعبه‌ی تمام پرچم‌داران سری S21 خود، هدفون‌های بی‌سیم قرار می‌دهد.

بسیار عجیب خواهد بود اگر سامسونگ سری گلکسی S21 را بدون شارژر درون جعبه راهی بازار کند، چرا که تقریبا یک ماه پیش بود که به همین خاطر اپل را مورد تمسخر خود قرار داد. مثلا وقتی اپل در سال ۲۰۱۷ جک هدفون را از گوشی‌های خود حذف کرد، سامسونگ در سال ۲۰۱۹ تصمیم گرفت این کار را انجام دهد. هرچند در آن زمان نیز اپل حسابی به سوژه‌ی تمسخرهای سامسونگ تبدیل شده بود، اما باز هم بین این دو اتفاق دو سال زمان بود.

آژانس حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برزیل اما اخیرا به اپل اعلام کرد باید سیاست خود را مبنی بر حذف شارژر و هندزفری از درون جعبه تغییر دهد. فرانسه هم که مدت‌ زمان زیادی است قانون مشابهی دارد و تمام گوشی‌های ارسالی به این کشور باید درون جعبه‌ی خود یک هدفون نیز داشته باشند.

با این حال باید منتظر ماند و دید چه پیش خواهد آمد. امیدواریم همینطور که شرکت‌ها یک سری موارد منفی را صرفا برای دریافت سود بیشتر از یکدیگر یاد می‌گیرند، کشورهای بیشتری هم سیاست برزیل یا فرانسه را در پیش گرفته تا کاربران بیشتری بتوانند به هندزفری و شارژر درون جعبه دسترسی داشته باشند. در غیر این صورت به‌زودی شاهد این خواهیم بود که تمام شرکت‌ها برای سود بیشتر، شارژر و هدفون را از جعبه‌ی گوشی‌های خود حذف می‌کنند که در نهایت دود آن به چشم مصرف‌کننده‌ای می‌رود که باید هزینه‌ی اضافی برای خرید شارژر و هندزفری هم بپردازد.

مقایسه‌ی گلکسی S21 اولترا با گلکسی S20 اولترا؛ بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های احتمالی

