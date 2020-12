یکی از افشاگران مشهور حوزه‌ی تکنولوژی که با نام کاربری Ice Universe در توییتر فعالیت می‌کند، روز گذشته مشخصات تمام دوربین‌های اصلی گلکسی S21 اولترا را فاش کرد. البته در این زمینه قبلا هم گزارش‌های دیگری منتشر شده ولی حالا با تایید این افشاگر مشهور، با خیال راحت می‌توانیم به این جزئیات بپردازیم.

به گفته‌ی این افشاگر، دوربین اصلی این گوشی مبتنی بر سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی ISOCELL HM3 است که از پیکسل‌های ۰.۸ میکرونی بهره می‌برد. نسبت به سنسور HM1 که سامسونگ سال جاری میلادی برای پرچم‌داران خود استفاده کرده، این سنسور جدید حدود ۱۲ درصد حساسیت بیشتری نسبت به نور دارد.

این رزولوشن به اندازه‌ای است که کاربران تا سه برابر زوم دیجیتال با افت کیفیت مواجه نخواهند شد. در کنار دوربین اصلی، دوربین ۱۰ مگاپیکسلی تله‌فوتو با قابلیت زوم اپتیکال ۳ برابری تعبیه شده است. احتمالا اگر زوم از ۳ برابر بیشتر شود، این گوشی داده‌های مربوط به دوربین اصلی و این دوربین تله‌فوتو را ترکیب می‌کند.

در سمت چپ بخش پایینی ماژول دوربین هم یک دوربین پریسکوپی با قابلیت زوم ۱۰ برابری تعبیه شده است که از سنسور ۱۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد. در نهایت باید به دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی مبتنی بر سنسور IMX563 اشاره کنیم. این تنها سنسور ساخت سونی موجود در ماژول دوربین گلکسی S21 اولترا محسوب می‌شود.

گوشی گلکسی S20 اولترا به دلیل عملکرد ضعیف سنسور ToF با انتقادهای زیادی مواجه شد و این شرکت برای نوت ۲۰ اولترا تصمیم گرفت از سیستم فوکوس خودکار لیزری استفاده کند. با توجه به اطلاعات فاش شده، گلکسی S21 اولترا هم از سیستم فوکوس خودکار لیزری بهره می‌برد.

سری گلکسی S21 به احتمال فراوان بدون شارژر درون جعبه راهی بازار می‌شوند

منبع: GSM Arena

The post مشخصات دوربین گلکسی S21 اولترا فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala