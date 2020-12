اپل احتمالا امروز از ایرپادز استودیو رونمایی خواهد کرد

در هفته گذشته اطلاعاتی منتشر شدند که نشان می‌دادند اپل به احتمال زیاد قصد دارد در روز ۸ دسامبر (۱۸ آذر ماه) از یک محصول جدید رونمایی کند. در واقع این اطلاعات جدید از سند داخلی اپل به دست آمده‌اند که نشان می‌دهد این شرکت به خدمات دهندگان رسمی خود گفته است که برای یک تغییر مربوط به Applecare در روز سه‌شنبه آماده باشند.

با توجه به این موضوع انتظار داریم که اپل از یک محصول جدید رونمایی کند. بعد از منتشر شدن این خبر، حدس و گمان‌های مختلفی در رابطه با محصول جدید اپل مطرح شد. به‌تازگی سرنخ‌هایی بدست آمده‌اند که نشان می‌دهند اپل شاید قصد داشته باشد بالاخره از ایرپادز استودیو که هدفونی با طراحی به‌گونه‌ای است که بر روی گوش قرار بگیرد، رونمایی کند.

سایت AppleTrack مدعی شده است که آن‌ها به اطلاعاتی خاصی از طریق منابع آگاه دست یافته‌اند که نشان می‌دهد اپل قصد دارد امروز از ایرپادز استودیو رونمایی کند. البته باید بگوییم که این سایت سابقه‌ی چندانی را در مطرح کردن شایعه‌های اینچنینی ندارد و با توجه به این موضوع هنوز نمی‌توان از صحیح بودن این اطلاعات جدید مطمئن بود.

همچنین یکی از نویسندگان بلومبرگ به نام Mark Gurman در روز گذشته به کاربران یاداوری کرد که او مقاله‌ای را در ماه اکتبر (مهر ماه) نوشته و در آن به این موضوع پرداخته است که اپل هنوز قصد دارد از یک هدفون با طراحی روگوشی و دارای قابلیت حذف نویز محیط رونمایی کند. انجام این کار توسط این شخص می‌تواند اشاره به رونمایی از هدفون ایرپادز استودیو توسط اپل در امروز باشد.

مدل پرمیوم اپل ایرپادز استودیو احتمالا ۶۰۰ دلار خواهد بود

یکی از افشاگران اطلاعات به نام L0vetodream با منتشر کردن اطلاعاتی در اوایل ماه نوامبر (اواسط آبان ماه) مدعی شده بود که اپل قصد دارد از یک سورپرایز کریسمسی تا قبل از پایان سال و در ماه دسامبر (آذر ماه) رونمایی کند. او همچنین عنوان کرده بود که محصول جدید اپل برای زمستان مناسب است. با وجود منتشر شدن این اطلاعات توسط این شخص، اما او درباره‌ی نوع دقیق محصول نهایی اطلاعاتی را منتشر نکرده است.

در روز‌های گذشته شاهد منتشر شدن آیکونی در نسخه‌ی بتای سیستم عامل iOS 14.3 بویدم که بسیار شبیه به ایرپادز استودیو اپل بود. علاوه‌بر این، در آن زمان هم حدس و گمان‌هایی مطرح شد که نشان می‌داد اپل به احتمال زیاد قصد دارد از این هدفون به‌زودی رونمایی کند. با این وجود هنوز با اطمینان نمی‌توان گفت که اپل قصد دارد از این هدفون تا قبل از پایان سال میلادی رونمایی کند. همچنین ممکن است که اپل قصد داشته باشد از این هدفون در سال ۲۰۲۱ رونمایی کند.

شایعه‌های منتشر شده نشان دادند که اپل قصد دارد از این هدفون در اوایل سال ۲۰۲۰ رونمایی کند. اما بعد‌ها اطلاعاتی منتشر شدند که نشان دادند به‌دلیل مشکلی که اپل در هنگام توسعه‌ی قسمت قرار گرفته بر روی سر این هدفون پیدا کرده است، این هدفون در پاییز ۲۰۲۰ رونمایی نخواهد شد. به نظر می‌رسد که برخی از آزمایش‌کنندگان این هدفون گفته بودند که طراحی قسمت قرار گرفته بر روی سر زیادی محکم است.

البته ممکن است که اپل توانسته باشد در این مدت این مشکل که باعث تأخیر در رونمایی از این هدفون شده بود را حل کند و این هدفون‌ آماده‌ی عرضه باشد. از جمله قابلیت‌های ایرپادز استودیو می‌توانیم به قابلیت حذف نویز محیط فعال، قسمت گوشی‌هایی قابل تعویض و طراحی ظاهری کلاسیک اشاره کنیم.

اپل با آماده شدن برای عرضه‌ ایرپادز استودیو فروش هدفون‌های رقیب را متوقف کرد

منبع: MacRumors

