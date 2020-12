ایرپادز مکس با قابلیت حذف نویز محیط و قیمت ۵۴۹ دلار رسما معرفی شد

همان‌گونه که انتظار می‌رفت اپل قصد داشت تا قبل از پایان سال ۲۰۲۰ از یک محصول دیگر هم رونمایی کند. بعد از ماه‌ها منتشر شدن شایعه‌های مختلف، امروز بالاخره اپل از هدفون روگوشی خود با قابلیت حذف نویز محیط به نام «ایرپادز مکس» (AirPods Max) رونمایی کرد.

تصاویر منتشر شده از این هدفون نشان می‌دهند که با یک محصول با طراحی ظاهری پرمیوم از طرف اپل رو‌به‌رو هستیم. اپل همچنین قصد دارد که این هدفون خاص را با قیمت بالای ۵۴۹ دلار عرضه کند. کاربران می‌توانند که هم اکنون این هدفون جدید اپل را سفارش دهند و این هدفون یک هفته‌ی دیگر در ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر ماه) به بازار عرضه خواهد شد.

هدفون ایرپادز مکس در پنج رنگ خاکستری فضایی، نقره‌ای، آبی آسمانی، سبز و صورتی عرضه می‌شود. اپل در این هدفون از درایور‌های ۴۰ میلی‌متری استفاده کرده است. اپل در رابطه با قابلیت‌های صوتی این هدفون از عبارت «طراحی صوتی سفارشی» استفاده کرده است و می‌گوید که صدای ارائه شده توسط این هدفون غنی، دارای باس عمیق، دارای صدا‌های میانی دقیق و صدا‌های با فرکانس بالای گسترده و تمیز است تا کاربران بتوانند که در هنگام استفاده از این هدفون تمامی نت‌های موسیقی را بشنوند.

اپل همچنین از برخی قابلیت‌های خاص در ایرپادز مکس استفاده کرده است. از جمله این قابلیت‌ها می‌توانیم به EQ تطبیق‌پذیر، حالت استفاده همراه با شنیدن صدای محیط، صدای «فضایی» (Spatial) (که در واقع حالتی از پخش صدا است که با توجه به موقعیت قرارگیری سر کاربر و موقعیت قرارگیری آیفون یا آیپد در هنگام تماشای فیلم، کاربر صدای فیلم را به صورت سه بعدی و فراگیر می‌شنود) و قابلیت به اشتراک گذاری آهنگ اشاره کرد.

برخی از این قابلیت‌های گفته شده اولین‌بار است که در خانواده‌ی ایرپادز‌های اپل مورد استفاده قرار می‌گیرد. اپل در طراحی ظاهری ایرپادز مکس جدید از برخی المان‌های ظاهری محصولات دیگرش مانند دکمه‌ی چرخان اپل واچ به نام Digital Crown استفاده کرده است.

اپل می‌گوید که کاربران با استفاده از این دکمه‌ی چرخان می‌توانند که حجم صدای این هدفون را به صورت دقیق تنظیم کنند، آهنگ در حال پخش را متوقف کنند یا به پخش دوباره‌ی آهنگ بپردازند، آهنگ را تعویض نمایند، به تماس‌های تلفنی پاسخ دهند و در نهایت دستیار صوتی سیری را فعال کنند.

علاوه‌بر این دکمه چرخان، اپل از دکمه‌ی دیگری برای فعال کردن یا غیر فعال کردن قابلیت حذف نویز محیط در این هدفون استفاده کرده است.

اپل در رابطه با طراحی این هدفون می‌گوید:

«در قسمت قرار گرفته بر روی سر این هدفون از ماده‌ای دارای شکل بافتنی مانند و قابل تنفس استفاده شده است. طراحی این قسمت به این صورت باعث می‌شود که وزن این هدفون به صورت یکنواخت توزیع شود و فشار بر روی سر کاهش پیدا کند.»

«فریم‌های فلزی متصل شده به قسمت قرار گرفته بر روی سر این هدفون دارای جنس استیل هستند که می‌توانند همراه با مقاوت و راحتی بالا و به شکلی منعطف بر روی سر‌هایی با اندازه‌ها و شکل‌های مختلف استفاده شوند. همچنین این قسمت‌ها دارای حالت تلسکوپی هستند تا کاربران بتوانند از این هدفون به صورت مناسبی استفاده کنند.»

اپل می‌گوید که قسمت‌های گوشی این هدفون با استفاده از مکانیزیم جدید و انقلابی به قسمت قرار گرفته بر روی سر این هدفون متصل شده‌اند. استفاده از این مکانیزم جدید باعث شده است فشار گوشی‌های این هدفون به صورت یکنواخت در هنگام استفاده به ناحیه‌ی اطراف گوش‌های کاربر وارد شود. همچنین استفاده از این مکانیزیم باعث شده است تا گوشی‌های این هدفون آزادانه بچرخند تا این هدفون در زمان استفاده به شکل مناسبی بر روی سر کاربر قرار بگیرید.

البته باید بگوییم که در مقایسه با هدفون‌های دارای قابلیت حذف نویز محیط تولید شده توسط شرکت‌های دیگر هیچ کدام از این قابلیت‌های گفته شده انقلابی نیستند، اما استفاده از فوم‌های دارای حافظه برای قسمت گوشی‌های این هدفون می‌تواند برای استفاده‌ی راحت از این هدفون مناسب باشد.

همچنین می‌توان که این فوم‌های قرار گرفته در قسمت گوشی این هدفون را با استفاده از نیروی‌ مغناطیسی از این هدفون جدا کرد و گوشی‌های جدید را به این هدفون متصل کرد تا کاربران در زمان تعویض گوشی‌های این هدفون این کار را به‌راحتی انجام دهند.

ایرپادز مکس دارای عمر باتری ۲۰ ساعتی است و با استفاده از پورت لایتنیگ شارژ می‌شود. اگر که در زمان شارژ کردن این هدفون عجله دارید باید بگوییم که می‌توانید تنها با شارژ کردن این هدفون به مدت ۵ دقیقه به مدت ۹۰ دقیقه به بخش آهنگ با استفاده از این هدفون بپردازید.

همچنین در زمان برداشتن این هدفون از روی سر، این هدفون به صورت اتوماتیک پخش آهنگ را متوقف می‌کند و در زمان گذاشتن آن بر روی سر پخش آهنگ را دوباره از سر می‌گیرد.

اپل همچنین قاب هوشمندی را برای این هدفون‌ عرضه کرده است که در زمان قرار دادن ایرپادز مکس در آن این هدفون در حالت مصرف کم انرژی قرار می‌گیرد. متاسفانه باید بگوییم که به نظر نمی‌رسد اپل فعلا قصد داشته باشد تا قاب با قابلیت محافظت بیشتر از این هدفون را عرضه کند.

همانند دیگر شرکت‌های تولید کننده‌ی هدفون مانند بوز، سونی و دیگر شرکت‌ها، اپل در قابلیت حذف نویز صدای محیط این هدفون از ۶ میکروفون خارجی استفاده کرده است. علاوه‌بر این ۶ میکروفون خارجی، اپل در این هدفون از دو میکروفون در قسمت داخلی گوشی‌ها استفاده کرده است تا با گوش دادن به آهنگ فرایند حذف نویز محیط را به شکل بهتری انجام دهد.

اپل همچنین ادعا کرده است که استفاده از این هدفون برای برقراری تما‌س‌های تلفنی هم عالی است و حتی در محیط دارای وزش باد هم می‌توان به خوبی از این هدفون جهت برقراری تماس تلفنی استفاده کرد.

اپل با تولید این هدفون پرمیوم قصد دارد تا با شرکت‌هایی مانند بوز، سونی، سنهایزر، AKG، Bowers and Wilkins و دیگر تولیدکنندگان با سابقه‌ی هدفون‌ها به رقابت بپردازد. البته قیمت در نظر گرفته برای این هدفون توسط اپل از بسیاری از هدفون‌های تولید شده توسط این شرکت‌ها بالاتر است. البته باید بگوییم که اپل هم اکنون با عرضه و فروش ایرپادز و ایرپادز پرو تسلط کاملی را بر روی بازار هدفون‌های بدون سیم ایربادز دارد.

البته بزرگ‌ترین سوال این است که با توجه به قیمت بالای این هدفون آیا کیفیت صدای آن هم به همان مقدار عالی است؟ چون بسیاری از کاربران می‌توانند که با قیمت کمتر هدفون سونی ۱۰۰۰XM4 را تهیه کنند که از قابلیت LDAC پشتیبانی می‌کند که باعث می‌شود در زمان استفاده از این هدفون به صورت بدون سیم کیفیت آهنگ‌ها بسیار نزدیک به کیفیت پخش در هنگام استفاده از CD باشد. آیفون‌ها دارای همچنین قابلیتی نیستند و اپ Apple Music هم تنها فایل‌های موسیقی را به صورت AAC ارائه می‌دهد.

البته اپل از ساخت آیفون و این هدفون‌ها توسط خودش حداکثر استفاده را می‌کند و از قابلیت‌هایی مانند قابلیت متصل شدن به دستگاه‌های مختلف و تعویض میان آن‌ها به صورت خودکار به عنوان برگ برنده‌ی خود استفاده می‌کند.

علاوه‌بر این، اپل در ایرپادز مکس و ایرپادز پرو از قابلیت صدای فضایی استفاده کرده است که باعث می‌شود کاربران در زمان تماشای فیلم با استفاده از آیفون یا آیپد صدا را به صورت فراگیر بشنوند.

در کنار ایرپادز‌ها، برند بیتس اپل هم سال‌هاست که به فروش هدفون‌ها مشغول است. به عنوان نمونه هر دو مدل Solo Pro و استودیو ۳ از برند بیتس از قابلیت حذف نویز محیط برخوردارند. با وجود اینکه اپل به صورت مخصوص تنها به مشتریانی که از اکوسیستم اپل استفاده می‌کنند خدمات می‌دهد. اما به نظر می‌رسد که برند بیتس می‌خواهد تا کاربران اندروید هم بتوانند از آن استفاده کنند. به عنوان نمونه بیتس در ایربادز بیتس Flex از پورت USB-C به جای لایتنیگ برای شارژ شدن این ایربادز استفاده کرده است.

به طور معمول در اوایل ماه دسامبر (اواسط آذر ماه) که در حال گذراندن آخرین روز‌های سال میلادی هستیم اپل از محصولات جدیدی رونمایی نمی‌کند. در هفته‌ی گذشته بود که سایت MacRumors ادعا کرد اپل در رابطه با تغییراتی در AppleCare به سرویس دهندگان رسمی خودش اطلاع رسانی کرده است و با توجه به این موضوع حدس و گمان‌های مختلفی در رابطه با رونمایی از محصول جدید مطرح شد. همچنین امروز خبری‌های مبنی بر رونمایی از ایرپادز مکس مطرح شدند که در نهایت به حقیقت پیوستند.

