نخستین تصاویر رندر گلکسی A52 5G منتشر شد

ساعاتی قبل یکی از افشاگران مشهور نخستین تصاویر رندر گوشی گلکسی A52 5G را منتشر کرد که جزئیات طراحی این گوشی را به خوبی نشان می‌دهند.

گلکسی A51 یکی موفق‌ترین گوشی‌های سامسونگ در سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود و بنابراین گلکسی A52 5G اهمیت بسیار زیادی برای این شرکت دارد. به نوعی می‌توان گفت که A52 5G نشان‌دهنده‌ی رویکرد سامسونگ در قبال گوشی‌های میان‌رده‌ی جدید خود در سال ۲۰۲۱ است و به همین خاطر باید بین قیمت و ویژگی‌های مختلف یک تعادل خیلی خوب ایجاد کند.

طبق این تصاویر رندر و البته اطلاعات منتشر شده، این گوشی از فریم فلزی و پنل پشتی ساخته شده با ترکیب شیشه و پلاستیک بهره می‌برد. برخلاف نسل قبلی، این پنل پشتی بخشی از لبه‌های سمت راست و چپ را نمی‌پوشاند و فقط شاهد خمیدگی بسیار اندک این پنل در لبه‌های بدنه هستیم.





در ماژول مستطیل شکل دوربین این گوشی ۴ دوربین و یک فلش LED تعبیه شده و اندازه‌ی این گوشی ۱۵۹.۹ در ۷۵.۱ میلی‌متر است. همچنین بدون در نظر گرفتن ماژول دوربین، ضخامت این گوشی به ۸.۴ میلی‌متر می‌رسد که اگر آن در نظر بگیریم، با ضخامت کلی حدودا ۱۰ میلی‌متری مواجه می‌شویم.

از دیگر ویژگی‌های مربوط به طراحی این گوشی می‌توانیم به وجود دکمه‌های فیزیکی در سمت راست، جک هدفون در لبه‌ی پایینی و حفره‌دار بودن نمایشگر اشاره کنیم. گفته می‌شود اندازه‌ی این نمایشگر ۶.۵ اینچ است و مانند نسل قبلی از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر بهره می‌برد.

منبع: Sam Mobile

