همانطور که احتمالا می‌دانید، مدتی قبل هواوی بخش آنر را به فروش رساند. آنر که طی چند سال گذشته چندین گوشی عالی را روانه‌ی بازار کرده، یکی از برندهای زیرمجموعه‌ی هواوی بود که حالا به طور کامل مستقل شده است. اما این جدایی دقیقا چه عواقبی برای آنر دارد؟ آیا گوشی‌های جدید این شرکت می‌توانند از سرویس‌های گوگل بهره ببرند؟ آیا گوشی‌های فعلی آنر هم از این ویژگی بهره‌مند خواهند شد؟ در حال حاضر هیچ پاسخ واضحی برای این سوالات وجود ندارد اما می‌توانیم احتمالاتی را مطرح کنیم.

خریدار کسب‌وکار آنر شرکت Shenzhen Zhixin New Information Technology است که در حقیقت یک کنسرسیوم محسوب می‌شود و نزدیک ۳۰ شرکت که تعدادی از آن‌های شرکت‌های دولتی محسوب می‌شوند، در این کنسرسیوم تازه تاسیس سرمایه‌گذاری کرده‌اند. هنوز مبلغ این معامله رسما اعلام نشده اما طبق گزارش‌ها، هواوی در ازای فروش آنر حدود ۱۵ میلیارد دلار دریافت کرده است.

با توجه به اینکه هواوی دیگر هیچ نقشی در آینده‌ی محصولات آنر ندارد، به نظر می‌رسد آنر دیگر مشمول تحریم‌های آمریکا نیست و بدون محدودیت می‌تواند به ساخت گوشی‌های مختلف ادامه دهد. این محدودیت‌ها دردسرهای زیادی برای هواوی ایجاد کرده‌اند که یکی از این مشکلات، دسترسی نداشتن گوشی‌های این شرکت به سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل است. این یک مشکل بسیار مهم محسوب می‌شود زیرا میلیون‌ها کاربر گوشی‌های اندرویدی برای انجام کارهای مختلف به این سرویس‌ها و اپلیکیشن‌ها نیاز دارند.

آنر و تحریم‌های آمریکا

در رابطه با خارج شدن آنر از تحریم‌های آمریکا، احتمالا این موضوع به میزان جدایی آن از هواوی بستگی دارد. زیرا اگرچه هواوی دیگر صاحب آنر نیست، اما تاکنون تمام گوشی‌های این برند را طراحی و تولید کرده است. آن‌ها توسط همان طراحان گوشی‌های سری P و میت هواوی طراحی شده‌اند و از کارخانه‌های هواوی به بازار راه پیدا کرده‌اند.

اما اگر رابطه‌ی تجاری اندکی بین آنر و هواوی وجود داشته باشد، به احتمال زیاد دولت آمریکا با حذف تحریم‌های علیه آنر مخالفت خواهد کرد. به همین خاطر ارائه‌ی سرویس‌های گوگل برای گوشی‌های فعلی آنر بسیار بعید به نظر می‌رسد زیرا تمام گوشی‌ها توسط هواوی طراحی و تولید شده‌اند.

اگر آنر می‌خواهد گوشی‌های خود را در بازار کشورهای غربی به فروش برساند باید تمام کارهایی که قبلا هواوی انجام می‌داد، حالا به تنهایی انجام دهد. با توجه به اینکه مقر آنر در شنژن-مرکز جهانی تولید گوشی‌های هوشمند-قرار دارد و تمام کارکنان آنر همچنان حضور دارند، این شرکت برای این مرحله‌ی گذار با چالش‌های کمتری نسبت به یک استارت‌آپ تازه‌نفس مواجه می‌شود. اما در هر صورت همچنان چالش بزرگی محسوب می‌شود که به‌خصوص برای پشتیبانی در کشورهای مختلف و ارائه‌ی خدمات پس از فروش، این چالش بیشتر بروز پیدا می‌کند.

هویت جدید آنر‌

اما سوال اساسی این است که آنر بدون هواوی دقیقا هویتی دارد. گوشی‌های آنر با بهره‌گیری از بسیاری از ویژگی‌های گوشی‌های هواوی به موفقیت رسیدند. اما بدون تراشه‌های کایرین و تخصص هواوی، آنر اساسا در موقعیت شرکت‌هایی مانند ریلمی و وان‌پلاس قرار می‌گیرد. اگرچه آنر برای بسیاری از کاربران برند شناخته شده‌ای است، اما حالا باید از همان قطعاتی استفاده کند که چندین شرکت دیگر از آن‌ها بهره می‌برند و از نظر برخی جنبه‌ها، آنر حالا باید کار خود را از صفر آغاز کند.

حالا فرض می‌کنیم آنر‌ تمام این کارها را به خوبی انجام می‌دهد و مثلا برای تولید گوشی‌های خود با شرکتی مانند فاکس‌کان به توافق می‌رسد. در نهایت آنر‌ بدون مشکل تحریم‌های آمریکا می‌تواند گوشی‌های دارای سرویس‌های گوگل را در بازار غرب به فروش برساند.

یک احتمال دیگر هم این است که آنر‌‌ همچنان تا حدی ارتباط خود را با هواوی حفظ می‌کند و گوشی‌های خود را با رابط کاربری فعلی و سرویس‌های موبایل هواوی به دست مشتریان می‌رساند. احتمال وقوع چنین سناریویی بسیار پایین است و مثلا می‌توانیم به سخنرانی اخیر بنیان‌گذار هواوی اشاره کنیم که نشان می‌دهد آنر‌‌ به طور کامل از هواوی جدا شده است.

به غیر از بحث نرم‌افزار، آنر‌ بعد از جدایی از هواوی حالا می‌تواند با خیال راحت از بین تراشه‌های متنوع دست به انتخاب بزند. هواوی به دلیل تحریم‌های آمریکا دیگر نمی‌تواند برای تولید تراشه‌های کایرین با شرکت تایوانی TSMC همکاری داشته باشد. مدتی قبل اعلام شد که مجوز فروش تراشه‌های ۴G کوالکام به هواوی صادر شده که این یعنی عملا هواوی فقط می‌تواند به تراشه‌های ضعیف یا قدیمی کوالکام دسترسی پیدا کند.

با وجود اینکه به زودی ریاست جمهوری بایدن آغاز می‌شود، اما شواهد و قرائن نشان می‌دهند که در آینده‌ی نزدیک تغییری در تحریم‌های هواوی ایجاد نمی‌شود. اما اگر آنر‌ بتواند به دولت آمریکا ثابت کند که هیچ ارتباطی با هواوی ندارد، خیلی زود مانند شرکت‌های دیگر می‌تواند از انواع و اقسام فناوری‌های آمریکایی مانند تراشه‌های کوالکام و سرویس‌های نرم‌افزاری گوگل بهره ببرد.

در هر صورت باید ببینیم آنر‌ چه زمانی می‌تواند از دست تحریم‌های آمریکا خلاص شود و بعد از این رهایی، برای گوشی‌های خود چه رویکردی را اتخاذ می‌کند. شما چه فکر می‌کنید؟ آیا آنر‌ بدون حمایت هواوی می‌تواند به مهره‌ای مهم در بازار موبایل تبدیل شود؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

آیا ریاست جمهوری بایدن به معنای پایان مشکلات هواوی است؟

