ساعاتی پیش افشاگر معروف، مکس وینبچ در صفحه‌ی رسمی خود در توییتر تیزر رسمی گوشی‌های سری گلکسی S21 سامسونگ را با کاربران به اشتراک گذاشت.

با توجه به خبرها و شایعات اخیر، احتمالا در تاریخ ۱۴ ژانویه (۲۵ دی) شاهد رونمایی از گوشی‌های سری گلکسی S21 خواهیم بود. محصولاتی که تا به این لحظه خبرهای بسیار زیادی پیرامون آن‌ها منتشر شده. اخیرا هم شاهد انتشار تصاویر واقعی آن‌ها بودیم که ثابت می‌کند نماینده‌های سامسونگ واقعا قرار است زودتر از سال‌های گذشته راهی بازار شوند.

اما ساعاتی پیش مکس وینبچ که یکی از افشاگران بسیار معروف و معتبر حوزه‌ی فناوری است، تیزر رسمی این گوشی‌ها را در صفحه‌ی رسمی خود در توییتر منتشر کرد که به لطف آن توانستیم بار دیگر طراحی پرچم‌دارهای سامسونگ را از زوایای مختلف مشاهده کنیم.

در این تیزر، گلکسی S21 و S21 پلاس را شاهد هستیم که در رنگ‌بندی زیبای بنفش به نمایش در می‌آیند. اینطور که به نظر می‌رسد، بعد از طراحی چند رنگه‌ی گلکسی نوت ۱۰ و برنزی گلکسی نوت ۲۰، رنگ بنفش آن چیزی است که باعث تمایز نماینده‌های کره‌ای بین سایر گوشی‌ها می‌شود. البته این رنگ بنفش که با نام Phantom Violet شناخته می‌شود، یکپارچه نیست و ماژول دوربین و فریم گوشی ظاهرا به رنگ برنزی مزین می‌شوند. همچنین به نظر می‌رسد پنل پشتی مدل استاندارد از جنس پلاستیک و برای مدل پلاس از جنس شیشه باشد.

سری گلکسی S21 به احتمال فراوان بدون شارژر درون جعبه راهی بازار می‌شوند

روی پنل پشتی این دو گوشی مطابق تمام آنچه که پیشتر منتشر شده بود، شاهد یک ماژول دوربین متفاوت و البته زیبا هستیم که با فریم کنار و بالای گوشی، شکل یکپارچه‌ای را تشکیل داده. در ماژول دوربین دو مدل استاندارد و پلاس اما سه دوربین تعبیه خواهد شد که گفته می‌شود تفاوت زیادی با دوربین‌های بکار رفته در سری گلکسی S20 نخواهند داشت. البته بهبود پردازش نرم‌افزاری تصویر به لطف پردازنده‌ی جدید بسیار محتمل است.

روی نمایشگر اما باز هم شاهد همان دوربین سلفی تعبیه شده درون یک حفره در مرکز گوشی هستیم. لازم به ذکر است این دو گوشی به ترتیب با نمایشگرهای ۶.۲ و ۶.۷ اینچی با لبه‌های تخت راهی بازار خواهند شد؛ موضوعی که تقریبا تمام خبرهای اخیر روی آن اتفاق نظر داشتند.

مشخصات دوربین گلکسی S21 اولترا فاش شد

گلکسی S21 اولترا هم دقیقا همان محصولی است که در تصویرها و ویدیو‌های اخیر مشاهده کرده بودیم. محصولی با چهار دوربین روی پنل پشتی و به احتمال زیاد یک سنسور فوکوس خودکار لیزری که در گلکسی نوت ۲۰ اولترا نیز شاهد حضور آن بودیم. مجموعه دوربین‌های غول ۶.۹ اینچی سامسونگ را یک سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی اصلی، ۱۰ مگاپیکسلی تله‌فوتو با قابلیت بزرگ‌نمایی ۳ برابری، ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض و ۱۰ مگاپیکسلی پریسکوپی با بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری تشکیل خواهند داد.

اگرچه به خاطر استفاده از سنسور بزرگ ۱۰۸ مگاپیکسلی، ضخامت آن بخش از گوشی بیشتر از بدنه شده اما باز هم سامسونگ این محصول را به گونه‌ای طراحی کرده که قسمت بالا و کناری ماژول با فریم گوشی یکپارچه شود. اینطور که گفته می‌شود، جنس پنل پشتی این محصول از شیشه و فریم آن نیز از فولاد ضد زنگ خواهد بود. همچنین نمایشگر این گوشی برخلاف دو مدل استاندارد و پلاس، خمیده است.

طبق آخرین خبرها، سامسونگ در تاریخ ۱۴ ژانویه‌ی ۲۰۲۱ (۲۵ دی ماه ۱۳۹۹) از پرچم‌داران سری گلکسی S21 خود به همراه گلکسی بادز پرو رونمایی خواهد کرد. قیمتی هم که برای این گوشی‌ها در نظر گرفته شده به ترتیب ۸۴۹، ۱۰۴۹ و ۱۲۴۹ برای مدل‌های پایه خواهد بود.

گوشی‌های سری گلکسی S21 را در این رندرهای زیبا و جذاب تماشا کنید

