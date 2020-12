با توجه به جدیدترین اخبار منتشر شده پیرامون گوشی‌های خانواده‌ی وان‌پلاس ۹، ظاهرا شرکت چینی قصد دارد همانند سری قبل، تنها وان‌پلاس ۹ پرو را با استاندارد ضد آب راهی بازار کند.

وان‌پلاس معمولا گوشی‌های خود را بدون استاندارد ضد آب راهی بازار می‌کرد. البته در تست‌های مقاومت در برابر آب، گوشی‌های این شرکت عملکرد ناامید کننده‌ای نداشتند اما وان‌پلاس هیچگاه در توضیحات مربوط به پرچم‌دارهای خود ادعایی مبنی بر ضد آب بودن آن‌ها مطرح نکرد.

اما با معرفی سری وان‌پلاس ۸، سیاست شرکت تغییر کرد. هرچند باز هم تنها مدل پرو توانایی مقاومت در برابر نفوذ آب را داشت و وان‌پلاس ۸ هم جز در کشور آمریکا، در هیچ منطقه‌ی دیگری با این استاندارد راهی بازار نشد. حالا به نظر می‌رسد سیاست مشابهی برای پرچم‌داران سری ۹ در نظر گرفته شده و تنها وان‌پلاس ۹ پرو از استاندارد IP68 بهره خواهد برد. بدین ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد مدل استاندارد هم ظاهرا تنها در کشور آمریکا با این استاندارد راهی بازار شود.

در رابطه با گوشی‌های سری وان‌پلاس ۹ خبرهای زیادی منتشر شده که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به رونمایی از محصولی تحت عنوان وان‌پلاس ۹E در کنار پرچم‌دارهای جدید اشاره کرد. گوشی هوشمندی که به نظر می‌رسد یک میان‌رده باشد اما متاسفانه فعلا جزئیات زیادی در رابطه با آن در اختیار نداریم. جز اینکه به نظر می‌رسد این گوشی نیز بدون بهره‌مندی از استاندارد ضد آب رونمایی شود.

همچنین در روزهای اخیر، خبرهایی منتشر شده بود مبنی براینکه شرکت چینی قصد دارد پرچم‌دارهای خود را با پردازند‌ه‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ راهی بازار کند. موضوعی که کاملا مورد انتظار بود چون این پردازنده‌ی قدرتمند قرار است قلب تپنده‌ی پرچم‌دارهای اندرویدی سال ۲۰۲۱ را تشکیل دهد.

اینکه وان‌پلاس قصد دارد دقیقا در چه تاریخی از گوشی‌های جدید خود رونمایی کند مشخص نیست. اما اگر بخواهیم طبق برنامه‌ریزی قبلی این شرکت پیش برویم، باید انتظار داشته باشیم پرچم‌دارهای جدید در بازه‌ی زمانی آوریل یا مه سال ۲۰۲۱ (۱۲ فروردین – ۱۰ خرداد ۱۴۰۰) رونمایی و راهی بازار شوند.

