طبق اعلام یکی از افشاگران مشهور که با نام کاربری Ice Universe در توییتر حضور دارد، گوشی‌های سری گلکسی S21 با حسگر اثر انگشت جدیدی راهی بازار می‌شوند. سامسونگ ابتدا با گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ به بهره‌گیری از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر روی آورد و همان حسگر راهی گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰ شد. اما حالا گفته می‌شود این حسگر جدید علاوه بر اینکه بسیار بزرگ‌تر است، از سرعت بالاتری هم بهره می‌برد.

به گفته‌ی این افشاگر، این حسگر اثر انگشت موجود در زیر نمایشگر اولد گوشی‌های گلکسی S21 یک مربع ۸ در ۸ میلی‌متر محسوب می‌شود که یعنی با مساحت ۶۴ میلی‌متر مربع سروکار داریم. این در حالی است که نسل‌های قبلی پرچم‌داران سامسونگ مجهز به حسگر با اندازه‌ی ۴ در ۹ میلی‌متری هستند که یعنی مساحت آن ۳۶ میلی‌متر مربع است. به زبان ساده، اندازه‌ی حسگر اثر انگشت پرچم‌داران جدید سامسونگ ۷۷ درصد بزرگ‌تر از نسل قبلی به حساب می‌آید.

حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر پرچم‌داران سامسونگ با اعتراضات زیادی مواجه شده که به‌عنوان مثال می‌توانیم به انتقادهای مربوط به سرعت پایین این حسگرها اشاره کنیم. حالا به گفته‌ی این افشاگر، این حسگر جدید زمان فرایند تشخیص اثر انگشت را نصف کرده و این یعنی کاربران برای آنلاک کردن گوشی دیگر لازم نیست انگشت خود را برای مدت نسبتا طولانی بر روی نمایشگر نگه دارند.

