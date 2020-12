رندر جدیدی از گوشی شیائومی با نمایشگر رول شونده منتشر شد

با توجه به جدیدترین خبرهای منتشر شده پیرامون شیائومی، ظاهرا شرکت چینی قصد دارد در آینده از یک گوشی با نمایشگر رول شونده رونمایی کند.

در سال ۲۰۲۰، تعداد زیادی گوشی با ظاهر عجیب راهی بازار شدند که در صدر همه‌ی آن‌ها، گوشی‌های تاشوی سامسونگ قرار داشتند. به نظر می‌رسد این محصولات قرار است از این پس جای گوشی‌های معمولی را در زندگی کاربران پر کنند اما ظاهرا در کنار آن‌ها، گوشی‌هایی با نمایشگر رول شونده هم راهی بازار خواهند شد.

در حال حاضر هیچ شرکتی رسما از گوشی با نمایشگر رول شونده رونمایی نکرد. اما شرکت‌هایی نظیر TCL و اوپو دمویی از محصولات خود را با این قابلیت رونمایی کردند. شنیده می‌شود ال‌جی نیز در سال ۲۰۲۱ از اولین گوشی خود با نمایشگر رول شونده‌ رونمایی می‌کند. اما با توجه به خبری که امروز منتشر شد، ظاهرا شیائومی نیز قرار است به جمع این شرکت‌ها بپیوندد.

سال گذشته، پتنتی از یک گوشی شیائومی در سازمان ثبت پتنت ایالات متحده‌ی آمریکا به ثبت رسید که برنامه‌های این شرکت برای تولید محصولی با نمایشگر رول شونده را به تصویر می‌کشید. در آن زمان شاید به این موضوع فکر می‌کردیم که این پتنت نیز مانند بسیاری از پتنت‌های دیگر، هیچگاه رسما راهی بازار نمی‌شود. اما در سال ۲۰۲۰، به این نتیجه رسیدیم که حتی به همین زودی‌ها نیز می‌شود انتظار چنین محصولاتی را داشت.

اما یکی از کاربران با نام جرمین اسمیت، طرح مفهومی این محصول را با توجه به توضیحات پتنت آن طراحی کرد و در نتیجه‌ی آن نیز گوشی بسیار زیبایی را شاهد بودیم. همانطور که می‌دانید، پتنت‌ها هیچوقت شکل واقعی یک محصول را به نمایش نمی‌گذارند بلکه تنها در رابطه با جزئیات آن توضیحاتی ارائه می‌دهند. ولی با توجه به همین توضیحات می‌شود به یک طراحی نسبتا نزدیک به شکل نهایی دست پیدا کرد.

همانطور که مشاهده می‌کنید، این محصول از لحاظ چینش دوربین، شباهت زیادی با می میکس آلفا، گوشی تمام صفحه‌ی شیائومی دارد. اگرچه به نظر می‌رسد سال آینده بیشتر شاهد گوشی‌هایی با ظاهر و قابلیت این‌چنینی خواهیم بود، اما با این حال باز هم باید این خبرها را در حد یک شایعه بدانیم و منتظر بمانیم تا ببینیم چه خبرهای رسمی یا موثقی در رابطه با آن‌ها منتشر می‌شود.

منبع: GSMArena

