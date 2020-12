مشخصات فنی گوشی سامسونگ گلکسی A52 5G لو رفت

سامسونگ قرار است به‌‌زودی از گوشی میان‌رده‌ی خود با نام گلکسی A52 5G رونمایی کند. نماینده‌ی جذاب و مقرون به صرفه‌ای که تاکنون خبرهای زیادی پیرامون آن منتشر شده. بنابراین تصمیم گرفتیم با توجه به خبرها و شایعات اخیر، نگاهی داشته باشیم به مشخصات فنی گلکسی A52 5G.

گلکسی A52 5G را باید جانشین A42 5G دانست. محصولی که با قیمت مناسب و قابلیت‌های خوبی راهی بازار شد تا کاربران بتوانند به یکی از ارزان‌ترین گوشی‌های مجهز به اینترنت ۵G دسترسی داشته باشند. محبوبیت بالای میان‌رده‌های ۵G سامسونگ اما باعث شد غول کره‌ای به تولید محصولات بیشتری ادامه دهد تا بدین ترتیب بتواند بخش میان‌رده‌ی بازار را بیش از پیش در اختیار داشته باشد.

گلکسی A52 5G یکی از همین میان‌رده‌هاست که احتمالا به‌زودی راهی بازار می‌شود. محصولی که با توجه به خبرها و شایعات اخیر، باید در ماه دسامبر (همین ماه) رونمایی شود. هرچند این تاریخ ممکن است در نهایت تغییر کند. اما از آن جایی که در رابطه با این گوشی خبرهای زیادی منتشر شده، تصمیم گرفتیم یک جمع‌بندی از مشخصات فنی گلکسی A52 5G داشته باشیم تا ببینیم نماینده‌ی جدید سامسونگ قرار است با چه قابلیت‌ها و امکاناتی راهی بازار شود.

طراحی و نمایشگر

زبان طراحی گلکسی A52 5G کاملا مشابه دیگر میان‌رده‌های هم‌رده از سامسونگ است. یعنی تعبیه‌ی دوربین سلفی درون حفره‌ای در مرکز نمایشگر، ماژول مستطیل شکل بزرگ در سمت چپ پنل پشتی و بدنه‌ای از جنس گلاستیک (ترکیب شیشه و پلاستیک) با بازتاب بسیار زیبا. البته برخلاف بسیاری از میان‌رده‌های دیگر سامسونگ، ظاهرا این گوشی نیز مانند A51 5G از فریم‌هایی از جنس آلومینیوم بهره می‌برد و نه پلاستیک.

ابعاد این گوشی ۱۵۹.۹ × ۷۵.۱ × ۸.۴ میلی‌متر خواهد بود که پیش‌تر هم به این موضوع اشاره کرده بودیم و وزن آن نیز به ۱۸۷ گرم می‌رسد؛ یعنی درست مانند A51 5G که با اندازه‌ی نمایشگر مشابه، از همین مقدار وزن برخوردار بود. البته نماینده‌ی قبلی سامسونگ کمی ضخیم‌تر ولی با عرض کمتر به نسبت نسخه‌ی جدید طراحی شده بود.

گلکسی A52 5G به احتمال بسیار فراوان با نمایشگری ۶.۵ اینچی با وضوح ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل راهی بازار خواهد شد. یعنی کاملا مشابه گلکسی A51 5G و البته یک درجه بالاتر از کیفیت نمایشگر A42 5G که از وضوح +HD بهره می‌برد. نمایشگر میان‌رده‌ی جدید سامسونگ اما احتمالا ۸۴.۹ درصد پنل جلویی آن را تشکیل خواهد داد و تراکم پیکسلی در آن به عدد بسیار عالی ۴۰۵ خواهد رسید.

نرم‌افزار و سخت‌افزار

سامسونگ عرضه‌ی اندروید ۱۱ را برای گوشی‌های پرچم‌دار خود آغاز کرد. بدین ترتیب باید امیدوار باشیم از این پس هر گوشی از این شرکت که رونمایی می‌شود نیز از اندروید ۱۱ بهره ببرد. بنابراین یکی از حدس‌هایی که می‌توانیم در این رابطه داشته باشیم، تجهیز نماینده‌ی جدید به جدیدترین نسخه از سیستم‌عامل اندروید و رابط کاربری One UI 3.0 است.

در بخش سخت‌افزار اما یک سری شک و شبهه وجود دارد. سامسونگ گلکسی A51 5G را با اگزینوس ۹۸۰ راهی بازار کرد. پردازنده‌ای بسیار قدرتمند که باعث شد قیمت این محصول نیز بیشتر از یک گوشی با قابلیت‌هایی در حد یک گوشی میان‌رده باشد. گلکسی A42 5G اما با اسنپدراگون ۷۵۰G راهی بازار شد. پردازنده‌ای که شاید از مدل اگزینوس قوی‌تر نباشد اما حداقل باعث شد شاهد یکی از ارزان‌ترین گوشی‌های میان‌رده‌ی بازار مجهز به اینترنت ۵G باشیم.

طبق خبرهای اخیر، شنیده بودیم سامسونگ گلکس A52 5G را با قیمتی کمتر از قیمت A51 5G راهی بازار می‌کند. از طرفی در بخش دوربین، نمایشگر و نرم‌افزار، این محصول ظاهرا برتری محسوسی به A42 5G خواهد داشت. این یعنی منطقی است اگر شاهد استفاده از همان اسنپدراگون ۷۵۰G در این محصول باشیم. بدین ترتیب هم قیمت این گوشی در محدوده‌ی معقولی باقی می‌ماند و هم پیشرفت نسبتا خوبی به نسبت A42 5G خواهد داشت. هرچند این مسأله باعث می‌شود نماینده‌ی جدید به نسبت مدل نسل قبل خود (A51 5G) کمی ضعیف‌تر باشد.

برخلاف A42 5G که در سه ترکیب حافظه ۴/۱۲۸، ۶/۱۲۸ و ۸/۱۲۸ گیگابایت راهی بازار شده بود، نماینده‌ی جدید تنها در دو مدل با ترکیب ۶/۱۲۸ و ۸/۱۲۸ عرضه می‌شود. فناوری حافظه‌ی داخلی نیز بدون تغییر به نسبت قبل، همان UFS 2.1 خواهد بود. این گوشی از دو سیم‌کارت پشتیبانی می‌کند اما در صورت اضافه کردن کارت حافظه‌ی جانبی، یک اسلات اشغال می‌شود.

دوربین

در رابطه با دوربین A52 5G خبرهای ضد و نقیضی منتشر شده بود. برخی‌ از منابع خبری معتقد بودند این گوشی با دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی راهی بازار می‌شود. برخی دیگر، از جمله منبع خبر اخیر، بر این باورند که سامسونگ برای میان‌رده‌های جدید سری ۵۰ خود همچنان از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی استفاده خواهد کرد.

بنابراین گوشی جدید مانند A51 و A51 5G و حتی A42 5G، از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی بهره خواهد برد. از طرفی دوربین فوق عریض از ۸ در A42 5G به ۱۲ مگاپیکسل افزایش پیدا می‌کند. دو دوربین ماکرو و سنجش عمق نیز همچنان ۵ مگاپیکسلی خواهند بود. البته دوربین سلفی این گوشی با یک پیشرفت محسوس، از ۲۰ مگاپیکسل در A42 5G به ۳۲ مگاپیکسل ارتقا خواهد یافت. بنابراین به نظر می‌رسد سامسونگ تمایل دارد همان ترکیب دوربین در A51 5G را بدون تغییری محسوس در A52 5G نیز بکار ببرد.

باتری و شارژر

هنوز در رابطه با مشخصات باتری و شارژر این گوشی اطلاعات زیادی منتشر نشده. اما بعید به نظر می‌رسد سامسونگ این محصول را با باتری بیشتر از ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت راهی بازار کند. A51 5G با باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر ۱۵ واتی عرضه شده بود. A42 5G اما از یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با باتری مشابه بهره می‌برد. بنابراین چون گوشی جدید از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۵۰G بهره می‌برد و اندازه‌ی نمایشگر آن نیز ۰.۱ اینچ کوچک‌تر از A42 5G است، به نظر می‌رسد سامسونگ از همان منبع تغذیه‌ی ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر ۱۵ واتی برای آن استفاده کند.

متاسفانه تا به این لحظه اطلاعاتی راجع به قیمت و تاریخ رونمایی یا عرضه‌ی گلکسی A52 5G منتشر نشده. بنابراین باید منتظر ماند و دید در آینده چه خبرهای بیشتری پیرامون این گوشی می‌شونیم. لازم به ذکر است اطلاعات یاد شده پیرامون مشخصات فنی گلکسی A52 5G صرفا بر اساس خبرها و شایعات گرد‌آوری شده بنابراین بهتر است آن‌ها را در حد یک شایعه‌ی محتمل در نظر بگیرید.

نام گوشی گلکسی A52 5G ابعاد، جنس بدنه و و زن گوشی ۱۵۹.۹ × ۷۵.۱ × ۸.۴ میلی‌متر – پنل پشتی از جنس پلاستیک با فریم آلومینیومی – ۱۸۷ گرم مشخصات نمایشگر ۶.۵ اینچی با وضوح +FHD و تراکم پیکسلی ۴۰۵ پیکسل بر هر اینچ سیستم‌عامل و رابط کاربری اندروید ۱۱ – One UI 3.0 سخت‌افزار اسنپدراگون ۷۵۰G – به همراه ۶/۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی دوربین چهارگانه – دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.0 – دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 و زاویه‌ی ۱۲۳ درجه – دو دوربین ۵ مگاپیکسلی ماکرو و سنجش عمق با گشودگی دیافراگم f/2.4 و f/2.2 دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 باتری و شارژر نامشخص تاریخ رونمایی/عرضه و قیمت نامشخص قیمت نامشخص

