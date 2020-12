از سال ۲۰۰۹ و از زمان آغاز به کار پروژه‌ی Experiment گوگل، اپلیکشن‌های زیادی برای کروم و اندروید طراحی شد که یکی از جدیدترین و البته جذاب‌ترین آن‌ها، Look to Speak نام دارد. اپلیکیشنی که به کاربران این امکان را می‌دهد تا با حرکات چشم، گوشی خود را کنترل کنند.

در حال حاضر بسیاری از افراد وجود دارند که بنا به دلایلی از مشکلات حرکتی و یا ناتوانی در گفتار رنج می‌برند. گوگل برای این دسته از کاربران اپلیکیشنی را تحت عنوان Look to Speak طراحی کرده تا بتوانند با حرکت دادن چشم خود با گوشی کار کنند. این اپلیکیشن با استفاده از دوربین سلفی گوشی، حرکات چشم را تشخیص داده و متناسب با آنچه که در تنظیمات برنامه وجود دارد، فرامین مربوطه را صادر می‌کند.

در این اپلیکیشن انواع زیادی از گفتار وجود دارد که کاربر می‌تواند آن‌ها را مطابق سلیقه‌ی خود ویرایش یا شخصی‌سازی کند. برای کارکرد درست آن نیز ابتدا باید گوشی را کمی پایین‌تر از سطح چشمان خود قرار داده تا حساسیت ردیاب حرکت چشم تنظیم شود. برای تنظیم درست این برنامه یک راهنما به زبان انگلیسی وجود دارد که شما عزیزان می‌توانید در زیر آن را دانلود کرده و در صورت تمایل به تجربه‌ی اپلیکیشن Look to Speak از آن بهره ببرید.

لینک دانلود راهنمای استفاده از اپلیکیشن Look to Speak به زبان انگلیسی

مسلما این اپلیکیشن هنوز مسیر درازی پیش رو دارد و در واقع باید آن را سرآغاز یک پیشرفت بزرگ در زمینه‌ی کمک به افرادی با مشکلات جسمی دانست. همچنین باید به این نکته هم اشاره کنیم که شرکت‌های دیگری هم پیش از این از فناوری‌های مشابه خود رونمایی کرده بودند. مثلا ال‌جی در سال ۲۰۱۹ و در جریان رویداد MWC از قابلیت ژست هوایی خود رونمایی کرد و بعد‌ها شاهد استفاده از آن تحت عنوان Air Motion در گوشی G8 ThinQ بودیم. به کمک این قابلیت کاربر می‌توانست با حرکات دست خود گوشی را کنترل کند اما کنترل با حرکات چشم یک پیشرفت بسیار خوب به حساب می‌آید.

این اپلیکیشن هم اکنون برای گوشی‌هایی با اندروید ۹ و بالاتر و همچنین اندروید وان در دسترس قرار دارد. شما عزیزان می‌توانید با کلیک روی لینک زیر، اپلیکیشن مورد نظر را از طریق پلی‌استور دانلود کنید.

دانلود Look to Speak از فروشگاه گوگل

منبع: PhoneArena

