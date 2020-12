همانطور که احتمالا می‌دانید، مدتی قبل هواوی فروش آنر به یک کنسرسیوم مستقر در شنژن را رسما تایید کرد. با توجه به اینکه آنر دیگر زیرمجموعه‌ی هواوی محسوب نمی‌شود و به‌زودی از تحریم‌های آمریکا هم خارج خواهد شد، خیلی زود شایعاتی مبنی بر استفاده از تراشه‌های کوالکام از جمله‌ی تراشه‌ی پرچم‌دار اسنپدراگون ۸۸۸ منتشر شد. حالا طبق یک گزارش جدید، کوالکام و آنر مشغول مذاکره برای ارائه‌ی تراشه‌های اسنپدراگون هستند.

در این گزارش، یک منبع آگاه گفته که مقامات آنر نسبت به این مذاکرات بسیار خوش‌بین هستند و احتمالا به زودی به یک توافق دست پیدا می‌کنند. با این حال، به نظر می‌رسد سری V40 قرار است با تراشه‌های مدیاتک راهی بازار شوند.

همچنین مدیرعامل آنر در جریان یک سخنرانی به کارکنان خود به صراحت اعلام کرده که آن‌ها می‌خواهند به بزرگ‌ترین شرکت سازنده‌ی گوشی در چین تبدیل شوند. یک هفته پس از انتشار خبر فروش آنر، مدیرعامل این شرکت خاطرنشان کرده که آن‌ها به زودی به غیر از گوشی‌های هوشمند، دیگر گجت‌ها را هم راهی بازار می‌کنند.

تحریم‌های فزاینده‌ی آمریکا مشکلات زیادی را برای هواوی و آنر ایجاد کرده ولی حالا با جدا شدن این بخش، گوشی‌های جدید آنر بدون مشکل می‌توانند از سرویس‌های گوگل و سخت‌افزارهای آمریکایی مانند تراشه‌های کوالکام استفاده کنند.

عواقب جدایی از هواوی؛ چه آینده‌ای در انتظار آنر است؟

