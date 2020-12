ساعاتی قبل شیائومی از جدیدترین ساعت هوشمند خود رونمایی کرد که قرار است با نام می واچ لایت راهی بازار شود. باید خاطرنشان کنیم این همان ساعت ردمی واچ محسوب می‌شود که چند هفته قبل معرفی شد و حالا با نامی جدید قرار است راهی بازارهای جهانی شود.

می واچ لایت از نمایشگر رنگی ۱٫۴ اینچی با رزولوشن ۳۲۰ در ۳۲۰ بهره می‌برد و از قابلیت تنظیم خودکار روشنایی پشتیبانی می‌کند. از دیگر ویژگی‌های آن می‌توانیم به پشتیبانی بیش از ۱۲۰ واچ‌فیس مختلف اشاره کنیم. حالت قدم شمار این ساعت به طور خودکار انجام وظیفه می‌کند و کاربران آن می‌توانند از ۱۱ حالت ورزشی بهره ببرند که از بین آن‌ها می‌توانیم به دویدن، پیاده‌روی، ورزش کریکت، شنا در آب‌های آزاد و استخر اشاره کنیم.

همچنین نباید قابلیت پایش خواب، نظارت بر ضربان قلب و راهنمایی برای تنفس صحیح اشاره کنیم که حالت آخر می‌تواند برای کاهش استرس مثمر ثمر واقع شود. شیائومی می واچ لایت مجهز به چیپ GPS است که ردمی واچ از این مشخصه بهره نمی‌برد. علاوه بر GPS، کاربران این ساعت می‌توانند از سامانه‌ی ناوبری گلوناس و فشارسنج هم استفاده کنند.

طبق اعلام شیائومی، این ساعت مجهز به باتری ۲۳۰ میلی‌آمپر ساعتی است که برای استفاده‌ی معمولی تا ۹ روز دوام می‌آورد. همچنان کل فرایند شارژ این ساعت هم فقط ۲ ساعت طول می‌کشد. افراد برای خرید این ساعت می‌توانند از بین رنگ‌های مشکی، سفید و سرمه‌ای بدنه دست به انتخاب بزنند. بندهای سیلیکونی هم علاوه بر این سه رنگ، در دو رنگ صورتی و سبز به فروش می‌رسند.

شیائومی هنوز قیمت و تاریخ عرضه‌ی می واچ لایت را اعلام نکرده ولی با توجه به قیمت ۴۵ دلاری ردمی واچ در بازار چین، این ساعت هم احتمالا با قیمت مشابهی راهی بازارهای جهانی می‌شود.

منبع: GSM Arena

The post شیائومی از ساعت هوشمند می واچ لایت رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

