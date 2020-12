نمایندگی سامسونگ در هند اعلام کرده که گوشی‌های سری گلکسی S21 در تاریخ ۱۴ ژانویه (۲۵ دی) رسما معرفی خواهند شد. اگرچه معمولا گوشی‌های سری گلکسی اس در ماه فوریه رونمایی می‌شوند، اما همانطور که انتظار داشتیم سامسونگ امسال قصد دارد حدود یک ماه زودتر از انتظار از گوشی‌های موردنظر رونمایی کند.

البته این نخستین باری نیست که تاریخ ۱۴ ژانویه مطرح می‌شود. به عنوان مثال حدود یک ماه قبل یکی از افشاگران به همین تاریخ اشاره کرده بود و چند روز قبل هم سایت Android Police اعلام کرد گوشی‌های گلکسی S21 در این تاریخ رسما معرفی خواهند شد.

به گزارش یکی از رسانه‌های هندی، این گوشی‌ها از تاریخ ۲۹ ژانویه (۱۰ بهمن) راهی بازار هند می‌شوند. طبق گزارش سایت Android Authority، این گوشی‌ها در کشور هند با تراشه‌ی اگزینوس ۲۱۰۰ به دست مشتریان می‌رسند. طی روزهای گذشته اطلاعات زیادی در مورد این گوشی‌ها منتشر شده و مثلا می‌توانیم به لو رفتن تیزرهای تبلیغاتی مربوط به دوربین آن‌ها اشاره کنیم.

هر سه گوشی مبتنی بر نمایشگرهای ۱۲۰ هرتز هستند و اندازه‌ی آن‌ها از ۶.۲ اینچ آغاز می‌شود و به ۶.۸ اینچ می‌رسد. در ضمن باید خاطرنشان کنیم گلکسی S21 اولترا از قلم S Pen هم پشتیبانی می‌کند که در همین زمینه می‌توانیم به گزارش‌های مربوط به مرگ سری گلکسی نوت اشاره کنیم.

منبع: The Verge

The post سری گلکسی S21 در تاریخ ۲۵ دی معرفی می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala