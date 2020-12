اپل احتمالا در حال بررسی حذف کابل و دیگر لوازم جانبی از جعبه‌ آیفون است

اپل با انجام نظرسنجی در رابطه با استفاده‌ی کاربران از کابل USB-C قرار داده شده در جعبه آیفون‌های ۱۲، قصد دارد میزان علاقه‌ی کاربران به استفاده از لوازم جانبی ارائه شده همراه با آیفون‌های جدید را بسنجد.

در اوایل سال ۲۰۲۰ بود که اپل نظر سنجی مشابهی را در رابطه با آداپتور شارژر قرار داده شده در جعبه‌ی آیفون‌ها انجام داده بود. همان‌گونه که می‌دانید اپل در ماه اکتبر (مهر ماه) با رونمایی از آیفون‌های ۱۲ جدید اعلام کرد که این آیفون‌ها را بدون آداپتور شارژر و ایرپادز در جعبه‌ی آن‌ها به فروش خواهد رساند.

اپل در رابطه با علت انجام این کار عنوان کرد که فروش آیفون‌های جدید بدون این لوازم جانبی باعث کاهش تأثیر منفی آن‌ها بر روی محیط زیست خواهد شد. به‌تازگی گزارشی توسط سایت ۹to5Mac منتشر شده است که نشان می‌دهد اپل از دارندگان آیفون‌های ۱۲ پرسیده است که به چه میزان از لوازم جانبی قرار داده شده در جعبه‌ی آیفون مانند کابل USB-C، ابزار باز کردن محفظه‌ی سیم کارت و استیکر‌های اپل استفاده می‌کنند.

علاوه‌بر این، به نظر می‌رسد که اپل نظر کاربران دارای آیفون‌های ۱۲ را هم در رابطه با تجربه‌ی آن‌ها در زمان استفاده از قابلیت Face ID پرسیده است. انجام این کار توسط اپل باعث شده است که شایعه‌های مربوط به استفاده از دیگر سیستم‌های احراز هویت بیومتریک در آیفون‌های بعدی قوت بگیرد. در گذشته شایعه‌هایی منتشر شده‌اند که ادعا می‌کنند اپل قصد دارد در آیفون‌های بعدی از سنسور Touch ID قرار گرفته در زیر نمایشگر استفاده کند.

اپل به طور معمول با انجام کارهایی این چنینی و انجام نظر سنجی قصد دارد تا میزان رضایت کاربران را بعد از خرید محصولات جدید بسنجد. البته هنوز مشخص نیست که آیا اپل قصد دارد از اطلاعات بدست آمده از این نظر سنجی در جهت انجام کار خاصی استفاده کند یا نه.

